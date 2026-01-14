El formidable rally de los metales continúa en 2026: oro, plata y cobre llegan a nuevos récords

Cuánto cuesta el oro, la plata y el cobre. Imagen creada con IA

El “super rally” alcista de los metales continúa y el precio del oro, la plata y el cobre consiguen nuevos máximos históricos, con perspectivas de que seguirán al alza.

El oro sube a esta hora 1,06% y se transa en US$ 4.634 la onza, aunque llegó a un peak de US$ 4.639,08 más temprano. La plata, que habitualmente sigue el comportamiento del metal precioso, registra un fuerte aumento de 2,47% y rompe la barrera de los US$ 90.

Así las cosas, la plata acumula un alza de 22% en el arranque de 2026 mientras que el oro renta un 7,31%.

Cuánto cuesta el oro, la plata y el cobre JINGMING PAN

Esto en medio de expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos tras una inflación menor a la esperada en ese país y como telón de fondo la inquietud que genera las últimas ofensivas de Washington en materia geopolítica.

Las proyecciones apuntan a que el oro superará los US$ 5.000 este año y que la plata romperá los US$ 100.

Evy Hambro, gerente de cartera y directora global de inversiones temáticas y sectoriales de BlackRock, dijo a CNBC el martes que, si bien el gigante de la gestión de inversiones había sido optimista sobre la plata durante mucho tiempo, recién había comenzado a cambiar su enfoque hacia las acciones relacionadas con el metal en los últimos años.

“Fue recién en 2024 que pasamos al mercado de acciones [relacionadas], ya que los precios habían subido a niveles que permitieron a las empresas obtener una rentabilidad decente”, dijo en un correo electrónico.

“Antes de esto, los movimientos de precios a menudo habían sido absorbidos por los aumentos de costos”.

Precio del cobre

El cobre sigue la misma tendencia y la libra superaba los US$ 13.400 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (US$ 6,08 la libra).

Reuters consigna que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una subida del 0,85%, a 104.120 yuanes (US$ 14.931,88) por tonelada métrica, tras alcanzar un máximo histórico de 105.650 yuanes al principio de la sesión.

El metal ha sido considerado siempre como un termómetro de la salud de la actividad global, pero en los últimos años su importancia ha crecido enormemente porque es clave en la transición hacia energías limpias y la electromovilidad.

Cuánto cuesta el oro, la plata y el cobre Oliver Llaneza Hesse

El auge coincide además con el boom de la inteligencia artificial. Su soporte son los enormes data centers que están proliferando por el mundo y que son intensivos en el uso de cobre y litio, recursos que también produce el país y que dará un nuevo salto con la empresa conjunta NovaAndino Litio.

El aumento de la demanda por cobre se enfrenta al mismo tiempo a problemas con el suministro debido a los problemas de producción en varios yacimientos alrededor del mundo como Grasberg, El Teniente y/o Mantoverde.

Y a todo esto se suman la acumulación de cobre en Estados Unidos antes de los posibles aranceles que están restringiendo la oferta en otros lugares.