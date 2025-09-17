SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La guerra comercial ahora llega a la inteligencia artificial: China prohíbe a sus empresas adquirir Chips IA de Nvidia

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que se sentía “decepcionado” y que “sólo podemos estar al servicio de un mercado si el país así lo quiere”.

David NogalesPor 
David Nogales
Qué decidió China sobre los chips de Nvidia en IA. Dado Ruvic

En otro capítulo de la denominada guerra comercial, la Administración del Ciberespacio de China (CAC), el regulador de Internet del gigante asiático, ordenó a las principales firmas tecnológicas de su país no adquirir los chips de inteligencia artificial de Nvidia y también cancelar los pedidos en curso.

De acuerdo a información del Financial Times, que reproduce CincoDías, el organismo instruyó a firmas como ByteDance (TikTok) y Alibaba que suspendan sus pruebas y pedidos del RTX Pro 6000D, un chip que Nvidia ha diseñado a medida para el mercado chino.

Esto se produce luego que China acusara a la empresa más violsa del mundo en bolsa de violar su ley antimonopolio.

Qué decidió China sobre los chips de Nvidia en IA TINGSHU WANG ALLISON ROBBERT

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que se sentía “decepcionado con lo que veo” y que “sólo podemos estar al servicio de un mercado si el país así lo quiere”.

“Sólo podemos estar al servicio de un mercado si el país así lo quiere”, dijo el ejecutivo, quien entiende que esto se trata de “agendas más amplias” relacionadas con las disputas entre Washington y Pekín.

CNBC recordó que esto llega después de unos años tumultuosos para el negocio de Nvidia en China, que Huang describió como “una especie de montaña rusa”.

Qué decidió China sobre los chips de Nvidia en IA. En la imagen, Jensen Huang, el CEO de la tecnológica. Jensen Huang, Consejero Delegado de Nvidia Foto: ann wang/Reuters

“Hemos recomendado a todos los analistas financieros que no incluyan a China en sus pronósticos financieros”, declaró Huang a la prensa el miércoles en una rueda de prensa en Londres.

“Esto se debe a que, en gran medida, este tema se tratará en las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y China”, agregó.

Lee también:

Más sobre:Guerra comercialChinaIANvidia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Prisión preventiva para “El Potito”: Fiscalía asegura que tuvo directa participación en atentado al molino Grollmus

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida

Vallejo dice que el gobierno está analizando el fallo de la Corte Suprema por proyecto Dominga

El expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, se incorpora al “team económico” del CEP

Cinco nuevos proyectos ingresaron al mercado de minibodegas entre enero y junio

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Prisión preventiva para “El Potito”: Fiscalía asegura que tuvo directa participación en atentado al molino Grollmus
Chile

Prisión preventiva para “El Potito”: Fiscalía asegura que tuvo directa participación en atentado al molino Grollmus

Cordero expresa preocupación por imputados de robo de Labocar porque tenían antecedentes y “se encontraban en libertad”

“Armarse no es una buena solución”: gobierno ante dichos de exjuez que aboga por el uso de armas tras ser víctima de turbazo

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida
Negocios

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida

Vallejo dice que el gobierno está analizando el fallo de la Corte Suprema por proyecto Dominga

El expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, se incorpora al “team económico” del CEP

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control DualSense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U
El Deportivo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Mon Laferte recibe nominación a los Grammy Latinos por Canción del año
Cultura y entretención

Mon Laferte recibe nominación a los Grammy Latinos por Canción del año

Los Infantes y los Ingenuos de la Patria: los batallones afrodescendientes en la Independencia de Chile

De su digno adiós al cine a la muerte de un hijo: los últimos años de Robert Redford

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real
Mundo

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Viuda de Navalny denuncia que el opositor murió envenenado en prisión y acusa directamente a Putin

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada