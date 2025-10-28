Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

Nokia salta en bolsa tras millonaria inversión de Nvidia en la empresa

Las acciones de Nokia saltan con fuerza en Bolsa de Helsinki tras comunicar una gran inversión de Nvidia en la compañía.

Los papeles del otrora mayor fabricante de teléfonos del mundo registran una ganancia de 20,86% luego que la empresa de chips comunicó una asociación estratégica con Nokia y una inversión de US$ 1.000 millones, a un precio de suscripción de US$ 6,01 por acción

Ambas compañías establecerán una asociación estratégica para permitir el desarrollo y la implementación acelerados de redes móviles nativas de IA y de infraestructura de redes de IA de próxima generación.

Nvidia invierte US$ 1.000 millones en Nokia. Dado Ruvic

A través de un comunicado se informó que esta asociación permitirá incorporar productos AI-RAN de grado comercial con tecnología NVIDIA a la cartera de RAN de Nokia.

“Esto permitirá a los proveedores de servicios de comunicación lanzar redes 5G-Advanced y 6G nativas de IA en las plataformas NVIDIA”, dijo la empresa.