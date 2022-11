Hombres en Educación Parvularia: reflexiones con perspectiva de género

Como muchos estudiantes que eligen su profesión, Marcial Peñaloza decidió ingresar a la educación superior. La elección de su carrera estuvo marcada por prejuicios, al creerse que la Educación Parvularia es una carrera prohibida para el género masculino, y exclusiva para mujeres.

Las dudas aparecen para muchos hombres que se plantean esta profesión para sus vidas. “Cuando me decidí por estudiar la carrera y convertirme en Educador de Párvulos tuve un poco de miedo ante lo que muchas personas me comentaban”, recuerda Peñaloza, quien actualmente está en segundo año en la U. Católica Silva Henríquez (UCSH).

Comentarios discriminatorios que no iba a encontrar trabajo, o que no tendría éxito en sus estudios, se han repetido a lo largo de sus semestres. Más el joven ha decidido seguir su instinto y sus sueños. “En esta carrera me he sentido muy bien, muy integrado y acogido tanto por las profesoras y las compañeras”, señala.

Una situación

Con la participación de estudiantes, académicas, académicos y egresados de la UCSH, se realizó el conversatorio “Género y Educación Parvularia”, con el apoyo de la Dirección de Admisión de nuestra Casa de Estudios.

La instancia buscó reflexionar acerca de la perspectiva de género en la profesión y cómo el rol tradicional de las mujeres en la carrera se ha ido expandiendo hacia los varones.”Las profesoras me han comentado que hacen mucha falta más varones en la carrera. Y definitivamente ha sido una gran experiencia”, puntualiza el estudiante que participó de la actividad.

En el conversatorio participó el presidente del colectivo Cotonas Verdes, Dr. Ricardo Díaz, iniciativa organizada por educadores infantiles hombres que buscan generar un espacio de conversación acerca de los desafíos de género. Junto a él, estuvo el Coordinador Comunal de Educación Parvularia del Departamento de Educación Municipal de Tirúa, Antonio Chihuaicura, entre otros.

Nuevos caminos

Patricia Lamig López, Directora de la Escuela Inicial UCSH, recalcó el hecho de que “entre todos y todas estamos trazando un camino que aún es incipiente, pero que construimos con muchas ganas para fortalecer la profesión e incluir a muchos más estudiantes que se quieran integrar a ella”.

Por su parte, Lynda Landaeta, jefa de carrera, señaló que “es una profesión donde es importante poder reencantar a los varones, que puedan acercarse a nuestra profesión y ser partícipes del proceso educativo de niños y niñas”.

La carrera de Educación Parvularia UCSH, de cara al nuevo proceso de admisión 2023, invita permanentemente a varones a ser parte del proyecto formativo, que busca visibilizar el interés por la equidad de género en el trabajo con niños y niñas de primera infancia.