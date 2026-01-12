Fiscalía de EE.UU. abre investigación criminal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

Investigación criminal contra Jerome Powell de la Fed. En la imagen, junto a Donald Trump en una visita del mandatario a las remodelaciones de central estadounidense.

Las diferencias y roces entre la administración Trump y la Reserva Federal ha llegado a un nivel sin precedentes. El presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció esta noche que fiscalías federales de Estados Unidos abrieron una investigación criminal en su contra.

Las investigaciones están relacionadas con las renovaciones de edificios de la Fed, pero Powell dijo que se enmarcan en un escenario de presiones políticas sobre la política monetaria del Banco Central estadounidense, que no ha bajado las tasas de interés al ritmo que desea el republicano.

En una declaración en video difundida a través de la cuenta oficial de la Fed en X, Powell sostuvo que la investigación surge luego de que el banco central haya fijado las tasas de interés “basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias” del mandatario.

En ese sentido, advirtió que el trasfondo del proceso apunta a la independencia del organismo.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

“Esto tiene que ver con si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés en función de la evidencia y de las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria será dirigida por la presión o la intimidación política”, afirmó.

Powell detalló que el viernes el Departamento de Justicia notificó a la Reserva Federal con citaciones de un gran jurado, “amenazando con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado”.

Según explicó, dicho testimonio se refería, en parte, a “un proyecto de varios años para renovar edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal”.

El presidente de la Fed subrayó su postura frente al proceso judicial:

“Tengo un profundo respeto por el estado de derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, ciertamente no el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley”. No obstante, añadió que “esta acción sin precedentes debería verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión continua de la administración ”.

En la misma línea, Powell insistió en que la investigación no tendría relación directa con el contenido de su testimonio ni con el proyecto de remodelación.

“Esta nueva amenaza no se trata de mi testimonio del pasado junio ni de la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No se trata del rol de supervisión del Congreso; la Fed, a través de testimonios y otras divulgaciones públicas, hizo todo lo posible para mantener informado al Congreso sobre el proyecto de renovación. Esos son pretextos”, señaló.

El caso fue revelado inicialmente por The New York Times, que indicó que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. De acuerdo con el medio, dicha oficina es encabezada por Jeanine Pirro, exfiscal del estado de Nueva York y exconductora de Fox News, designada en el cargo por el presidente Trump.

La investigación se produce en un contexto de críticas reiteradas de Trump hacia Powell, a quien ha cuestionado por no recortar las tasas de interés con la rapidez y profundidad que el presidente ha demandado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Según CNBC, el senador republicano Thom Tillis, integrante del Comité Bancario del Senado, rechazó la investigación y advirtió que se opondrá a la nominación del reemplazo de Powell y de cualquier otro candidato a la junta de la Fed “hasta que este asunto legal se resuelva por completo”.

A su juicio, “si quedaba alguna duda de que asesores dentro de la administración Trump están presionando activamente para terminar con la independencia de la Reserva Federal, ahora no debería quedar ninguna”. Añadió que “ahora es la independencia y la credibilidad del Departamento de Justicia lo que está en cuestión”.

Cabe recordar que Powell fue nominado por el propio Trump en su primer gobierno y su periodo al mando del banco central estadounidense termina oficialmente en mayo de este año.