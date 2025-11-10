MujeresConFuturo: la alianza que está cambiando la historia del cáncer de mama en Chile

En octubre, el mes mundial de la sensibilización del cáncer de mama, IntegralMédica, Clínicas Bupa y BancoEstado unieron fuerzas para impulsar un poderoso mensaje: la detección temprana salva vidas.

Bajo la campaña #MujeresConFuturo, una alianza público-privada protagonizó una de las iniciativas de salud preventiva más significativas del año. El objetivo fue claro: movilizar a miles de mujeres a realizarse su mamografía preventiva y derribar las barreras económicas y geográficas que muchas veces impiden acceder a este examen vital.

Una historia que inspirió a todo Chile

El corazón de la campaña fue el testimonio de la actriz y cantante Karla Melo, quien compartió su experiencia real: gracias a una mamografía preventiva, logró detectar a tiempo un cáncer de mama. Su historia, se viralizó en menos de una hora, alcanzando más de 2 millones de visualizaciones en redes sociales. Así, su voz se transformó en un llamado a la acción y también una luz de esperanza para miles de mujeres en todo el país.

Prevención al alcance de todas

La alianza entre integrAMédica, Clínicas Bupa y BancoEstado ofreció durante octubre mamografía a solo $5.000 en los 34 centros médicos integralMédica y en las tres Clínicas Bupa a nivel nacional. Además, se amplió la mirada preventiva incluyendo el examen PCR de VPH, fundamental en la prevención temprana del cáncer cervicouterino, también a $5.000, pagando con tarjetas BancoEstado.

“La colaboración con BancoEstado refleja nuestro compromiso de innovar en las formas de acceso a la salud. Al sumar capacidades entre una red de salud nacional y una entidad financiera de alcance masivo, avanzamos en soluciones sostenibles y con impacto real en las comunidades”, afirmó Gonzalo Difonso, gerente general del Segmento Prestador de Bupa Chile.

Una realidad que exige acción

En Chile, el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte oncológica femenina, con cerca de 6.000 nuevos casos cada año, según el Global Cancer Observatory.

Aunque la mortalidad ha disminuido en mujeres mayores de 40 años, las muertes en mujeres jóvenes han aumentado un 19% desde 2015. El desafío es urgente: solo un 38,6% de las mujeres chilenas se realiza la mamografía, muy por debajo del 70% recomendado internacionalmente para reducir la mortalidad.

La salud se mueve: prevención que recorre Chile

Con la convicción que una detección temprana salva vidas, integrAMédica y BancoEstado desplegaron un operativo móvil nacional que recorrió más de 3.000 kilómetros, desde la Región de Tarapacá hasta la Provincia de Chiloé, llevando la prevención directamente a las comunidades. El cambio móvil de mamografías de integrAMédica y BancoEstado permitió que mujeres de zonas rurales y apartadas accederan al examen sin tener que desplazarse grandes distancias.

Durante octubre, el operativo visitó Pozo Almonte, Mejillones, Colhuceo, San José de la Mariquina, Calbuco y Castro, finalizando su recorrido el 29 y 30 de octubre en la Plaza de Armas de Castro, donde decenas de mujeres pudieron realizarse el examen a bajo costo.

Tecnología con propósito: Tu “YO DEL FUTURO” te de las gracias

Para llevar la experiencia a otro nivel, la campaña incorporó una cabina inmersiva con inteligencia artificial, donde cada mujer podía encontrarse con una versión de sí misma 30 años en el futuro. Estuvo presente en Antofagasta, Reñaca y Santiago. En un emotivo encuentro virtual, su “yo del futuro” le agradeció por haber tomado hoy la decisión de realizarse la mamografía —un gesto esperanzador que promete una vida plena para las próximas décadas. Esta experiencia sensorial, única en Chile, logró conectar la prevención con la emoción, demostrando que la tecnología también puede ser una potente aliada en el cuidado de la salud.

Resultados que dejan huella

Gracias a esta alianza, más de 29.600 mujeres fueron beneficiadas por la iniciativa, accediendo a una mamografía y/o examen PCR VPH, exámenes que pueden cambiar historias. Además, durante el desarrollo de la campaña, se alcanzó un NPS superior al 80%, reflejando el alto nivel de satisfacción y valoración de las participantes hacia la experiencia y el impacto del beneficio.

El impacto trascendió fronteras: la campaña #MujeresConFuturo fue reconocida en dos importantes instancias internacionales. En primer lugar, BancoEstado recibió el premio del World Savings & Retail Banking Institute 2025, en la categoría de Objetivos de Desarrollo Sostenible, por su destacada campaña nacional contra el cáncer de mama. Posteriormente, la iniciativa obtuvo el premio internacional Best of Bupa Awards 2025, en reconocimiento al aporte de Bupa en su rol social tanto en Chile como en el mundo.