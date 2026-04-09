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    Itaú Chile renueva su directorio con la llegada de un exhistórico de Santander y aprueba dividendo histórico

    En la cita, se confirmó el nombramiento de Raimundo Monge Zegers y también el de la economista Azucena Arbeleche, que pasó de directora suplente a titular. Además, ingresó como director suplente Matías Granata, pero con el reparo de las AFP.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Itaú Chile realizó este jueves su junta ordinaria de accionistas, donde se renovó su directorio compuesto por siete miembros titulares y uno suplente, en línea con lo esperado. A la cita llegaron ocho nombres para ocho cupos.

    En las novedades, como adelantó Pulso, destacó que se concretara la llegada del histórico exejecutivo del Banco Santander Chile al directorio de Itaú, Raimundo Monge Zegers. Monge había sido propuesto por las AFP y no tenía competencia.

    Monge estuvo por 27 años en el Grupo Santander, donde desempeñó funciones ejecutivas (1990-2017), como gerente general y como director corporativo de planificación estratégica y financiera, pero también fue director suplente y titular (1996-2018) del banco de capitales españoles. El ejecutivo se inscribió en el registro de directores de las AFP recién el pasado 13 de marzo.

    Por el lado del Grupo Itaú Unibanco, controlador de Itaú Chile, siguen en la mesa los ejecutivos de nacionalidad brasileña Ricardo Villela, actual presidente de Itaú Chile; Gabriel Amado de Moura, actual vicepresidente del directorio; y Pedro Pablo Giubbina Lorenzini, quien está en el directorio desde 2023.

    Otro nombre que se repitió por parte del controlador fue el del uruguayo Diego Fresco como director independiente. Además, se mantuvo al abogado Gustavo Ortíz como director independiente, quien integra la mesa desde enero recién pasado, tras la renuncia de Kevin Cowan debido a su incorporación como consejero del Banco Central.

    En los cambios, por parte del Grupo Itaú Unibanco, estuvo el paso de Azucena Arbeleche de directora suplente a titular. La exministra de Economía y Finanzas de Uruguay en el gobierno de Luis Lacalle Pou, el equivalente al Ministerio de Hacienda en Chile, se integró en enero pasado como directora suplente.

    En reemplazo de Arbeleche como directora suplente, el grupo controlador nominó como director suplente a Matías Granata, quien, al igual que el resto de los nombres, fue aprobado por la junta de accionistas.

    Desde las AFP rechazaron su nombramiento bajo la justificación de que Granata no cumpliría los requisitos de independencia exigidos por la Superintendencia de AFP.

    Itaú Chile también explicó que el directorio se renovó debido a que se cumplió el periodo de los tres años de la ley.

    Dividendo

    En la cita, Itaú Chile propuso un dividendo equivalente al 60% de las utilidades del 2025, algo que nunca se había realizado. Según comentó el banco en la junta, las ganancias durante el año fueron de $428.091.715.646.

    “Esta propuesta representa un aumento relevante en el dividendo por acción respecto a años anteriores y refleja nuestra confianza en la sostenibilidad de los resultados y en la solidez de nuestra posición de capital, manteniendo a la vez la flexibilidad necesaria para apoyar el crecimiento futuro”, dijo el gerente corporativo de finanzas de Itaú, Emiliano Muratore.

    Sobre por qué se descartó un dividendo mayor al propuesto, Muratore dijo, ante la consulta sobre el tema, que se buscó un “equilibrio entre la retribución de los accionistas, que es algo que estamos priorizando al duplicar el porcentaje que estamos distribuyendo respecto a lo que veníamos históricamente; también lo balanceamos con la solvencia y la estabilidad del banco mirando hacia adelante y el plan de crecimiento que tenemos”.

    Estamos en una fase de crecimiento como banco y el capital termina siendo un poco la materia prima que nos permite generar ese crecimiento hacia adelante”, agregó.

    Más sobre:Junta de AccionistasItaúItaú ChileEjecutivos

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