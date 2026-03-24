SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Comisión de Hacienda aprueba proyecto de medidas paliativas por el alza de los combustibles

    La iniciativa avanzó en medio de reparos de la oposición por la cobertura del beneficio, entre otras críticas. En la discusión se dio espacio para incluir a los beneficiarios del proyecto al transporte escolar.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados discutió el proyecto que busca compensar el alza de los precios de combustibles impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast vía decreto. El proyecto del Ejecutivo tiene discusión inmediata, lo que da un plazo de seis días para que la iniciativa sea despachada.

    En la discusión, los parlamentarios de oposición criticaron las medidas paliativas por el alza de los combustibles, tanto por su cobertura como por los efectos de segundo impacto, como en la inflación. Otro de los reparos tuvo relación con que el Ejecutivo impulse esta alza de los combustibles y también vaya a ingresar un proyecto tributario con medidas como la rebaja a las empresas.

    Otro de los reparos de la oposición tuvo que ver con la falta de capacidad para incluir indicaciones al proyecto de medidas por tratarse de medidas de gasto. Así, las indicaciones de dichos parlamentarios fueron declaradas inadmisibles por tratarse de materia de gastos y de impuestos.

    Mientras que los diputados del oficialismo respaldaron el proyecto en su contenido. Esto bajo el contexto de reparos a la situación fiscal de Chile que, según la mirada del Ejecutivo y el oficialismo, no permitía que el Estado absorbiera el alza sostenida del petróleo vía el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que busca ser neutro fiscalmente en el largo plazo.

    En la cita, los parlamentarios también plantearon extender la medida de ayudas a los transportistas escolares.

    Ante las interpelaciones y preguntas de los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó, entre sus respuestas, las características del Mepco. “Es un mecanismo que no tiene dinero y el Mepco no es neutro. Desde 2014 a la fecha, el Mepco ha significado una erogación pública de US$2.200 millones; ha habido años positivos y otros negativos, pero el promedio ha sido negativo desde que se creó”, dijo.

    “Si Dios quiere y la crisis cede y los precios bajan, con la misma preocupación vamos a venir acá a contarle que los precios bajaron y vamos a implementar las medidas administrativas que podamos para que bajen (las bencinas) y si las rigideces del Mepco”, agregó.

    Además, el ministro Quiroz reiteró la dificultad que el Ejecutivo ve para mantener el Mepco. “Estamos reaccionando a evitar esta pérdida fiscal de US$140 millones por semana”, dijo sobre el gasto.

    Tras la discusión, la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar con tres abstenciones y 10 votos a favor.

    Luego de la discusión, el ministro Quiroz comentó que se agregó la indicación de agregar a los beneficiados a los buses escolares. “Extender el mismo beneficio que se está dando a taxis, taxis colectivos, a los buses escolares. Está dentro de nuestra capacidad”.

    Así, en la discusión del proyecto en su detalle, la comisión también aprobó el proyecto en cada artículo de forma unánime, a excepción del artículo 4°, que tiene referencia con el cambio a los impuestos al diésel, que busca ser recaudadora. Dicha parte de la ley contó con el rechazo de la oposición bajo el argumento de que sería perjudicial para las empresas de menor tamaño.

    De esta forma, el proyecto fue aprobado por la Comisión de Hacienda y pasa a la sala, que revisará el proyecto esta tarde.

    Lee también:

    Más sobre:BencinasCombustibles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    BC alerta por shock “significativo” de guerra en Irán, ve salto en inflación por bencinas y regreso a la meta recién en 2027

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Ministro Rabat expone ejes de gestión en medio de debate por presupuesto y agenda legislativa

    Ignacio Malig vuelve a la dirección nacional de la Conadi

    Ahorra en el cuidado de tu auto: 20% en cambio de aceite con TotalEnergies

    Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud

    Lo más leído

    1.
    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    2.
    Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

    Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

    3.
    Felipe Larraín y decisión de alza histórica de combustibles: “No me parece que sea ideológico, me parece que es superpráctico”

    Felipe Larraín y decisión de alza histórica de combustibles: “No me parece que sea ideológico, me parece que es superpráctico”

    4.
    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por consumo interno y Mepco

    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por consumo interno y Mepco

    5.
    Gobierno anuncia históricas alzas de $370 en bencinas y de $580 en diésel por conflicto en Irán, y activa medidas paliativas

    Gobierno anuncia históricas alzas de $370 en bencinas y de $580 en diésel por conflicto en Irán, y activa medidas paliativas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Modificaciones al SAE y revisión del calendario de los SLEP: ministra Arzola explica los ejes en Educación
    Chile

    Modificaciones al SAE y revisión del calendario de los SLEP: ministra Arzola explica los ejes en Educación

    Ministro Rabat expone ejes de gestión en medio de debate por presupuesto y agenda legislativa

    Ignacio Malig vuelve a la dirección nacional de la Conadi

    BC alerta por shock “significativo” de guerra en Irán, ve salto en inflación por bencinas y regreso a la meta recién en 2027
    Negocios

    BC alerta por shock “significativo” de guerra en Irán, ve salto en inflación por bencinas y regreso a la meta recién en 2027

    Fin de una era en Santander Chile: Claudio Melandri deja la presidencia del banco y asume Rodrigo Vergara

    El oro sufre una racha de caídas histórica y entra en mercado bajista

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    En vivo: Fernando Gago debuta en la banca de la U frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga
    El Deportivo

    En vivo: Fernando Gago debuta en la banca de la U frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga

    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen nuevo entrenador: Sevilla anuncia la contratación de Luis García Plaza

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina
    Tecnología

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista
    Cultura y entretención

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Así será la edición más grande de Ch.ACO (y cómo alista su llegada a Valparaíso)

    La historia del cine chileno en la Berlinale: triunfos, glorias y mujeres fantásticas

    Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud

    Sondeos dan victoria a bloque de izquierda de la primera ministra en elecciones de Dinamarca

    Bolsonaro sale de la UCI diez días después, pero sin previsión de alta hospitalaria

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones