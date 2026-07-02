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    Israel vuelve a atacar el sudoeste de Siria

    Zonas rurales de las gobernaciones sirias de Dará y Quneitra, en el sudoeste del país, fueron impactadas por artillería de las FDI. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su Ejército no se retirará y permanecerá "en las zonas de seguridad por un período de tiempo ilimitado".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Posición permanente del Ejército israelí cerca de la aldea de Abdin, al sur de Siria. Imagen @LizHurra en X.

    El Ejército de Israel atacó la madrugada de este jueves (noche de Chile) zonas rurales de las gobernaciones de Dará y Quneitra, en el sudoeste de Siria, impactando con artillería varias localidades, aunque los medios locales no informaron de víctimas.

    En la gobernación de Dará, la ofensiva tuvieron lugar en las inmediaciones de las aldeas de Jamla y Abdín, en la cuenca del río Yarmuk, donde impactaron “varios proyectiles de artillería” mientras aviones de reconocimiento israelíes sobrevolaban la zona, según informó la agencia de noticias estatal siria SANA.

    Asimismo, en Quneitra, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habrían atacado terrenos agrícolas de las localidades de Bariqa y Kodna, afectando a zonas de cultivo, pero sin causar heridos.

    Este nuevo ataque llega tras el registrado el pasado domingo, también en estas gobernaciones y, de hecho, coincidiendo algunos atentados en la localidad de Abdín y la cuenca del Yarmuk.

    El Gobierno sirio condenó entonces “enérgicamente los ataques israelíes”, acontecidos apenas un día después de que las propias FDI afirmaran haber “eliminado a varios terroristas armados en la zona de seguridad del sur de Siria”.

    En ese momento, un portavoz militar aseguró que las tropas israelíes “seguirán operando en la zona de seguridad del sur de Siria y eliminarán cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel y para las FDI”.

    Israel afirma que su Ejército permanecerá por “tiempo ilimitado”

    El Ejecutivo de Israel ha afirmado en reiteradas ocasiones que mantendrá su “zona de seguridad” en territorio sirio. De hecho, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presumía a finales de junio de las zonas ocupadas por el Ejército israelí tanto en Siria como en Líbano y la Franja de Gaza.

    Tanto es así que el principal nexo del Gobierno con las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Israel Katz, subrayó este mismo miércoles que “las FDI no se retirarán y permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza por un período de tiempo ilimitado”.

    “Nuestra política para defender las fronteras del Estado de Israel (...) es clara”, afirmó. “Proteger a nuestros residentes y a comunidades de esas zonas frente a elementos yihadistas” es, de acuerdo a Katz, “el fin” de la ocupación militar israelí en estos territorios.

    Pese a la prominencia de las campañas militares de Israel en Líbano y la Franja de Gaza, Siria también ha sufrido reiterados ataques. De hecho, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha contabilizado 39 ataques israelíes contra territorio sirio desde principios de 2026, de los cuales dos fueron ofensivas aéreas y 37 terrestres.

    La mayoría estos últimos tuvieron lugar en Quneitra, donde una veintena operaciones provocaron la muerte de al menos tres personas, y en Dará, que registra 16 de esas acciones y un joven herido por su causa.

    Los dos ataques aéreos, en tanto, se produjeron en la frontera sirio-libanesa, donde murió un supuesto traficante de armas, y en una zona rural de Damasco, lugar en que un civil perdió la vida, según los datos del Observatorio.

    Más sobre:IsraelSiriaZonas ruralesAtaquesFuerzas de Defensa de IsraelIsrael KatzMundo

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