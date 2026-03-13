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    El misterio detrás del gesto de Andrea Collarini en el Challenger de Santiago

    Previo a sacar una pelota, el jugador la roció con un desodorante en aerosol. El acto llamó la atención y generó curiosidad entre los presentes y en redes sociales, en lo que rápidamente se volvió en uno de los momentos más comentados del torneo.

     

    El tenista argentino Andrea Collarini protagonizó, durante uno de los partidos del circuito Dove Men+Care Challenger de Santiago, una escena que de inmediato llamó la atención del público y de quienes seguían el torneo por redes sociales. Antes de realizar su saque, el deportista tomó una pelota y la roció con un aerosol. La lanzó y continuó como si nada hubiera pasado.

    Fueron un par de segundos, pero fue lo suficiente para desconcertar a los asistentes y a los comentaristas de la jornada. De inmediato comenzaron a circular videos del curioso momento en redes sociales, donde se sugerían distintas teorías: algunos pensaron que usó un producto para mejorar el agarre, otros hablaron de una cábala o incluso de una broma para su contrincante.

    Días después fue el propio Collarini quien aclaró lo sucedido con un video publicado en sus redes: la escena fue parte de una intervención realizada junto a Dove Men+Care para presentar su nueva línea “All Body Deo”.

    El aerosol utilizado en la cancha correspondía justamente a ese producto, diseñado para aplicarse en distintas zonas del cuerpo sin provocar irritación. Como parte de la campaña, además, se lanzó un kit especial que incluye un Dove Men+Care “All Body Deo” junto a un par de pelotas oficiales.

    Aclarada la escena, lo que partió como un momento desconcertante en plena cancha se tornó una acción de marketing que cumplió su objetivo: llamar la atención del público y poner las miradas en el torneo.

    Más sobre:Presentado por Dove Men+CareDove

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