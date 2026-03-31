SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Itaú Chile renovará su directorio la próxima semana: ingresarán Raimundo Monge y exministra de Hacienda de Uruguay

    Entre las novedades de cara al 9 de abril, se encuentra el ingreso de la economista Azucena Arbeleche como directora titular. Además, Monge corre sin rivales para llegar como director independiente a la mesa del banco de capitales brasileños tras ser propuesto por las AFP.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Itaú Chile renovará su directorio la próxima semana: ingresarán Raimundo Monge y exministra de Hacienda de Uruguay

    La próxima semana, puntualmente el 9 de abril, Itaú Chile realizará su junta ordinaria de accionistas donde renovará su directorio compuesto por siete miembros titulares y uno suplente.

    Las AFP postularon a un histórico exejecutivo del banco Santander Chile para ser director titular independiente del banco Itaú, el ingeniero comercial Raimundo Monge Zegers.

    Pero no estaba claro si lograrían posicionarlo en la mesa, dado que tendrían que ir a pelear por el cupo, considerando que las AFP a febrero tenían el 5,67% de la propiedad del banco, mientras que la cifra repartidora para elegir un miembro del directorio es 12,5%.

    Sin embargo, finalmente Monge no tiene competencia: diez días antes de la junta se deben inscribir los candidatos a director independiente, y solo hay dos postulantes para los dos cupos disponibles de este tipo en el banco de capitales brasileños.

    El Grupo Itaú Unibanco, controlador de Itaú Chile, propuso al abogado Gustavo Ortíz como director independiente, quien integra la mesa desde enero recién pasado, tras la renuncia de Kevin Cowan debido a su incorporación como consejero del Banco Central.

    Y hay siete candidatos para siete cupos en el directorio, dado que además de las dos nominaciones para ser directores independientes (Ortíz y Monge), hay otros cinco candidatos titulares.

    Esto, porque el grupo controlador propuso que sigan en la mesa los ejecutivos de nacionalidad brasileña Ricardo Villela, actual presidente de Itaú Chile; Gabriel Amado de Moura, actual vicepresidente del directorio; y Pedro Pablo Giubbina, quien está en el directorio desde 2023.

    Además, postuló a los ejecutivos uruguayos Diego Fresco; y la economista Azucena Arbeleche. El primero integra la mesa de manera titular desde 2023. La segunda, exministra de Economía y Finanzas de Uruguay en el gobierno de Luis Lacalle Pou, el equivalente al Ministerio de Hacienda en Chile, se integró recién enero pasado como directora suplente, pero ahora pasará a ser titular.

    Por otro lado, el grupo controlador nominó como director suplente a Matías Granata.

    Bajo este escenario, son tres los cambios que ocurrirán la próxima semana cuando se renueve la mesa de Itaú Chile: entrará Arbeleche y saldrá Pedro Lorenzini del directorio titular. Se incorporará Monge como director independiente, en reemplazo del abogado Octavio Bofill. Y ahora se integra Granata como suplente.

    Bofill ingresó en 2023 como director independiente tras ser propuesto por la compañía de seguros de vida Consorcio.

    Monge, la nominación de las AFP

    Monge estuvo por 27 años en el Grupo Santander, donde desempeñó funciones ejecutivas (1990-2017), como gerente general y como director corporativo de planificación estratégica y financiera, pero también fue director suplente y titular (1996-2018) del banco de capitales españoles. El ejecutivo se inscribió en el registro de directores de las AFP recién el pasado 13 de marzo.

    Además de su paso por Santander, Monge ha sido director en Transbank (2019-2021), Nexus (2021-2022), y actualmente está en la mesa de Clínica Universidad de los Andes. Entre sus posiciones ejecutivas, destaca su paso como director general del ESE Business School (2017-2024) de la Universidad de Los Andes; y por el Banco Central (1982-1990), primero trabajando en la Dirección de Estudios y luego en la Dirección de Operaciones.

    Más sobre:BancosItaúEjecutivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Corte Suprema de EE.UU. rechaza la ley que prohibía la “terapia de conversión” para menores LGBT

    Cuentas de la luz: las opciones de Rincón para liquidar deuda por más de US$800 millones con distribuidoras eléctricas

    Gobierno define detalles para el nuevo subsidio al empleo

    Empresa de call center en quiebra y Tenpo se enfrentan por deuda de $ 77 millones

    De las canchas a tribunales: Mauricio Pinilla y Patricio Rubio entre los 95 nuevos imputados en fraude de Primus

    Lo más leído

    1.
    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    2.
    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    3.
    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    4.
    De las canchas a tribunales: Mauricio Pinilla y Patricio Rubio entre los 95 nuevos imputados en fraude de Primus

    De las canchas a tribunales: Mauricio Pinilla y Patricio Rubio entre los 95 nuevos imputados en fraude de Primus

    5.
    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos

    Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente

    Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente

    Rating del lunes 30 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 30 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos
    Chile

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos

    Destituyen a 25 funcionarios de la Municipalidad de Maipú por uso irregular de licencias médicas

    Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente

    Cuentas de la luz: las opciones de Rincón para liquidar deuda por más de US$800 millones con distribuidoras eléctricas
    Negocios

    Cuentas de la luz: las opciones de Rincón para liquidar deuda por más de US$800 millones con distribuidoras eléctricas

    Gobierno define detalles para el nuevo subsidio al empleo

    Empresa de call center en quiebra y Tenpo se enfrentan por deuda de $ 77 millones

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes
    Tendencias

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes

    “Yo también sufro, siento dolor y lloro”: la confesión de Neymar en medio de la incertidumbre por su presencia en el Mundial
    El Deportivo

    “Yo también sufro, siento dolor y lloro”: la confesión de Neymar en medio de la incertidumbre por su presencia en el Mundial

    Daniel Garnero y Justo Giani abordan el veto a los hinchas de Boca Juniors en el duelo ante la UC por la Libertadores

    La dura confesión de Marcelo Bielsa a meses del Mundial: “Mi gestión en Uruguay fue perdiendo valor”

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT
    Tecnología

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”
    Cultura y entretención

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    La ONU condena la muerte de dos ‘cascos azules’ en una explosión en el sur de Líbano
    Mundo

    La ONU condena la muerte de dos ‘cascos azules’ en una explosión en el sur de Líbano

    Corte Suprema de EE.UU. rechaza la ley que prohibía la “terapia de conversión” para menores LGBT

    El Kremlin duda de la tregua de Pascua propuesta por Zelenski: “Que tome las decisiones adecuadas para la paz”

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre
    Paula

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa