SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    BHP reporta elaboración de cobre sostenida y aumenta rango de producción para el año fiscal 2026

    La gigante BHP produjo 646 mil toneladas de cobre al segundo trimestre del año fiscal 2026, dos toneladas menos que en el mismo periodo anterior. Respecto del total, produjo tres mil toneladas menos.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    FILE PHOTO: A view of the BHP Billiton's Escondida, the world's biggest copper mine, in northern Chile, in Antofagasta, Chile March 31, 2008. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo/File Photo Ivan Alvarado

    Escondida de BHP redujo su producción de cobre ligeramente al cierre del segundo trimestre del año fiscal 2026. Elaboró en total 646 mil toneladas (mt) de cobre, mientras que en el mismo periodo produjo 644 mt. En total, la gigante minera ya ha producido 984 mt del metal rojo, tres mil toneladas menos que en el mismo lapso anterior.

    Pampa Norte reportó una caída de 10% en su producción, pasando de 126 mt al segundo trimestre de 2025 a 114 mt reportadas ahora. BHP explicó que esto se debió a “la menor producción de cátodos prevista como resultado de una disminución en la ley de alimentación apilada a través del circuito de lixiviación, impulsada por la mineralogía del mineral a medida que realizamos la transición hacia los depósitos minerales hipógenos más profundos del yacimiento”.

    En tanto, la minera con sede en Australia aumentó su rango de producción para el año fiscal de 2026. Incrementando de 1.800-2.000 mt a 1.900-2.000 mt.

    “BHP registró otro semestre de excelente desempeño con récords operativos en nuestros activos de cobre y mineral de hierro (...) BHP entra en el segundo semestre del año fiscal 2026 con un sólido impulso operativo. Estamos invirtiendo para la próxima década, con un importante crecimiento en la producción de cobre y un camino hacia una producción atribuible de cobre de aproximadamente 2 Mt en la década de 2030”, precisó la compañía.

    La gigante minera también analizó el mercado del cobre, señalando que “la demanda china de materias primas se mantiene resiliente, impulsada por medidas políticas específicas y sólidas exportaciones. El impulso se moderó en el segundo semestre del año fiscal 2025, especialmente en las inversiones en construcción, manufactura e infraestructura”.

    Agregó que “India se perfila como un motor clave de la demanda, con una sólida actividad interna que sustenta el acero y aumenta las necesidades de cobre. El crecimiento global previsto para 2026 ronda el 3%, lo que crea un contexto positivo para la demanda de materias primas”.

    Más sobre:BHPProducciónCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En cita en La Moneda: Boric y Kast acuerdan trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe

    Incendios suman 19 fallecidos, 1.533 damnificados, 352 viviendas destruidas y 630 albergados

    Lirquén, la zona cero de los incendios: el golpe mortal de “Trinitarias”

    Seguridad, el último nudo de Kast en antesala del anuncio de su gabinete

    Cámara despacha al Senado reforma a Gendarmería que terminará con asociaciones de funcionarios

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    Lo más leído

    1.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    2.
    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    3.
    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    4.
    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    5.
    Los detalles de Centro Puntamar, el proyecto de Urenda, Said y Bolocco en Hotel Punta Piqueros

    Los detalles de Centro Puntamar, el proyecto de Urenda, Said y Bolocco en Hotel Punta Piqueros

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    En cita en La Moneda: Boric y Kast acuerdan trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe
    Chile

    En cita en La Moneda: Boric y Kast acuerdan trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe

    Incendios suman 19 fallecidos, 1.533 damnificados, 352 viviendas destruidas y 630 albergados

    Lirquén, la zona cero de los incendios: el golpe mortal de “Trinitarias”

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”
    Negocios

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    Las razones que dio CLC para su nuevo aumento de capital: cerrar etapa de estabilización financiera y ejecutar el proyecto estratégico

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio
    Tendencias

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    En vivo: Christian Garin se enfrenta en la primera ronda del Abierto de Australia ante Luciano Darderi
    El Deportivo

    En vivo: Christian Garin se enfrenta en la primera ronda del Abierto de Australia ante Luciano Darderi

    Sin Alexis Sánchez y con Gabriel Suazo: Sevilla rescata un punto heroico en su lucha por alejarse del descenso

    ¿Alargue o penales? Cómo se jugará la Supercopa que reúne a la UC, Huachipato, Coquimbo y Limache en Viña del Mar

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos
    Mundo

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”