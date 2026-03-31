Itaú Chile renovará su directorio la próxima semana: ingresarán Raimundo Monge y exministra de Hacienda de Uruguay

La próxima semana, puntualmente el 9 de abril, Itaú Chile realizará su junta ordinaria de accionistas donde renovará su directorio compuesto por siete miembros titulares y uno suplente.

Las AFP postularon a un histórico exejecutivo del banco Santander Chile para ser director titular independiente del banco Itaú, el ingeniero comercial Raimundo Monge Zegers.

Pero no estaba claro si lograrían posicionarlo en la mesa, dado que tendrían que ir a pelear por el cupo, considerando que las AFP a febrero tenían el 5,67% de la propiedad del banco, mientras que la cifra repartidora para elegir un miembro del directorio es 12,5%.

Sin embargo, finalmente Monge no tiene competencia: diez días antes de la junta se deben inscribir los candidatos a director independiente, y solo hay dos postulantes para los dos cupos disponibles de este tipo en el banco de capitales brasileños.

El Grupo Itaú Unibanco, controlador de Itaú Chile, propuso al abogado Gustavo Ortíz como director independiente, quien integra la mesa desde enero recién pasado, tras la renuncia de Kevin Cowan debido a su incorporación como consejero del Banco Central.

Y hay siete candidatos para siete cupos en el directorio, dado que además de las dos nominaciones para ser directores independientes (Ortíz y Monge), hay otros cinco candidatos titulares.

Esto, porque el grupo controlador propuso que sigan en la mesa los ejecutivos de nacionalidad brasileña Ricardo Villela, actual presidente de Itaú Chile; Gabriel Amado de Moura, actual vicepresidente del directorio; y Pedro Pablo Giubbina, quien está en el directorio desde 2023.

Además, postuló a los ejecutivos uruguayos Diego Fresco; y la economista Azucena Arbeleche. El primero integra la mesa de manera titular desde 2023. La segunda, exministra de Economía y Finanzas de Uruguay en el gobierno de Luis Lacalle Pou, el equivalente al Ministerio de Hacienda en Chile, se integró recién enero pasado como directora suplente, pero ahora pasará a ser titular.

Por otro lado, el grupo controlador nominó como director suplente a Matías Granata.

Bajo este escenario, son tres los cambios que ocurrirán la próxima semana cuando se renueve la mesa de Itaú Chile: entrará Arbeleche y saldrá Pedro Lorenzini del directorio titular. Se incorporará Monge como director independiente, en reemplazo del abogado Octavio Bofill. Y ahora se integra Granata como suplente.

Bofill ingresó en 2023 como director independiente tras ser propuesto por la compañía de seguros de vida Consorcio.

Monge, la nominación de las AFP

Monge estuvo por 27 años en el Grupo Santander, donde desempeñó funciones ejecutivas (1990-2017), como gerente general y como director corporativo de planificación estratégica y financiera, pero también fue director suplente y titular (1996-2018) del banco de capitales españoles. El ejecutivo se inscribió en el registro de directores de las AFP recién el pasado 13 de marzo.

Además de su paso por Santander, Monge ha sido director en Transbank (2019-2021), Nexus (2021-2022), y actualmente está en la mesa de Clínica Universidad de los Andes. Entre sus posiciones ejecutivas, destaca su paso como director general del ESE Business School (2017-2024) de la Universidad de Los Andes; y por el Banco Central (1982-1990), primero trabajando en la Dirección de Estudios y luego en la Dirección de Operaciones.