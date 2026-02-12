Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

Albemarle registró ingresos que se ubicaron por sobre lo esperado en el cuarto trimestre de 2025, pero en su resultado final anotó pérdidas que fueron mayores a las que el mercado prevía. Dado esto, las acciones de la firma cayeron en las operaciones al cierre del mercado el miércoles y el retroceso se sostuvo con el inicio de Wall Street este jueves.

El mercado anticipaba una pérdida de US$ 0,51 por acción en el cuarto trimestre, pero finalmente fue de US$ 0,53 por acción. Mientras que las estimaciones de ingresos consignadas por Investing llegaban a US$ 1.340 millones y finalmente fueron de US$ 1.400 millones, un 16% más que el mismo periodo anterior.

Respecto al ejercicio, en el cuarto trimestre, la firma reportó pérdidas por US$414 millones, un retroceso frente a los US$75 millones de ganancias que registró en el mismo periodo del 2024. Mientras que, en el balance del año, las pérdidas llegaron a los US$511 millones, que fue menor a los US$1.179 millones que informaron en 2024.

“Las medidas que hemos tomado para optimizar nuestra cartera de activos, reducir costes y fortalecer nuestra flexibilidad financiera han mejorado nuestra posición competitiva. Incluso a medida que mejoran las condiciones del mercado, seguimos impulsando la reducción de costes y la productividad para impulsar el crecimiento a largo plazo, gracias a nuestros recursos de primer nivel”, destacó Kent Masters, presidente y director ejecutivo de la empresa, tras reportar los resultados este miércoles.

Luego, en la conferencia de prensa de resultados, Masters comentó que “nuestros recursos minerales de litio registraron un incremento interanual del 10 %, impulsado principalmente por las mejoras en Greenbushes (Australia). En dicho yacimiento, aumentamos nuestras reservas y recursos gracias a optimizaciones en el diseño de la mina y a la inclusión de recursos subterráneos”.

Adicionalmente, comentó que “en el salar de Atacama, el crecimiento de los recursos se atribuyó mayoritariamente a la expansión de las actividades de perforación hidrogeológica. Anticipamos nuevas mejoras en las reservas y recursos de este sitio”.

En el litio, Albemarle tiene operaciones en el Salar de Atacama y la planta de conversión La Negra, ambas ubicadas en la Región de Antofagasta. Sin embargo, en su reporte, no se mencionó en detalle el desempeño de la operación en territorio nacional. La otra operación de litio que tiene la firma es en Silver Peak (Estados Unidos). Además, tiene presencia en Australia con sus proyectos de Greenbushes y Kemerton.

Sobre el litio, la empresa reportó que en el cuarto trimestre del 2025, las ventas por litio llegaron a los US$759 millones, un aumento de 23% respecto a 2024. Una subida que se explicó por un crecimiento de los volúmenes en un 17% y un alza de 6%.