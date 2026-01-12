El oro salta a máximos históricos tras investigación penal contra presidente de la Fed y tensiones en Irán

El precio del oro subió a un nuevo máximo histórico en reacción al anuncio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que es blanco de una investigación penal por parte de la fiscalía y también en torno a la incertidumbre por una posible intervención de EE.UU. en Irán.

El oro alcanzó un peak nunca visto de US$ 4.600, aunque a esta hora el precio se modera a US$ 4.591. Se trata de un avance de 1,77% respecto a la última sesión.

Con este resultado, el precio del activo refugio por excelencia acumula un alza de 6% en lo que va de arranque de 2026 luego de un salto de más de 70% el año pasado.

Powell anunció anoche que la fiscalía inició una investigación penal en su contra por las obras de remodelación del edificio del banco central estadounidense estimadas en US$ 2.500 millones, hecho que él mismo enmarcó en las presiones de la Casa Blanca sobre la política monetaria de la Fed.

Hay que recordar que el presidente Donald Trump ha pedido públicamente en varias ocasiones a la Reserva Federal, y en particular a Powell, a quien también ha insultado, a bajar las tasas de interés.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

“El último desarrollo marca una escalada significativa en la pelea entre el presidente Trump y el presidente de la Fed Powell”, dijo Lee Hardman de MUFG, citado por Reuters.

“Los repetidos ataques a la independencia de la Fed” seguían planteando riesgos a la baja para el dólar, agregó.

Una investigación sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y las especulaciones sobre si podría acelerar un cambio de liderazgo en la Fed han añadido una nueva capa de riesgo político: “Especialmente si resulta en que él renuncie y luego abandone la Fed antes de lo programado y sea reemplazado por alguien más a favor de los recortes de tasas”, dijo Jon Mills, analista de acciones de Morningstar, citado por CNBC.

Irán también presiona al precio del oro después de que Washington indicara que está evaluando opciones para responder a los disturbios en el país. Esto a una semana de la intervención en Venezuela que terminó con la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro.

“Todos ellos se suman a la narrativa de una mayor incertidumbre geopolítica que nos llevó a elegir el oro como una de las clases de activos de mayor convicción este año”, dijo Rajat Bhattacharya, estratega de inversiones senior de Standard Chartered, citado por CNBC.