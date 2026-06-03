CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    “3 Doritos después”: la frase que pasó de ser un comercial a un fenómeno del lenguaje popular

    Doritos revive uno de los códigos más icónicos de la cultura digital con una nueva campaña protagonizada por Luis Slimming, Katteyes y el Coleccionista Beyblade.

    Por 
    Publirreportajes .
    “3 Doritos después”: la frase que pasó de ser un comercial a un fenómeno del lenguaje popular Marco Montalbetti V.

    La acción mezcla nostalgia, humor y experiencias reales inspiradas en historias virales, conectando con una generación que creció usando la famosa frase en memes, redes sociales e incluso incorporándose al lenguaje diario.

    Lo que comenzó como una campaña publicitaria terminó transformándose en parte del vocabulario de internet. “3 Doritos después”, la clásica frase nacida en un comercial global de Doritos en 2013, volvió oficialmente de la mano de PepsiCo con una nueva campaña inspirada en historias reales, cultura pop y nostalgia digital.

    La expresión surgió originalmente en “For the Bold”, una campaña internacional de Doritos dirigida por Jon Favreau y musicalizada por DJ Diplo. El comercial mostraba situaciones absurdas y exageradas que ocurrían después de comer Doritos, instalando una frase que rápidamente escapó de la publicidad para convertirse en meme, formato de video y código habitual en redes sociales.

    “Nos dimos cuenta de que ‘3 Doritos después’ nunca desapareció realmente. La gente siguió usando la frase durante años en memes, video, redes sociales y hasta conversaciones de la vida diaria, incluso generaciones que quizás ni siquiera vieron el comercial original. Ahí entendimos que ya no era sólo publicidad, sino un código cultural súper instalado”, comentó Benjamín Herrera, CMO de PepsiCo Cono Sur.

    Marco Montalbetti V.

    Historias que perfectamente podrían ser “3 Doritos después”

    De esta manera, más de una década después, Doritos decidió rescatar el concepto junto a tres personajes que representan distintas formas de “cambiar la vida 3 Doritos después”: Luis Slimming, Katteyes y el Coleccionista Beyblade.

    En el caso de Slimming, la campaña conecta directamente con su historia: pasó de ser profesor de Matemáticas a convertirse en uno de los comediantes más populares del país tras explotar en escenarios y redes sociales.

    Katteyes, en tanto, comenzó subiendo contenido a TikTok soñando con dedicarse a la música y hoy es una de las artistas chilenas más escuchadas en plataformas digitales.

    El Coleccionista Beyblade representa otro fenómeno muy propio de internet y la nostalgia dosmilera: sus batallas de Beyblade partieron como contenido para redes sociales y terminaron convirtiéndolo en un inesperado ícono viral.

    El regreso de la frase también coincide con un momento donde la nostalgia se transformó en uno de los grandes motores culturales en redes sociales. Series, música, memes y referencias de los años 90 y 2000 hoy vuelven constantemente a circular entre nuevas generaciones.

    “Hoy la nostalgia está muy conectada con cómo consumimos contenido en internet. Todo vuelve: frases, canciones, formatos, programas, memes. Y ‘3 Doritos después’ tiene algo muy especial, porque logró mantenerse vigente de forma súper orgánica. Nos pareció entretenido tomar ese recuerdo colectivo y actualizarlo con historias reales de personas que literalmente cambiaron su vida de un momento a otro”, agregó Herrera.

    Marco Montalbetti V.

    La campaña también salió de las pantallas y redes sociales. en las afueras de Metro Los Leones se instalaron pantallas interactivas donde las personas pueden compartir sus propios momentos “3 Doritos después”, participando incluso por un año de Doritos.

    La campaña también marca un nuevo hito en la colaboración entre PepsiCo y NotCo, incorporando a Doritos NotBurger dentro de esta evolución del concepto “3 Doritos después”,

    A ello, se suma la intervención de un popular y tradicional kiosco ubicado en el exterior del Metro Parque O’Higgins, transformado completamente por Doritos en un punto de encuentro para quienes asisten a conciertos, eventos y panoramas en el sector.

    Así, más de diez años después de su debut, “3 Doritos después” vuelve a aparecer no solo como una frase publicitaria, sino como uno de los fenómenos más recordados de la cultura digital en español.

    Puedes revisar el spot original aquí: “For the Bold” de Doritos en YouTube

    Más sobre:Doritosbranded-tendencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos detenidos y cerca de 9 kilos de metanfetamina decomisada deja operativo policial: detenido mantenía múltiples nacionalidades

    Ucrania ataca San Petersburgo antes del inicio de un foro económico con Putin

    Fiscal Valencia refuerza postura de que Registro de Vándalos incluya delitos económicos y apunta a casos de colusión

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina

    Contraloría desestima solicitud de reevaluación que hizo Orrego ante informe que detectó irregularidades por coaching

    Sondeo global muestra que un 79% en Chile exige que los productos y servicios que utilicen IA estén obligados a informarlo

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dos detenidos y cerca de 9 kilos de metanfetamina decomisada deja operativo policial: detenido mantenía múltiples nacionalidades
    Chile

    Dos detenidos y cerca de 9 kilos de metanfetamina decomisada deja operativo policial: detenido mantenía múltiples nacionalidades

    Fiscal Valencia refuerza postura de que Registro de Vándalos incluya delitos económicos y apunta a casos de colusión

    Contraloría desestima solicitud de reevaluación que hizo Orrego ante informe que detectó irregularidades por coaching

    La Ocde también ajusta sus proyecciones para Chile y estima crecimiento inferior al 2% este año
    Negocios

    La Ocde también ajusta sus proyecciones para Chile y estima crecimiento inferior al 2% este año

    Jorge Gómez renuncia a CEO de Collahuasi y queda disponible para tomar presidencia ejecutiva de Codelco

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    “Le pesó un poquito la camiseta”: el lapidario juicio de un histórico de Boca Juniors a Carlos Palacios
    El Deportivo

    “Le pesó un poquito la camiseta”: el lapidario juicio de un histórico de Boca Juniors a Carlos Palacios

    El dilema de Marcelo Bielsa tras confirmarse la lesión muscular de Giorgian de Arrascaeta

    “Se han tomado todas las medidas”: las garantías de la Federación de la República del Congo para jugar ante la Roja

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina
    Cultura y entretención

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina

    Sabrina Carpenter obtiene una orden de alejamiento contra un acosador que intentó entrar a su casa

    Del conservatorio a las historias de taxi: Carla Serón, la chilena clave en el nuevo show de Ricardo Arjona

    Ucrania ataca San Petersburgo antes del inicio de un foro económico con Putin
    Mundo

    Ucrania ataca San Petersburgo antes del inicio de un foro económico con Putin

    Sondeo global muestra que un 79% en Chile exige que los productos y servicios que utilicen IA estén obligados a informarlo

    Trump por “decisión” sobre Irán: “¿Firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera?”

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”