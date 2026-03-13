El misterio detrás del gesto de Andrea Collarini en el Challenger de Santiago

El tenista argentino Andrea Collarini protagonizó, durante uno de los partidos del circuito Dove Men+Care Challenger de Santiago, una escena que de inmediato llamó la atención del público y de quienes seguían el torneo por redes sociales. Antes de realizar su saque, el deportista tomó una pelota y la roció con un aerosol. La lanzó y continuó como si nada hubiera pasado.

Fueron un par de segundos, pero fue lo suficiente para desconcertar a los asistentes y a los comentaristas de la jornada. De inmediato comenzaron a circular videos del curioso momento en redes sociales, donde se sugerían distintas teorías: algunos pensaron que usó un producto para mejorar el agarre, otros hablaron de una cábala o incluso de una broma para su contrincante.

Días después fue el propio Collarini quien aclaró lo sucedido con un video publicado en sus redes: la escena fue parte de una intervención realizada junto a Dove Men+Care para presentar su nueva línea “All Body Deo”.

El aerosol utilizado en la cancha correspondía justamente a ese producto, diseñado para aplicarse en distintas zonas del cuerpo sin provocar irritación. Como parte de la campaña, además, se lanzó un kit especial que incluye un Dove Men+Care “All Body Deo” junto a un par de pelotas oficiales.

Aclarada la escena, lo que partió como un momento desconcertante en plena cancha se tornó una acción de marketing que cumplió su objetivo: llamar la atención del público y poner las miradas en el torneo.