La guerra comercial no ha afectado (aún) a Chile. Al contrario

La guerra comercial se ha convertido en la gran preocupación de la economía mundial. La escalada arancelaria que ha llevado adelante el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, ha golpeado duramente las expectativas de los expertos y les ha asestado un revés aún más severo a los mercados.

Los índices de Wall Street cayeron tanto en las últimas semanas que entraron en el terreno de la corrección mientras que el oro, por su condición de activo refugio, se encuentra en zona de máximos históricos, cómodamente situado encima de los US$ 3.000 la onza.

Las proyecciones para el desempeño de EEUU también se han enfriado y, de hecho, han aumentado las probabilidades de una recesión en la mayor economía del mundo, con todo lo que eso significa para el resto.

Chile, no obstante, (¿y contra todo pronóstico?) ha salido indemne de todo este caos. Es más, si uno mira algunas cifras para medir “la temperatura” del conflicto comercial, se podría decir incluso que ha salido beneficiado.

Por qué a Chile no le ha afectado la guerra comercial. En la imagen, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En efecto, mientras el S&P acumula una caída de 4,6% en 2025 (borrando todo lo que ganó desde el triunfo de Donald Trump), en Chile el IPSA no ha hecho otra cosa sino subir. Y ha subido tanto que en medio de la turbulencia ha conseguido máximos históricos. Sólo en el mes de marzo ha subido un 4,32%, mientras que la ganancia acumulada en el primer trimestre llega a 14,00%.

Cobre y las arcas fiscales

El cobre, el principal producto de exportación del país, también ha tenido un gran arranque de año. Es cierto que el precio se desinfló la semana pasada en la Bolsa de Metales de Londres, pero en este 2025 ya sube 11,1% y además muestra su mayor alza trimestral desde marzo de 2021.

Hay más. La semana pasada, en medio de los temores por posibles aranceles al cobre, el precio del metal alcanzó niveles históricos en el Comex de Nueva York.

Precio más alto del cobre supone más ingresos en dólares a la economía chilena y un gran alivio para las cuentas fiscales.

“El cobre se encuentra en una buena situación. Su valor ha crecido de manera muy importante este año y, además, el valor del dólar ha estado alto. Esto es una buena noticia para nuestro país”, comenta Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la U. Finis Terrae y ex director del Sence.

Por qué a Chile no le ha afectado la guerra comercial. El cobre trepó a máximos históricos en Nueva York.

La pregunta del millón es por qué Chile ha logrado resistir y navegar sin grandes sobresaltos esta tormenta.

Bueno, podría decirse que la escalada arancelaria de Trump afecta principalmente a la importación de bienes manufacturados y lo que más exporta Chile al mundo son materias primas. A esto se agrega el hecho de que el país tiene un déficit comercial con el gigante del norte, es decir, importamos más productos de ellos, que aquellos que enviamos hacia allá.

“Nuestra matriz exportadora no está inserta en la cadena de valor manufacturera global, sino que le proveemos insumos a la industria manufacturera, pero no insertos en una pieza como si le pasa a México y Canadá. Lo segundo es que este fenómeno de violencia retórica que lleva la administración de EE.UU. ha sido bastante suave con China, y ha estado más dirigida hacia sus vecinos y Europa”, dijo a Pulso el economista y exconsejero del Banco Central, Pablo García.

Por qué a Chile no le ha afectado la guerra comercial. En la imagen, Pablo García.

También en entrevista con Pulso Domingo, la presidenta del instituto emisor, Rosanna Costa, explicó que en términos de aranceles, el impacto hacia Chile es más bien indirecto, a través de las exportaciones que se hacen a aquellos países afectados en una primera vuelta y que usan las exportaciones de Chile como insumo para productos que ellos a su vez exportan a EE.UU. y que quedan con tarifas.

“No estamos diciendo que no haya ningún efecto. De hecho, el crecimiento de nuestros principales socios comerciales es más bajo que el que teníamos en el informe anterior. Pero también estamos viendo que los mercados financieros tienen una reacción distinta, con una depreciación del dólar, con una caída de las tasas de interés de largo plazo y de la Bolsa estadounidenses”, dijo Costa.

Por qué a Chile no le ha afectado la guerra comercial. En la imagen, Rosanna Costa, presienta del Banco Central.

Hay que recordar que en el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el Banco Central advirtió potenciales efectos de mediano plazo de la guerra comercial en el mundo, pero aun así elevó la proyección de crecimiento de la economía chilena para este año.

“Para sorpresa de muchos, y me incluyo, la guerra comercial y los anuncios no han venido de la mano de un deterioro en el sentimiento financiero, en las medidas de riesgo hacia países emergentes. Las monedas de países emergentes, Chile incluido, se han fortalecido, las bolsas han subido; no hay una percepción todavía de que la guerra comercial se agudice y termine afectando negativamente a los emergentes”, dijo a El Mercurio el economista Sebastián Claro, también exconsejero del Banco Central.

Leonardo Rivas, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, comenta en la misma línea que la canasta exportadora de Chile, aunque expuesta a la volatilidad global, no ha sido blanco aún de manera directa de los aranceles punitivos como otros países. “La elevada demanda global y el significativo incremento en el precio del cobre han actuado como un potente contrapeso, compensando las presiones indirectas del conflicto y fortaleciendo al sector minero, pilar de nuestras exportaciones; en particular, la flexibilidad del tipo de cambio”, argumentó el experto.

Chile entre los emergentes con menos riesgo

En efecto, en Chile el tipo de cambio se ha apreciado, aunque en buena medida por el impacto que tiene el precio del cobre en su cotización. El dólar se transa en torno a los $ 955, acumulando un retroceso de $ 37 en lo que va de 2025. La última Encuesta de Expectativas del Banco Central, de hecho, proyecta que hacia fin de año el dólar promediará los $ 930.

“El desenlace de los posibles aranceles al precio del cobre, el cómo se siga desenvolviendo el escenario económico a nivel tanto local como internacional, y la resolución de algunas incertidumbres en nuestro país, como las elecciones de fin de año, probablemente terminarán por dilucidar el rumbo que vaya a tomar el tipo de cambio hacia fines de 2024”, dijo Jorge Herrera, subgerente de Estrategia de Inversiones de Principal.