SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Cuentas de la luz: CNE reduce alcances y fija plazo para auditoría a Transelec

La auditoría, que antes involucraba todos los activos de la compañía, ahora se acotará a las instalaciones en las que Transalec "haya declarado cambios en su inventario”. además, se fijó un plazo límite de cinco meses.

Matías VeraPor 
Matías Vera
CNE acota auditoría a Transelec y ya no incluirá todos sus activos LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA MAIPÚ. FOTO PABLO VÁSQUEZ R Pablo Vásquez R.

La semana pasada, el ministro de Energía, Álvaro García, dio a conocer que, además del exceso pagado a las generadoras por US$115 millones, había otro más: el de Transelec.

García dijo el lunes 20 de octubre que habían “comprobado que una empresa transmisora también tuvo un cobro adicional al que correspondía”, refiriéndose a Transelec. El viernes, Transelec anunció que el monto a restituir llega a $ 130,8 mil millones.

La compañía había sobrevalorado su capital, por lo que se “autodenunció” el año pasado. El 30 de octubre de 2024, la Comisión Nacional de Energía (CNE) encargó al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) la realización de una auditoría técnica a los inventarios que informó Transelec, en relación a las “instalaciones que componen cada tramo de subestación y tramo de transporte del sistema nacional y zonal”.

Casi dos meses después, el 20 de diciembre de 2024, el Coordinador respondió a la CNE y entre los aspectos a considerar en la auditoría, definió: “Una revisión exhaustiva de los planos y antecedentes técnicos de todas las instalaciones que componen cada tramo de subestación y tramo de transporte del Sistema de Transmisión Nacional y de los Sistemas de Transmisión Zonal de propiedad de la empresa”.

Sin embargo, la auditoría a Transelec sufrirá modificaciones. Un oficio de la CNE del viernes 24 de octubre de 2025, firmado por el actual secretario ejecutivo (s) del organismo, Mauricio Funes, y enviado al Coordinador, apunta a reducir sus alcances.

El documento señala que incluirá “únicamente las instalaciones respecto de las cuales Transelec haya declarado cambios en su inventario a raíz de los resultados de la auditoría interna que la referida empresa realizó”.

En el mismo oficio, la CNE también encarga que la auditoría no exceda los cinco meses de duración. El Coordinador había estimado que la auditoría podría estar terminada, si había discrepancias, recién en septiembre de 2026.

Las razones

El profesor de la Usach, Humberto Verdejo, dice que “por la premura del tiempo y dado que la autoridad necesita verificar la información entregada por Transelec es que se propone de una u otra manera acotar la auditoría y chequear las instalaciones que fueron informadas por la empresa”.

Además, esto es una “alternativa que tiene la CNE para poder acotar la dimensión de la auditoría, porque el problema que tiene esta auditoría es la cantidad de instalaciones que tiene Transelec, y dado que es la principal transmisora del país indudablemente, resolver esto en el corto plazo va a llevar bastante tiempo y quizás no va a ser necesario solamente un auditor, a lo mejor se pudiese pensar en un consorcio auditor”.

Al fin y al cabo, lo que la autoridad quiere, indica Verdejo, es acelerar el proceso y partir por revisar las instalaciones que son el origen del problema.

Más sobre:Cuentas de la luzTranselecCNE

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Encuesta CEP: cambio de gobierno alienta expectativas económicas y llegan a mayor nivel desde previo al estallido social

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael
Chile

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Portazo de la Suprema a Sabaj: exministra fracasa en su intento por revertir su remoción del Poder Judicial

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba
Negocios

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Encuesta CEP: cambio de gobierno alienta expectativas económicas y llegan a mayor nivel desde previo al estallido social

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto
Tendencias

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache
El Deportivo

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache

El sorpresivo análisis de Fernando Ortiz tras el empate de Colo Colo ante Limache: “Seguimos sumando”

“Ganan sueldos millonarios”: el reproche de los hinchas de Colo Colo tras el empate de Limache

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric
Cultura y entretención

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur
Mundo

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Trump descarta presentarse a la Vicepresidencia en 2028 para seguir en la Casa Blanca tras el fin de su mandato

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal