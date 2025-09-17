La guerra comercial ahora llega a la inteligencia artificial: China prohíbe a sus empresas adquirir Chips IA de Nvidia

Qué decidió China sobre los chips de Nvidia en IA.

En otro capítulo de la denominada guerra comercial, la Administración del Ciberespacio de China (CAC), el regulador de Internet del gigante asiático, ordenó a las principales firmas tecnológicas de su país no adquirir los chips de inteligencia artificial de Nvidia y también cancelar los pedidos en curso.

De acuerdo a información del Financial Times, que reproduce CincoDías, el organismo instruyó a firmas como ByteDance (TikTok) y Alibaba que suspendan sus pruebas y pedidos del RTX Pro 6000D, un chip que Nvidia ha diseñado a medida para el mercado chino.

Esto se produce luego que China acusara a la empresa más violsa del mundo en bolsa de violar su ley antimonopolio.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que se sentía “decepcionado con lo que veo” y que “sólo podemos estar al servicio de un mercado si el país así lo quiere”.

“Sólo podemos estar al servicio de un mercado si el país así lo quiere”, dijo el ejecutivo, quien entiende que esto se trata de “agendas más amplias” relacionadas con las disputas entre Washington y Pekín.

CNBC recordó que esto llega después de unos años tumultuosos para el negocio de Nvidia en China, que Huang describió como “una especie de montaña rusa”.

“Hemos recomendado a todos los analistas financieros que no incluyan a China en sus pronósticos financieros”, declaró Huang a la prensa el miércoles en una rueda de prensa en Londres.

“Esto se debe a que, en gran medida, este tema se tratará en las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y China”, agregó.