SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Gran empresariado sobre Presupuesto 2026: aumento del gasto “parece moderado”, pero la información es aún preliminar

A través de un comunicado, la timonel de la CPC agregó que “tampoco se conocen los datos sobre las deudas de arrastre que se han discutido en días recientes (vivienda, salud), qué nivel alcanzará la deuda pública y qué ocurrirá con la glosa republicana”.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Andres Perez

El Presidente Gabriel Boric presentó ayer los principales ejes del Presupuesto de la Nación 2026, el último de su administración, y ratificó lo que se venía hablando: que el gasto público del próximo año iba a tener un crecimiento acotado.

Concretamente, el erario fiscal contempla una expansión de 1,7% con respecto a 2025, lo que en monto equivale a $86,2 billones, del orden de US$90 mil millones.

Se trata del menor incremento del gasto público desde 2023, cuando se elevó en 1,1%. A su vez, con este número, el aumento promedio durante todo el actual gobierno se ubicaría en 2,1%.

Al respecto, desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la presidenta del gremio, Susana Jiménez, sostuvo que “la información disponible respecto del presupuesto fiscal 2026 es aún muy preliminar. Si bien el incremento del gasto parece moderado, hay una serie de preguntas por responder. Primero, no es claro respecto de qué base se calcula el incremento de gasto ni cuál será el real ajuste de gastos que compromete la actual administración”.

A través de un comunicado, la timonel de la CPC agregó que “tampoco se conocen los datos sobre las deudas de arrastre que se han discutido en días recientes (vivienda, salud), qué nivel alcanzará la deuda pública y qué ocurrirá con la glosa republicana”.

“Estaremos atentos a los detalles del presupuesto y a la respuesta de estas interrogantes, puesto que la responsabilidad y sostenibilidad fiscal son condiciones necesarias para el desarrollo del país”, finalizó Jiménez.

Lee también:

Más sobre:CPCPresupuestoBoric

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

Exministro Cavallo dice que Milei enfrenta un caso similar al que vivió Menem y llama a adoptar un tipo de cambio libre

Matthei repasa a Boric y a Kast tras cruce por Presupuesto de la Nación 2026

Telefónica critica el avance local en 5G: “Chile ya perdió ese liderazgo”

Robo de vehículos llega a su segundo nivel más alto del año: estos son los modelos más afectados

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Juventus por la Champions League por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Juventus por la Champions League por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20
Chile

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

Matthei repasa a Boric y a Kast tras cruce por Presupuesto de la Nación 2026

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES
Negocios

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES

Exministro Cavallo dice que Milei enfrenta un caso similar al que vivió Menem y llama a adoptar un tipo de cambio libre

Telefónica critica el avance local en 5G: “Chile ya perdió ese liderazgo”

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar
Tendencias

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Director de la U ataca a la ANFP tras no suspender el clásico ante la UC: “Nos convocan jugadores para un partido corneta”
El Deportivo

Director de la U ataca a la ANFP tras no suspender el clásico ante la UC: “Nos convocan jugadores para un partido corneta”

Leyenda del Liverpool anuncia que está en bancarrota

¿Se negó a jugar? La controversia que tensiona al Real Madrid de Xabi Alonso tras polémico video de Federico Valverde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Lollapalooza Chile 2026 revela su programación por día: ve aquí cuándo se presentará cada artista
Cultura y entretención

Lollapalooza Chile 2026 revela su programación por día: ve aquí cuándo se presentará cada artista

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar
Mundo

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

Dinamarca sostiene que la crisis de drones es la situación “más peligrosa” desde el final de la Segunda Guerra Mundial

El Gobierno de Israel insta a la flotilla que va a Gaza a detenerse: “No es demasiado tarde”

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres