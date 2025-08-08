SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

Según el estudio sobre seguros de salud, quienes se cambiaron porque no podían seguir pagando su plan de isapre aumentan a menores recursos, alcanzando un 60% en el grupo socioeconómico D. Además, son más los hombres (59%) que las mujeres (36%).

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic

Un 45% de los actuales usuarios de Fonasa han estado anteriormente en isapres, un 52% nunca ha estado en la industria privada y un 3% no lo recuerda.

Eso es lo que arrojó hace algunos días una encuesta de opinión pública realizada entre el 26 y 30 de julio por Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool-, que midió la percepción que tiene la ciudadanía sobre los seguros de salud, con foco en isapres y Fonasa, así como su intención de cambio.

Pero hay más detalles. Al desagregar esa respuesta según grupo socioeconómico (GSE), se observa que dos de cada tres encuestados ABC1 (64%) actualmente en Fonasa, han estado anteriormente en isapres, y dicho porcentaje disminuye a menor GSE, llegando a 32% en el segmento D.

Además, son más los hombres (55%) que las mujeres (35%) los que han estado anteriormente en isapres. Y son más las personas de la Región Metropolitana (52%) versus otras regiones (41%).

Al consultar a esas personas por qué se fueron de isapres a Fonasa, pudiendo elegir tres alternativas, la mitad respondió que “no tuve otra opción, porque ya no podía seguir pagando mi plan”.

Haciendo un zoom en esa respuesta, se obtiene que son más los hombres (59%) que las mujeres (36%) los que dijeron no tener opción por un tema económico. Además, quienes se cambiaron a Fonasa porque no podían seguir pagando su plan de isapre, aumentan a menores ingresos, alcanzando un 60% en el segmento D, versus un 36% del grupo socioeconómico ABC1.

A su vez, las personas que se vieron obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las edades de 18-34 años (58%) y aquellos que tienen más de 65 años (56%). Esto se compara con el 46% que anotaron los tramos de 35-54 años y de 55-64 años.

Por otra parte, un 59% de los afiliados de Fonasa que ha estado anteriormente en isapres afirma que no volvería a las aseguradoras privadas. Hay un 14% que sí le gustaría regresar y cree que tal vez lo haga. A otro 19% le gustaría volver, pero dice que no puede por el valor de los planes. En tanto un 8% quiere regresar, pero no puede porque tiene preexistencias.

Pero el porcentaje de encuestados que probablemente volvería a una isapre pasa de 14% a nivel total, a 21% en el caso del segmento ABC1. Y entre quienes quieren volver pero no pueden por preexistencias, hay una diferencia significativa entre hombres (6%) y mujeres (12%).

Además el estudio revela que, aparte de los afiliados que ya han emigrado de las aseguradoras privadas de salud al asegurador público, en la actualidad 1 de cada 3 personas que se encuentra en isapres se muestra abierta a cambiarse a Fonasa.

Esto, porque al consultar sobre si en los últimos doce meses han considerado esta posibilidad, un 9% responde que sí, que “definitivamente” migrará al asegurador público; mientras que un 25% contesta que sí lo ha evaluado y que “probablemente” se cambiará, alcanzando un 34% entre ambos. En cambio, un 25% asegura haberlo considerado, pero que no se cambiará, y un 41% señala que no lo ha evaluado.

Entre quienes aseguran querer cambiarse a Fonasa, se observa que se concentran en el segmento C3 (20%), en regiones (15%) y en hombres (16%).

Si bien el 62% de quienes están en isapres aseguran tener un seguro de salud complementario, ya sea individual o colectivo, esto sube en el segmento ABC1, donde el 70% declara tener contratado alguno.

Por otro lado, al ver el total, un 47% de las personas dice tener buen estado de salud (nota 6 o 7). Un 42% lo califica como regular, y un 11% señala tener mal estado de salud. En el detalle, 2 de cada 3 encuestados (66%) del segmento ABC1 evalúan con nota 6 y 7 su salud, y dicho porcentaje cae a menores ingresos, hasta llegar a un 26% en el segmento D.

Contribución de isapres y Fonasa

Al calificar en una escala de 1 al 7 a las isapres, un 44% considera que contribuyen a mejorar su calidad de vida, calificándolas con notas entre 5 y 7.

Cuando, en cambio, se consulta a las personas por su isapre en particular, la evaluación es mejor y un 55% considera que su isapre contribuye a mejorar su calidad de vida. Esta calificación es mayor en el segmento C2 (77%) y D (67%); y también se aprecia una mejor nota en la Región Metropolitana (65%) versus el resto de las regiones (46%). Las personas de 65 años y más también le ponen una nota más alta (69%), al igual que quienes tienen entre 55 y 64 años (65%).

En cuanto a los usuarios del asegurador público, un 65% considera que Fonasa contribuye a mejorar su calidad de vida, destacando principalmente el segmento D, con un 70%.

Más sobre:IsapresFonasaDescifra

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en para su nueva canción

Voto extranjero: la apertura del gobierno que “allana” el camino para un acuerdo en la Cámara

Un invierno que dejó de serlo: informe climatológico anuncia calor y ausencia de lluvias en el centro del país

Insulza se tienta a competir por Valparaíso y acentúa pugna por cupos senatoriales

Álvaro Uribe lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026 en medio de marchas en su apoyo en Colombia

Jara enfrenta primeros errores de campaña en medio de molestia del PC

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

5.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Voto extranjero: la apertura del gobierno que “allana” el camino para un acuerdo en la Cámara
Chile

Voto extranjero: la apertura del gobierno que “allana” el camino para un acuerdo en la Cámara

Un invierno que dejó de serlo: informe climatológico anuncia calor y ausencia de lluvias en el centro del país

Insulza se tienta a competir por Valparaíso y acentúa pugna por cupos senatoriales

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres
Negocios

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

Cifra de cotizantes de seguridad social revela una caída de cerca de 90 mil empleos formales durante gobierno de Boric

Gran empresariado presenta propuestas para impulsar el crecimiento y alista encuentro con presidenciables

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”
El Deportivo

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en para su nueva canción
Cultura y entretención

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en para su nueva canción

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Álvaro Uribe lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026 en medio de marchas en su apoyo en Colombia
Mundo

Álvaro Uribe lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026 en medio de marchas en su apoyo en Colombia

Buscado: Gobierno de Trump ofrece recompensa de US$ 50 millones por Nicolás Maduro

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida