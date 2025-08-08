Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

Un 45% de los actuales usuarios de Fonasa han estado anteriormente en isapres, un 52% nunca ha estado en la industria privada y un 3% no lo recuerda.

Eso es lo que arrojó hace algunos días una encuesta de opinión pública realizada entre el 26 y 30 de julio por Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool-, que midió la percepción que tiene la ciudadanía sobre los seguros de salud, con foco en isapres y Fonasa, así como su intención de cambio.

Pero hay más detalles. Al desagregar esa respuesta según grupo socioeconómico (GSE), se observa que dos de cada tres encuestados ABC1 (64%) actualmente en Fonasa, han estado anteriormente en isapres, y dicho porcentaje disminuye a menor GSE, llegando a 32% en el segmento D.

Además, son más los hombres (55%) que las mujeres (35%) los que han estado anteriormente en isapres. Y son más las personas de la Región Metropolitana (52%) versus otras regiones (41%).

Al consultar a esas personas por qué se fueron de isapres a Fonasa, pudiendo elegir tres alternativas, la mitad respondió que “no tuve otra opción, porque ya no podía seguir pagando mi plan”.

Haciendo un zoom en esa respuesta, se obtiene que son más los hombres (59%) que las mujeres (36%) los que dijeron no tener opción por un tema económico. Además, quienes se cambiaron a Fonasa porque no podían seguir pagando su plan de isapre, aumentan a menores ingresos, alcanzando un 60% en el segmento D, versus un 36% del grupo socioeconómico ABC1.

A su vez, las personas que se vieron obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las edades de 18-34 años (58%) y aquellos que tienen más de 65 años (56%). Esto se compara con el 46% que anotaron los tramos de 35-54 años y de 55-64 años.

Por otra parte, un 59% de los afiliados de Fonasa que ha estado anteriormente en isapres afirma que no volvería a las aseguradoras privadas. Hay un 14% que sí le gustaría regresar y cree que tal vez lo haga. A otro 19% le gustaría volver, pero dice que no puede por el valor de los planes. En tanto un 8% quiere regresar, pero no puede porque tiene preexistencias.

Pero el porcentaje de encuestados que probablemente volvería a una isapre pasa de 14% a nivel total, a 21% en el caso del segmento ABC1. Y entre quienes quieren volver pero no pueden por preexistencias, hay una diferencia significativa entre hombres (6%) y mujeres (12%).

Además el estudio revela que, aparte de los afiliados que ya han emigrado de las aseguradoras privadas de salud al asegurador público, en la actualidad 1 de cada 3 personas que se encuentra en isapres se muestra abierta a cambiarse a Fonasa.

Esto, porque al consultar sobre si en los últimos doce meses han considerado esta posibilidad, un 9% responde que sí, que “definitivamente” migrará al asegurador público; mientras que un 25% contesta que sí lo ha evaluado y que “probablemente” se cambiará, alcanzando un 34% entre ambos. En cambio, un 25% asegura haberlo considerado, pero que no se cambiará, y un 41% señala que no lo ha evaluado.

Entre quienes aseguran querer cambiarse a Fonasa, se observa que se concentran en el segmento C3 (20%), en regiones (15%) y en hombres (16%).

Si bien el 62% de quienes están en isapres aseguran tener un seguro de salud complementario, ya sea individual o colectivo, esto sube en el segmento ABC1, donde el 70% declara tener contratado alguno.

Por otro lado, al ver el total, un 47% de las personas dice tener buen estado de salud (nota 6 o 7). Un 42% lo califica como regular, y un 11% señala tener mal estado de salud. En el detalle, 2 de cada 3 encuestados (66%) del segmento ABC1 evalúan con nota 6 y 7 su salud, y dicho porcentaje cae a menores ingresos, hasta llegar a un 26% en el segmento D.

Contribución de isapres y Fonasa

Al calificar en una escala de 1 al 7 a las isapres, un 44% considera que contribuyen a mejorar su calidad de vida, calificándolas con notas entre 5 y 7.

Cuando, en cambio, se consulta a las personas por su isapre en particular, la evaluación es mejor y un 55% considera que su isapre contribuye a mejorar su calidad de vida. Esta calificación es mayor en el segmento C2 (77%) y D (67%); y también se aprecia una mejor nota en la Región Metropolitana (65%) versus el resto de las regiones (46%). Las personas de 65 años y más también le ponen una nota más alta (69%), al igual que quienes tienen entre 55 y 64 años (65%).

En cuanto a los usuarios del asegurador público, un 65% considera que Fonasa contribuye a mejorar su calidad de vida, destacando principalmente el segmento D, con un 70%.