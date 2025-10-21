SUSCRÍBETE
Vientos de cambios en Internet: OpenAI lanza su nuevo navegador y las acciones de Google, la dueña de Chrome, caen

Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, sufrieron una caída de 2,21% en Wall Street, hasta los US$ 251,34.

 
ChatGPT Atlas es el nuevo navegador web de OpenAI.

Vientos de cambio soplan en Internet y amenazan el dominio de uno de sus gigantes. OpenAI, la creadora de ChatGPT, presentó un nuevo navegador web impulsado —cómo no— por inteligencia artificial.

Sobre el papel, se perfila como un competidor de peso para Chrome, el líder indiscutido del mercado, propiedad de Google.

La firma fundada por Sam Altman bautizó a browser como Atlas, el cual está basado en el chatbot generativo ChatGPT.

Según OpenAI, la plataforma se ve y se siente similar a los navegadores existentes, y ofrecerá a los usuarios la posibilidad de acceder a la famosa IA de ChatGPT para crear resúmenes, hacer preguntas y completar tareas mientras navegan por cualquier página web.

“Creemos que la IA representa una oportunidad única, que se presenta una vez cada década, para repensar lo que puede ofrecer un navegador”, dijo el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, durante una transmisión en vivo el martes.

ChatGPT Atlas el nuevo navegador web

El lanzamiento de Atlas pone a OpenAI en competencia directa con rivales como Google, Perplexity AI y Opera Neon, de Opera, que compiten por atraer usuarios y ganar participación de mercado con sus propias ofertas de navegadores.

Google cae tras presentación de ChatGPT Atlas

Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, sufrieron una caída de 2,21% en Wall Street, hasta los US$ 251,34.

Cabe recordar que Perplexity lanzó su navegador Comet de forma gratuita a principios de este mes, mientras que Google incorporó un modelo Gemini en su navegador Chrome en septiembre.

ChatGPT Atlas es el nuevo navegador web de OpenAI Chrome and Android have been central to Google’s fortunes over the past two decades. Photo: Gabby Jones/Bloomberg News

El navegador cuenta con memoria, lo que le ayudará a comprender a los usuarios y a personalizarse con el tiempo, afirmó la empresa. Si los usuarios olvidan dónde vieron información, por ejemplo, podrían usar la página de inicio para escribir un mensaje como “buscar en el historial web un documento sobre el diseño del núcleo de Atlas”.

ChatGPT Atlas está ya disponible MacOS y próximamente llegará a Windows, iOS y Android.

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Netflix decepciona con sus ganancias por gasto imprevisto en Brasil y acciones caen

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

Fijan prisión preventiva para dos sujetos detenidos en operativo que permitió incautar 800 kilos de droga

¿Otro error en cuentas de la luz?: Estudio asegura que pago extra concretado a generadoras es de solo US$2 millones

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

4.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

