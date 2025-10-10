La corrección de Ignacio Briones a Bernardo Fontaine por los US$ 6.000 millones del recorte fiscal de Kast

Sigue la controversia en torno a la promesa de campaña de José Antonio Kast de recortar el gasto público en US$ 6.000 millones en 18 meses, una cifra que ha sido cuestionada por el gobierno y expertos ligados a otras candidaturas.

En las últimas horas, los encargados principales de la campaña del republicano han salido a defender esta propuesta.

El exministro Rodrigo Álvarez reconoció que es “muy difícil” de conseguir, pero que lo ve “inevitable”, mientras que el economista Bernardo Fontaine intentó explicar nuevamente cómo se haría ese recorte.

Ayer, en entrevista con Radio Infinita, Fontaine apunta a “tres bolsones” para llegar a los US$ 6.000 millones en menos de dos años. El primero tiene relación con “frenar los abusos” en temas como el mal uso de las licencia médica así como también los subsidios de incapacidad laboral que hay que corregir”.

Fue precisamente esta parte de la explicación la que generó la respuesta del economista y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, integrante de la campaña de Evelyn Matthei, quien a través de X (Twitter) corrigió a Fontaine.

En dicha red, Briones advirtió que las licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral (SIL) son lo mismo y corresponden al mismo gasto.

“Para no sumarlo 2 veces, como haces en entrevista en @InfinitaFM, al tratar de explicar vuestros US$ 6.000 MM de recorte fiscal", advirtió en el post.