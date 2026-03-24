Comisión de Hacienda aprueba proyecto de medidas paliativas por el alza de los combustibles

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados discutió el proyecto que busca compensar el alza de los precios de combustibles impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast vía decreto. El proyecto del Ejecutivo tiene discusión inmediata, lo que da un plazo de seis días para que la iniciativa sea despachada.

En la discusión, los parlamentarios de oposición criticaron las medidas paliativas por el alza de los combustibles, tanto por su cobertura como por los efectos de segundo impacto, como en la inflación. Otro de los reparos tuvo relación con que el Ejecutivo impulse esta alza de los combustibles y también vaya a ingresar un proyecto tributario con medidas como la rebaja a las empresas.

Otro de los reparos de la oposición tuvo que ver con la falta de capacidad para incluir indicaciones al proyecto de medidas por tratarse de medidas de gasto. Así, las indicaciones de dichos parlamentarios fueron declaradas inadmisibles por tratarse de materia de gastos y de impuestos.

Mientras que los diputados del oficialismo respaldaron el proyecto en su contenido. Esto bajo el contexto de reparos a la situación fiscal de Chile que, según la mirada del Ejecutivo y el oficialismo, no permitía que el Estado absorbiera el alza sostenida del petróleo vía el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que busca ser neutro fiscalmente en el largo plazo.

En la cita, los parlamentarios también plantearon extender la medida de ayudas a los transportistas escolares.

Ante las interpelaciones y preguntas de los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó, entre sus respuestas, las características del Mepco. “Es un mecanismo que no tiene dinero y el Mepco no es neutro. Desde 2014 a la fecha, el Mepco ha significado una erogación pública de US$2.200 millones; ha habido años positivos y otros negativos, pero el promedio ha sido negativo desde que se creó”, dijo.

“Si Dios quiere y la crisis cede y los precios bajan, con la misma preocupación vamos a venir acá a contarle que los precios bajaron y vamos a implementar las medidas administrativas que podamos para que bajen (las bencinas) y si las rigideces del Mepco”, agregó.

Además, el ministro Quiroz reiteró la dificultad que el Ejecutivo ve para mantener el Mepco. “Estamos reaccionando a evitar esta pérdida fiscal de US$140 millones por semana”, dijo sobre el gasto.

Tras la discusión, la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar con tres abstenciones y 10 votos a favor.

Luego de la discusión, el ministro Quiroz comentó que se agregó la indicación de agregar a los beneficiados a los buses escolares. “Extender el mismo beneficio que se está dando a taxis, taxis colectivos, a los buses escolares. Está dentro de nuestra capacidad”.

Así, en la discusión del proyecto en su detalle, la comisión también aprobó el proyecto en cada artículo de forma unánime, a excepción del artículo 4°, que tiene referencia con el cambio a los impuestos al diésel, que busca ser recaudadora. Dicha parte de la ley contó con el rechazo de la oposición bajo el argumento de que sería perjudicial para las empresas de menor tamaño.

De esta forma, el proyecto fue aprobado por la Comisión de Hacienda y pasa a la sala, que revisará el proyecto esta tarde.