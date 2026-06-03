“3 Doritos después”: la frase que pasó de ser un comercial a un fenómeno del lenguaje popular

La acción mezcla nostalgia, humor y experiencias reales inspiradas en historias virales, conectando con una generación que creció usando la famosa frase en memes, redes sociales e incluso incorporándose al lenguaje diario.

Lo que comenzó como una campaña publicitaria terminó transformándose en parte del vocabulario de internet. “3 Doritos después”, la clásica frase nacida en un comercial global de Doritos en 2013 , volvió oficialmente de la mano de PepsiCo con una nueva campaña inspirada en historias reales, cultura pop y nostalgia digital.

La expresión surgió originalmente en “For the Bold”, una campaña internacional de Doritos dirigida por Jon Favreau y musicalizada por DJ Diplo. El comercial mostraba situaciones absurdas y exageradas que ocurrían después de comer Doritos, instalando una frase que rápidamente escapó de la publicidad para convertirse en meme, formato de video y código habitual en redes sociales.

“Nos dimos cuenta de que ‘3 Doritos después’ nunca desapareció realmente. La gente siguió usando la frase durante años en memes, video, redes sociales y hasta conversaciones de la vida diaria, incluso generaciones que quizás ni siquiera vieron el comercial original. Ahí entendimos que ya no era sólo publicidad, sino un código cultural súper instalado”, comentó Benjamín Herrera, CMO de PepsiCo Cono Sur.

Marco Montalbetti V.

Historias que perfectamente podrían ser “3 Doritos después”

De esta manera, más de una década después, Doritos decidió rescatar el concepto junto a tres personajes que representan distintas formas de “cambiar la vida 3 Doritos después”: Luis Slimming, Katteyes y el Coleccionista Beyblade .

En el caso de Slimming, la campaña conecta directamente con su historia: pasó de ser profesor de Matemáticas a convertirse en uno de los comediantes más populares del país tras explotar en escenarios y redes sociales.

Katteyes, en tanto, comenzó subiendo contenido a TikTok soñando con dedicarse a la música y hoy es una de las artistas chilenas más escuchadas en plataformas digitales.

El Coleccionista Beyblade representa otro fenómeno muy propio de internet y la nostalgia dosmilera: sus batallas de Beyblade partieron como contenido para redes sociales y terminaron convirtiéndolo en un inesperado ícono viral.

El regreso de la frase también coincide con un momento donde la nostalgia se transformó en uno de los grandes motores culturales en redes sociales. Series, música, memes y referencias de los años 90 y 2000 hoy vuelven constantemente a circular entre nuevas generaciones.

“Hoy la nostalgia está muy conectada con cómo consumimos contenido en internet. Todo vuelve: frases, canciones, formatos, programas, memes. Y ‘3 Doritos después’ tiene algo muy especial, porque logró mantenerse vigente de forma súper orgánica. Nos pareció entretenido tomar ese recuerdo colectivo y actualizarlo con historias reales de personas que literalmente cambiaron su vida de un momento a otro”, agregó Herrera.

Marco Montalbetti V.

La campaña también salió de las pantallas y redes sociales. en las afueras de Metro Los Leones se instalaron pantallas interactivas donde las personas pueden compartir sus propios momentos “3 Doritos después”, participando incluso por un año de Doritos.

La campaña también marca un nuevo hito en la colaboración entre PepsiCo y NotCo, incorporando a Doritos NotBurger dentro de esta evolución del concepto “3 Doritos después”,

A ello, se suma la intervención de un popular y tradicional kiosco ubicado en el exterior del Metro Parque O’Higgins, transformado completamente por Doritos en un punto de encuentro para quienes asisten a conciertos, eventos y panoramas en el sector.

Así, más de diez años después de su debut, “3 Doritos después” vuelve a aparecer no solo como una frase publicitaria, sino como uno de los fenómenos más recordados de la cultura digital en español.