Japón protesta ante China por exigir la suspensión de sus actividades de exploración en aguas en disputa

Las autoridades de Japón han vuelto a acusar este jueves al Gobierno chino de exigir la suspensión de sus actividades de exploración en aguas en disputa cercanas a las islas Senkaku, administradas por Tokio y conocidas en China como Diaoyu, y han presentado una nota de protesta ante Pekín.

El Gobierno nipón ha confirmado que se han presentado las notificaciones correspondientes a través de los canales diplomáticos existentes y ha afirmado que estas operaciones han seguido adelante a pesar de las acciones “inaceptables” de China, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo.

Previamente, la Guardia Costera de Japón ha indicado que un segundo buque de exploración, el ‘Koyo’, ha recibido una orden por parte de guardacostas chinos de abandonar la zona a unos 80 kilómetros de la isla Uotsuri, al suroeste de la prefectura de Okinawa y perteneciente a este archipiélago, que Japón considera parte de su zona económica exclusiva.

Estas acciones tienen lugar por segundo día consecutivo, tal y como han explicado las autoridades niponas, que han afirmado que un buque de la Guardia Costera de China ha exigido por radio al barco japonés dejar inmediatamente sus actividades y abandonar la zona en cuestión.

Asimismo, han señalado que estas peticiones se han repetido en reiteradas ocasiones y que el buque ‘Koyo’ ha esgrimido que su presencia es “legítima” para la realización de labores de investigación de acuerdo con lo que establece el Derecho Internacional. De hecho, la embarcación ha continuado con sus operaciones.

El martes por la noche, las autoridades chinas realizaron una petición similar a otro buque japonés, el ‘Takuyo’, que también realizaba labores de este tipo cerca de la isla de Okinawa.