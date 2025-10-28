Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

La inteligencia artificial entra cada vez más en todos los aspectos de la vida y ahora llega a los medios de pago. OpenAI es una vez más la protagonista de estos avances al firmar un acuerdo con Paypal para integrar su billetera digital en el popular ChatGPT

Esto permitirá a los usuarios poder pagar por artículos encontrados a través de esa herramienta de inteligencia artificial, dijo la firma de pagos a CNBC en exclusiva.

El medio estadounidense dijo que a partir del próximo año ambos lados del ecosistema de PayPal podrán conectarse a ChatGPT: los usuarios de PayPal pueden comprar artículos a través de la plataforma de inteligencia artificial y sus comerciantes pueden vender en ella, con su inventario listado allí, según el CEO de PayPal, Alex Chriss .

“Tenemos cientos de millones de usuarios leales de billeteras PayPal que ahora podrán hacer clic en el botón ‘Comprar con PayPal’ en ChatGPT y tener una experiencia de pago segura”, dijo Chriss en una entrevista.

El acuerdo entre PayPal y OpenAI con ChatGPT.

El acuerdo, sellado durante el fin de semana, convierte a PayPal en una de las primeras iniciativas de OpenAI para ampliar el uso de ChatGPT en el comercio electrónico.

La idea es que sus más de 700 millones de usuarios semanales puedan apoyarse en la inteligencia artificial para encontrar artículos, de forma similar a un comprador personal humano.

Cabe recordar que hace algunas semanas, OpenAI anunció que sus usuarios podrían comprar en Shopify y Etsy y hace dos semanas otro acuerdo de comercio electrónico con Walmart

.“Es un paradigma completamente nuevo para las compras”, dijo Chriss. “Es difícil imaginar que el comercio a través de agencias no vaya a ser una parte importante del futuro”.