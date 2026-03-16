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    La AIE afirma que mantiene más de 1.400 millones de barriles y está lista para liberar más reservas de crudo de ser necesario

    Tras la inyección de la semana pasada que logró calmar los precios globales, la Agencia Internacional de Energía afirmó que la medida solo redujo en un 20% los inventarios de sus países miembros, dejando un margen para futuras intervenciones.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    Richard Carson

    El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, aseguró que el organismo está preparado para inyectar más suministro de crudo de ser necesario. “Esta liberación actual de existencias, una vez que se complete, reducirá las reservas de los países de la AIE solo en alrededor de un 20%”, afirmó a través de un comunicado televisado y agregó que aun quedan sobre 1.400 de barriles, “lo que significa que podemos hacer más (liberaciones) más adelante, a medida que sea necesario”.

    La declaración ocurre tras el histórico acuerdo de la semana pasada, cuando la entidad liberó 400 millones de barriles para enfrentar el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra con Irán. Birol advirtió que “la guerra en el Medio Oriente está creando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo”. El volumen de descensos supera las pérdidas experimentadas durante la crisis del petróleo de 1973.

    Sobre la distribución de las reservas ya acordadas, la AIE detalló que las naciones de Asia-Pacífico y Europa se comprometieron con la liberación de más de 100 millones de barriles, mientras que países de América aportarán una cifra superior a 170 millones. Al respecto, Birol destacó que “la acción de la AIE tuvo un impacto tranquilizador en los mercados” y que “los precios del petróleo hoy son significativamente más bajos”. Los valores de los barriles habían rozado los US$120 antes de retroceder a niveles por debajo de US$90 después del anuncio de la liberación.

    Pese al efecto tranquilizador, el director de la AIE sostuvo que la inyección de reservas “no es una solución duradera”. En esa misma línea, Birol dijo que la acción más importante para el retorno a la estabilidad de los flujos crudo “es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz”. Sobre esto, advirtió que tardará tiempo en recuperarse el flujo de gas y crudo tras la apertura del estrecho de Ormuz.

    Más sobre:CrudoPetróleoMedio OrienteIrán

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