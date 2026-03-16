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    Barómetro Unab: “La economía chilena está avanzando hacia una recuperación más transversal”

    Desde el Instituto Unab de Políticas Públicas apuntaron a que "las condiciones macroeconómicas y la situación de los hogares comienzan a alinearse positivamente de forma más clara (...) Sin embargo, este proceso aún está en fase de consolidación, por lo que el principal desafío será sostener estas mejoras en el tiempo y evitar retrocesos en factores clave".

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    El Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello evidencia una mejora en la economía del país en febrero, profundizando una sostenida recuperación y afianzándose en terreno favorable.

    El Índice Económico IPP Unab pondera el desempeño de 24 variables económicas, posicionándolas en un plano dividido en cuatro cuadrantes que corresponden a distintos estados: “bien y mejorando”, “bien pero empeorando”, “mal pero mejorando”, y “mal y empeorando”. También están las categorías “bien y sin cambios” y “mal y sin cambios”.

    Durante el segundo mes del año, el indicador subió de 31,4 a 39,2 puntos, lo que representa un aumento mensual de 7,8 puntos, impulsado por el fuerte repunte del subíndice de expectativas, el avance de la situación macroeconómica y la recuperación del subíndice de situación de los consumidores. De esta forma las 3 áreas que componen el índice mejoraron su desempeño.

    El subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Valdés, señaló que los resultados de este segundo mes del año muestran que “la economía chilena está avanzando hacia una recuperación más transversal, donde las expectativas, las condiciones macroeconómicas y la situación de los hogares comienzan a alinearse positivamente de forma más clara (...) Sin embargo, este proceso aún está en fase de consolidación, por lo que el principal desafío será sostener estas mejoras en el tiempo y evitar retrocesos en factores clave como el dinamismo del crecimiento y la situación financiera de los hogares”.

    El IPP Unab “refleja una mayor alineación entre los distintos componentes de la economía, lo que sugiere un entorno más coherente entre percepciones, fundamentos macroeconómicos y condiciones que enfrentan los hogares”, dicen desde el instituto. Con esto, el índice se posicionó en el mejor de los cuadrantes, “bien y mejorando”.

    Es que en el mes se observa un aumento muy significativo en “bien y mejorando”, que pasa de 3 a 6 variables (de 12,5% a 25,0%): inflación, la incertidumbre económica, la confianza empresarial, el dólar, la creación de empleos y la tasa de ocupación. En el cuadrante “bien, pero empeorando” se encuentran 4 variables (16,7%), una más que en el mes pasado: los deudores morosos, las exportaciones, el Ipsa y la tasa de informalidad.

    “Bien y sin cambios”, conservó 9 variables (37,5%): las remuneraciones reales, la deuda neta del gobierno, la tasa de crédito hipotecario, el índice de confianza de los consumidores, el precio del cobre, la participación laboral, el riesgo país, la participación laboral femenina y tasa promedio crédito de consumo.

    Por el otro lado, “mal y empeorando” agrupa una única variable (4,2%) que corresponde al saldo en cuentas corrientes y depósitos a plazo. En el mes pasado, dicho cuadrante del plano concentraba 4 variables, equivalentes al 16,7%. Luego, el cuadrante “Mal, pero mejorando” agrupa tres variables (12,5%), las cuales corresponden al desempleo, al Imacec, y al Índice de Avisos Laborales Internet. En enero esta área mantenía solo una variable.

    Finalmente, el cuadrante “mal y sin cambios” contiene una única variable (4,2%), que corresponde a la inversión extranjera directa. En el mes pasado contenía 4 variables (16,7%).

    De esta forma, el área positiva del plano concentra el 79,2%, 16,7% más que el mes pasado. Mientras que el área negativa retrocedió de 37,5% a 20,8%.

    ¿Qué mejora y qué empeora?

    En cuanto a los componentes, el subíndice de expectativas registró un aumento muy significativo en su puntaje, pasando de 48,0 a 60,3 puntos. Este avance refuerza su posición en el cuadrante agregado de “bien y mejorando” y refleja un fortalecimiento importante en las percepciones económicas.

    Dentro de este hubo dos cambios de cuadrante positivos: el índice de incertidumbre económica pasó de “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”, y la confianza empresarial pasó de “mal y sin cambios” a “bien y mejorando”. Adicionalmente, se observó un cambio de cuadrante negativo: el Ipsa pasó de “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”.

    El subíndice de situación macroeconómica también mostró un avance relevante, aumentando de 13,0 a 17,1 puntos, manteniéndose en el cuadrante de “bien y mejorando” y profundizando la trayectoria positiva observada en los meses previos.

    En esta categoría hubo dos cambios positivos: el Imacec pasó de “mal, pero empeorando” a “mal, pero mejorando”, y el dólar pasó de “mal y sin cambios” a “bien y mejorando”. Pero también hubo un cambio negativo en febrero. Las exportaciones pasaron de “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”.

    Finalmente, el subíndice de situación de los consumidores presentó una recuperación, pasando de 15,9 a 18,5 puntos. Este incremento implicó un cambio de cuadrante, desde “Bien, pero 5 empeorando” hacia “Bien y mejorando”, reflejando una mejora en las condiciones percibidas por los hogares.

    En este 5 variables cambiaron de cuadrante a una mejor posición: el desempleo pasó de “mal y sin cambios a ”mal, pero mejorando"; la inflación de “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”; la creación de empleo de “mal y empeorando” a “bien, y mejorando”; la tasa de ocupación pasó desde “mal y sin cambios” a “bien y mejorando”; y el índice de avisos laborales por internet avanzó desde “mal y empeorando” a “mal, pero mejorando”.

    En el subíndice de situación de los consumidores sólo hubo un desplazamiento negativo: los deudores morosos retrocedió desde “bien y sin cambios” a “bien, pero empeorando”.

    Más sobre:EconomíaBarómetro Unab

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