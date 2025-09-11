SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

¿No podía vender los $64 mil en acciones? Las razones detrás de la salida de Ricardo Matte del Fondo Autónomo Previsional

La reforma previsional es clara en este punto. Una vez asumido el cargo de consejero del Fapp el 1 de agosto, no existía ningún espacio para que, por más mínima que haya sido la participación que tenía Matte en Bicecorp (cercana al 0,0000024%), pudiera salir a vender dichos papeles y mantenerse en ese puesto.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
¿No podía vender los $64 mil en acciones? Las razones detrás de la salida de Ricardo Matte del Fondo Autónomo Previsional

“El Fondo Autónomo de Protección Previsional (Fapp) ha tomado conocimiento de la decisión de Ricardo Matte Eguiguren de dejar el consejo directivo del organismo”. Eso comenzaba señalando la declaración pública que hizo el Fapp este martes por la noche.

“Según fue informado hoy por Ricardo Matte al Ministerio de Hacienda y al presidente del Consejo del Fondo, su decisión responde a que recientemente tomó conocimiento que acciones heredadas en Bicecorp S.A. (una participación cercana al 0,0000024%, equivalente a $64.500 aproximadamente), podrían representar un obstáculo para ejercer el cargo”, explicó el Fapp.

De inmediato empezaron a circular especulaciones sobre su salida. Surgieron dos dudas centrales. La primera: ¿Realmente renunció por tener $64 mil invertidos en acciones? La segunda: ¿Entonces, por qué no simplemente las vendió? A muchos actores les parecía raro, y dudaron de que esa fuera la real explicación.

Pero lo cierto es que la reforma previsional que aprobó el Congreso en enero de este año es clara en este punto. Una vez asumido el cargo de consejero del Fapp el 1 de agosto, no existía ningún espacio para que, por más mínima que haya sido la participación que tenía Matte en Bicecorp, pudiera salir a vender dichos papeles y mantenerse en ese puesto.

“Cesará inmediatamente en el cargo”

El artículo 38 de la ley 21.735, esta es, la reforma previsional, afirma que no podrá ser designado consejero del Fapp una persona “que tenga participación en la propiedad de una AFP, AGF o compañía de seguros de vida, o una participación en las empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquellas”.

Justamente Bicecorp es un holding financiero propietario de una compañía de seguros, además de una AGF y un banco. Asimismo, en dicho artículo de la ley no se definió un umbral mínimo de acciones que pudiese tener un consejero, sino que más bien alude a cualquier tipo de participación.

Es más, a continuación, el artículo 40 de la ley, es aún más categórico, pues señala que “si una vez designado en el cargo sobreviene a un consejero alguna de las inhabilidades o incompatibilidades señaladas en los artículos 38 y 39, deberá informarlo inmediatamente al Consejo Directivo, y cesará inmediatamente en el cargo. Si no lo hace así, se configurará la causal prevista en el literal e) del artículo 41″. Este literal habla de “incumplimiento grave de sus funciones y deberes”.

Esta no es la primera vez que se producen problemas con los integrantes del nuevo organismo. El nombramiento de la economista Soledad Hormazábal como consejera, tuvo que ser retirado por una inhabilidad relacionada a su cónyuge, Eugenio Cisternas, quien es CEO y confundador de SoyFocus, ya que la norma prohíbe la participación en la propiedad de una Administradora General de Fondos (AGF) y extiende este requisito al grupo familiar más cercano. Así, el cupo que estaba previsto para Hormazábal fue asignado a Rosario Celedón.

El consejo directivo del Fapp está compuesto por cinco integrantes. Es presidido por Enrique Marshall, la vicepresidencia está a cargo de Rosario Celedón, y además participan los consejeros Rodrigo Caputo, Soledad Huerta, y hasta ahora, también lo integraba el renunciado Ricardo Matte.

Los integrantes del consejo son propuestos por el gobierno y deben ser aprobados por el Senado. En el caso de Matte, quien es director suplente independiente de Coca Cola Embonor, exgerente general de la Asociación de Bancos y exrepresentante financiero del Banco Central de Chile en Nueva York, el Ejecutivo lo había propuesto para estar en el cargo por cuatro años.

Matte representaba una sensibilidad de oposición en el consejo, lo que debiera respetarse en la nueva designación que deberá hacer el gobierno, para que así sea ratificado por el Senado.

Más sobre:PensionesReforma previsionalRicardo MatteFondo Autónomo de Protección PrevisionalFAPPBicecorp

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Parlamentarios oficialistas apuntan sus dardos contra Kast tras debate: “Quedó como el señor sin pantalones”

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades
Chile

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

Comisión de Minería de la Cámara envía nota de protesta a Pardow: acusan que el ministro “le baja el perfil” a la situación de Laura Albornoz

“No hay información institucional ni infraestructura comprometida”: Subsecretaría de Prevención del Delito sufre incidente informático

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre
Negocios

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

OPA por Cementos Bío Bío alcanza un 90% y la peruana Yura concreta su salida

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

La guerra continúa: los marcados bandos que desnuda la polémica por la programación de la Supercopa entre Colo Colo y la U

Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. U. Católica por la Liga de Primera

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles
Cultura y entretención

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

La magia beatle continúa: Ringo Starr confirma que “acaba de terminar” su próximo álbum

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”
Mundo

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

Localizan el arma utilizada en el asesinato de Charlie Kirk, pero el tirador sigue prófugo

La Eurocámara condena la “catástrofe humanitaria” en Gaza y apoya suspender el acuerdo comercial con Israel

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad