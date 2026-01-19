BHP reporta elaboración de cobre sostenida y aumenta rango de producción para el año fiscal 2026

Escondida de BHP redujo su producción de cobre ligeramente al cierre del segundo trimestre del año fiscal 2026. Elaboró en total 646 mil toneladas (mt) de cobre, mientras que en el mismo periodo produjo 644 mt. En total, la gigante minera ya ha producido 984 mt del metal rojo , tres mil toneladas menos que en el mismo lapso anterior.

Pampa Norte reportó una caída de 10% en su producción, pasando de 126 mt al segundo trimestre de 2025 a 114 mt reportadas ahora. BHP explicó que esto se debió a “la menor producción de cátodos prevista como resultado de una disminución en la ley de alimentación apilada a través del circuito de lixiviación, impulsada por la mineralogía del mineral a medida que realizamos la transición hacia los depósitos minerales hipógenos más profundos del yacimiento”.

En tanto, la minera con sede en Australia aumentó su rango de producción para el año fiscal de 2026. Incrementando de 1.800-2.000 mt a 1.900-2.000 mt.

“BHP registró otro semestre de excelente desempeño con récords operativos en nuestros activos de cobre y mineral de hierro (...) BHP entra en el segundo semestre del año fiscal 2026 con un sólido impulso operativo. Estamos invirtiendo para la próxima década, con un importante crecimiento en la producción de cobre y un camino hacia una producción atribuible de cobre de aproximadamente 2 Mt en la década de 2030”, precisó la compañía.

La gigante minera también analizó el mercado del cobre, señalando que “la demanda china de materias primas se mantiene resiliente, impulsada por medidas políticas específicas y sólidas exportaciones. El impulso se moderó en el segundo semestre del año fiscal 2025, especialmente en las inversiones en construcción, manufactura e infraestructura”.

Agregó que “India se perfila como un motor clave de la demanda, con una sólida actividad interna que sustenta el acero y aumenta las necesidades de cobre. El crecimiento global previsto para 2026 ronda el 3%, lo que crea un contexto positivo para la demanda de materias primas”.