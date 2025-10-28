SUSCRÍBETE
Apple y Microsoft se suman a Nvidia y se convierten en monstruos de US$ 4 billones

El ascendente valor de las compañías tecnológicas se enmarca en el positivo escenario para las bolsas del mundo, especialmente Wall Street que está en máximos históricos.

David NogalesPor 
David Nogales
El valor que tienen Apple y Microsoft DADO RUVIC

Las acciones globales siguen subiendo y marcando récords. Wall Street abrió en nuevos máximos históricos y las miradas ahora se posan sobre dos gigantes de la industria tecnológica: Apple y Microsoft.

Claro, porque el fabricante del iPhone y el creador de Windows superaron hoy la barrera de los US$ 4 billones en capitalización bursátil, uniéndose a Nvidia que lidera el ránking con unos gigantescos US$ 4,7 billones (millones de millones).

No es la primera vez para Microsoft en estos niveles pues ya había cruzado este umbral hace algunas semanas. Esta vez la firma fundada por Bill Gates escalan un 2,57% hasta los US$ 545,60 por papel.

El valor que tienen Apple y Microsoft. En la imagen, Satya Nadella, Ceo de la firma fundada por Bill Gates. Lucas Jackson

Esta alza se produce luego del acuerdo firmado con OpenAI para permitir que el fabricante de ChatGPT se reestructure en una corporación de beneficio público

El fabricante de la XBox tendrá una participación de unos US$ 135.000 millones, o 27% en la startup de IA tras la reestructuración.

Apple abrió la jornada bursátil al alza, pero luego dieron un giro a la baja. Aun así, durante algunos momentos, la empresa cofundada por Steve Jobs logró superar la barrera de los US$ 4 billones, lo que supone un hito.

El valor que tienen Apple y Microsoft. En la imagen, Tim Cook, CEO del fabricante del iPhone.

El ajuste en el precio de la acción se produce luego de un rally en el que el papel subió en once de las últimas doce sesiones en Wall Street.

“Las acciones de Apple se dirigen a la próxima publicación de resultados con un halo de positividad mayor que en cualquier otro momento del último año”, escribió el lunes el analista de JPMorgan, Samik Chatterjee, en una nota.

De acuerdo a CNBC, Chatterjee le otorga una recomendación de compra a la acción y elevó su precio objetivo el lunes a US$ 290 por acción.

Los hitos en materia de market cap de estas compañías se producen ad portas de que presenten sus resultados corporativos: Microsoft el miércoles, Apple el jueves.

