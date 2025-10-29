SUSCRÍBETE
Bolsa de Santiago logra un nuevo récord mientras que Jerome Powell enfría a Wall Street

El IPSA se vio beneficiado por el fuerte empuje de las acciones de SQM. En la Bolsa de Nueva York, sólo el Nasdaq mejoró en relación a la jornada anterior.

David NogalesPor 
David Nogales
Bolsa de Santiago llega a nuevos récords JAVIER SALVO/ ATON CHILE

La Bolsa de Santiago está intratable y hoy cerró con un nuevo máximo histórico. El principal indicador de la plaza local cerró el día con un aumento de 0,99% que lo situó en unos inéditos 9.232,94 puntos.

Gran parte de este avance se explica por el positivo desempeño de SQM. La acción serie B de la minera no metálica escaló 4,71% en la sesión de hoy, transando más de $ 18.600 millones, casi lo mismo que CCU que lideró el día en este ítem, con poco más de $ 18.800 millones.

La cotización se dio en medio de un ambiente de grandes expectativas en torno a la Reserva Federal y la tasa de interés. El banco central estadounidense redujo la denominada tasa de los fondos federales en 25 puntos base, a un rango entre 3,75% y 4,0%.

El recorte era ampliamente esperado por el mercado.

Para lo que no estaban tan preparados era para el discurso post comunicado de Jerome Powell. En su conferencia, el timonel de la Fed dijo que no debía un nuevo recorte en diciembre está “lejos de ser una conclusión asegurada”.

Cómo le fue a las bolsas, acciones y mercados hoy. Brendan McDermid

Esta frase marcó un giro respecto a la percepción de continuidad para seguir recortando el precio del dinero,

“Powell describió el movimiento de hoy como parte de una “gestión de riesgos” para acercar la política monetaria a una postura más neutral, pero dejó claro que las decisiones futuras dependerán de los datos, algo complejo ante la escasez de indicadores oficiales por el cierre del gobierno”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

El Dow Jones y S&P 500 cierran en rojo

Del discurso de Powell se deduce que la Fed busca mantener flexibilidad y no comprometerse con un sendero predefinido de recortes, lo que introduce mayor incertidumbre sobre la reunión de diciembre.

Y fue en este contexto en el que se enfrió Wall Street. Los principales indicadores del mayor centro bursátil del mundo venían de máximos históricos, pero giraron a la baja tras el discurso de Powell.

Cómo le fue a las bolsas, acciones y mercados hoy. En la imagen, Jerome Powell. Kevin Lamarque

Tanto el S&P 500 como el Dow Jones bajaron cuando hablaba el titular de la Fed y aunque luego repuntaron, no lograron superar el nivel de la sesión previa. El indicador que reúne a las mayores 500 empresas del mercado perdió menos de medio punto, pero el industrial bajó 0,16%.

Las acciones tecnológicas agrupadas en el Nasdaq lograron recuperarse y lograron un aumento de 0,55% en relación a la jornada previa.

“El mensaje central del discurso fue la cautela. Powell dejó claro que “no se ha tomado una decisión sobre diciembre”, sugiriendo que la Fed prefiere mantener flexibilidad ante un escenario de datos mixtos y la incertidumbre generada por el posible cierre del gobierno", afirmó Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

“La alusión a que un recorte de tasas en diciembre no es algo que pueda darse por hecho podría producir alguna reacción negativa a nivel de tasas de interés y hará que las cifras que podamos conocer hasta la próxima reunión se vuelvan extremadamente relevantes”, complementó Jorge Herrera, subgerente de estrategia de inversión de Principal.

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

