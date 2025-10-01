En medio de la presentación del Presupuesto 2026, el Presidente Gabriel Boric, entró de lleno en la contienda electoral al criticar el plan de ajuste fiscal que ha propuesto el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aunque sin nombrarlo a él.

“Yo les digo fuerte y claro: Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas”, planteó. Y luego disparó: “Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar US$6.000 millones de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar US$6.000 millones sin afectar derechos sociales como la PGU”.

Boric critica a Kast en el Presupuesto Andres Perez

Y siguió: “Por el contrario, nosotros entendemos que la responsabilidad fiscal es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atender las prioridades sociales del país y que estos avances se sostengan en el tiempo. Por ello, en mi gobierno hemos desplegado una agenda que nos va a permitir aumentar los recursos permanentes que dispone el país para proteger y entregar más oportunidades a sus ciudadanos”.

También aludió al Partido Republicano, de Kast, por no votar a favor de la reforma previsional: “Como ustedes saben, esta mejora sustantiva en las pensiones fue fruto de un acuerdo transversal entre diferentes sectores de oficialismo y oposición, haciendo buena política del que sólo se restó la ultraderecha, y que demostró que es posible avanzar cuando todos cedemos una parte y lo hacemos pensando en el bien común de Chile y sus familias. Y es que mejores pensiones es más dignidad”.

Boric critica propuesta de Kast en inédita mención en una cadena nacional

Y para Chile Vamos hubo un cuestionamiento en seguridad: “Algunos dicen mucho, pero hacen poco. Durante el gobierno anterior el presupuesto de seguridad bajó en un 0,4%. En nuestro mandato, en cambio, el presupuesto en seguridad y orden público habrá crecido en un 16,7%, considerando el aumento que realizaremos en 2026”.