OpenAI apuesta fuerte por Argentina y anuncia una de las mayores inversiones tecnológicas en la historia de la región

La inversión de OpenAI y ChatGPT en Argentina para IA. En la imagen , Sam Altman y Javier Milei.

OpenAI anunció una de las inversiones tecnológicas más relevantes en la región. La firma eligió la Patagonia de Argentina para un proyecto pionero de infraestructura de inteligencia artificial consistente un proyecto de Data Center a gran escala, el cual albergará la próxima generación de computación de IA.

La inversión estimada en el proyecto Stargate Argentina, que tendrá una capacidad de 500 MW, asciende a US$ 25.000 millones, convirtiendo al vecino país en el epicentro de operaciones de la creadora del popular ChatGPT.

El anuncio lo hizo el propio CEO de la empresa, Sam Altman, quien también recordó una reunión que sostuvo con el presidente Javier Milei.

“Estamos entusiasmados de trabajar con Argentina mientras se convierte en un centro de IA para toda América Latina. Cuando conocía al presidente Milei durante su visita a San Francisco el año pasado, su visión de cómo la IA podría impulsar el crecimiento y la creatividad de Argentina era inconfundible y fuerte”, dijo el CEO de OpenAI.

#ATENCIÓN. PROYECTO #STARGATE. OPENAI y Sur Energy construirán un megacentro de datos en el país. Sam Altman (OpenAi) le habla al país. #ultimo pic.twitter.com/JabVXyjZkb — Francisco Jueguen ® (@fjueguen) October 10, 2025

El viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, dijo que Stargate Argentina se trata del proyecto tecnológico más importante en la historia del continente.

“Con este proyecto, Argentina se afianza como un referente mundial en la frontera tecnológica del futuro, marcando un hito histórico para la región”, dijo el economista chileno en su cuenta de X (Twitter).

Por su parte, el gobierno trasandino informó que el presidente Milei recibió en la Casa Rosada a representantes de OpenAI, quienes le anunciaron de formal personal el lanzamiento de Stargate Argentina.