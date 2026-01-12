SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El oro salta a máximos históricos tras investigación penal contra presidente de la Fed y tensiones en Irán

    Powell anunció anoche que la fiscalía inició una investigación penal en su contra por las obras de remodelación del edificio del banco central estadounidense estimadas en US$ 2.500 millones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El oro salta tras acusación penal contra Jerome Powell DAVID GRAY

    El precio del oro subió a un nuevo máximo histórico en reacción al anuncio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que es blanco de una investigación penal por parte de la fiscalía y también en torno a la incertidumbre por una posible intervención de EE.UU. en Irán.

    El oro alcanzó un peak nunca visto de US$ 4.600, aunque a esta hora el precio se modera a US$ 4.591. Se trata de un avance de 1,77% respecto a la última sesión.

    Con este resultado, el precio del activo refugio por excelencia acumula un alza de 6% en lo que va de arranque de 2026 luego de un salto de más de 70% el año pasado.

    Powell anunció anoche que la fiscalía inició una investigación penal en su contra por las obras de remodelación del edificio del banco central estadounidense estimadas en US$ 2.500 millones, hecho que él mismo enmarcó en las presiones de la Casa Blanca sobre la política monetaria de la Fed.

    Hay que recordar que el presidente Donald Trump ha pedido públicamente en varias ocasiones a la Reserva Federal, y en particular a Powell, a quien también ha insultado, a bajar las tasas de interés.

    “El último desarrollo marca una escalada significativa en la pelea entre el presidente Trump y el presidente de la Fed Powell”, dijo Lee Hardman de MUFG, citado por Reuters.

    “Los repetidos ataques a la independencia de la Fed” seguían planteando riesgos a la baja para el dólar, agregó.

    Una investigación sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y las especulaciones sobre si podría acelerar un cambio de liderazgo en la Fed han añadido una nueva capa de riesgo político: “Especialmente si resulta en que él renuncie y luego abandone la Fed antes de lo programado y sea reemplazado por alguien más a favor de los recortes de tasas”, dijo Jon Mills, analista de acciones de Morningstar, citado por CNBC.

    Irán también presiona al precio del oro después de que Washington indicara que está evaluando opciones para responder a los disturbios en el país. Esto a una semana de la intervención en Venezuela que terminó con la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro.

    “Todos ellos se suman a la narrativa de una mayor incertidumbre geopolítica que nos llevó a elegir el oro como una de las clases de activos de mayor convicción este año”, dijo Rajat Bhattacharya, estratega de inversiones senior de Standard Chartered, citado por CNBC.

    Lee también:

    Más sobre:OroFedJerome PowellReserva FederalIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    María Micaela Sviatschi, economista: “Cuando un joven ingresa a una red criminal lo más difícil es romper el vínculo con esta”

    México pide a Estados Unidos “respeto irrestricto” a su soberanía tras las amenazas de Trump sobre posibles ataques

    El 46% de los niños chilenos de 10 a 14 años tiene exceso de peso

    Tomás Hirsch (AH) y reforma política del gobierno: “Negar el financiamiento a un partido porque no tiene parlamentarios raya en lo antidemocrático”

    El regreso de Kast a un encuentro partidario UDI

    Homicidio en Santiago: hombre fallece apuñalado en un cité

    Lo más leído

    1.
    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    2.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    3.
    Reconstruir la economía de Venezuela: un trabajo de más de una década

    Reconstruir la economía de Venezuela: un trabajo de más de una década

    4.
    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    5.
    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    María Micaela Sviatschi, economista: “Cuando un joven ingresa a una red criminal lo más difícil es romper el vínculo con esta”
    Chile

    María Micaela Sviatschi, economista: “Cuando un joven ingresa a una red criminal lo más difícil es romper el vínculo con esta”

    El 46% de los niños chilenos de 10 a 14 años tiene exceso de peso

    Tomás Hirsch (AH) y reforma política del gobierno: “Negar el financiamiento a un partido porque no tiene parlamentarios raya en lo antidemocrático”

    El oro salta a máximos históricos tras investigación penal contra presidente de la Fed y tensiones en Irán
    Negocios

    El oro salta a máximos históricos tras investigación penal contra presidente de la Fed y tensiones en Irán

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país
    Tendencias

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    Malas noticias para Manuel Pellegrini: la nueva lesión que golpea al Betis del Ingeniero en un momento clave
    El Deportivo

    Malas noticias para Manuel Pellegrini: la nueva lesión que golpea al Betis del Ingeniero en un momento clave

    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    Las esquirlas de la guerra entre Rusia y Ucrania llegan al tenis femenino: el desaire de Kostyuk a Sabalenka

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    México pide a Estados Unidos “respeto irrestricto” a su soberanía tras las amenazas de Trump sobre posibles ataques
    Mundo

    México pide a Estados Unidos “respeto irrestricto” a su soberanía tras las amenazas de Trump sobre posibles ataques

    China pide a Estados Unidos “dejar de usar a otros paísos como excusa” para impulsar sus “aspiraciones egoístas” en el Ártico

    Muere una persona en un bombardeo de Israel contra un vehículo en Líbano pese al acuerdo de alto el fuego

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil