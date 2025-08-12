SUSCRÍBETE
José Luis Daza destaca el “milagro” argentino y responde a Sebastián Edwards por interés de Kaiser como ministro de Hacienda

El economista destacó la “voluntad” del presidente Milei para llevar a cabo una serie de medidas, pese a no tener apoyo político ni en el Congreso ni en las gobernaciones.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
La respuesta de José Luis Daza a Sebastián Edwards por el interés de Johannes Kaiser para ser su ministro de Hacienda.

El viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, era uno de los grandes invitados al XXI Seminario Internacional de Inversiones de Moneda Patria Investments. Habían expectativas con lo que diría el economista chileno-argentino debido a los elogios que ha recibido la economía trasandina durante la gestión de Javier Milei.

Sin embargo, uno de los momentos más atractivos de su participación en el evento fue cuando tuvo como entrevistador al economista de la UCLA Sebastián Edwards y, específicamente, cuando este le preguntó sobre las declaraciones del candidato presidencial Johannes Kaiser, quien manifestó su interés por llamarlo para ser parte de su eventual gobierno como ministro de Hacienda.

Ningún comentario al respecto, gracias por la oportunidad, dijo Daza entre risas.

Ya en su presentación, Daza hizo un repaso por los principales logros en materia económica del gobierno de Javier Milei. Y en esa línea, destacó las cifras sobre pobreza e inflación, reducción del gasto, de la deuda pública, la reactivación de la inversión y los efectos de la eliminación del cepo cambiario, en abril de este año.

La respuesta de José Luis Daza a Sebastián Edwards por el interés de Johannes Kaiser para ser su ministro de Hacienda. Andres Perez

Daza, quien formó parte del comando de José Antonio Kast en su anterior aventura presidencial, calificó como “un milagro” que Argentina no cayera en una hiperinflación, cuando estaba “todo dado” para que eso ocurriera.

“El día que asume el presidente Milei, la inflación era de 1% por día. Con razón decían que esto no iba a funcionar, con razón decían que el ministro Caputo no iba a tener éxito con el presidente Milei”, dijo.

Además, destacó la “voluntad” del presidente Milei para llevar a cabo una serie de medidas, pese a no tener apoyo político ni en el Congreso ni en las gobernaciones.

Respecto a los recortes en el sector público, Daza afirmó: “Todas las áreas del Estado argentino que tú mirabas, en todas las áreas, estaban hechas para robar, todas. No es que se robaba un poco de un programa. Tomen el área de obras públicas, era impresionante. ¿Sabes qué hizo Toto Caputo en la obra pública? La cortó a cero el primer año, ¿y cuánto impactó en la economía para abajo? Prácticamente nada, porque se robaban toda la plata".

La respuesta de José Luis Daza a Sebastián Edwards por el interés de Johannes Kaiser para ser su ministro de Hacienda. Andres Perez

“A mí me dicen muchas veces sí el problema del Kirchnerismo, yo le digo: el problema que tenemos ahora no es el Kirchnerismo, el problema que tenemos en la herencia de Macri”, sostuvo.

Respecto al futuro del país, Daza señaló el interés de convertir a Argentina en una “potencia minera”.

Elecciones legislativas

El economista argentino también se refirió a las elecciones legislativas que se aproximan en el país vecino durante septiembre y octubre.

“El plan A es ganar estas elecciones y se van a ganar en secuencia. Primero, viene la elección de la provincia de Buenos Aires, que va a ser muy importante, y luego viene la elección del resto del país”, comentó.

Y profundizó: “Esta elección nos va a permitir acercar al 1/3 del poder y la legislatura que te permite mantener los vetos. Hoy, el Congreso argentino está tomando medidas para aumentar el gasto, para romper el déficit cero, y el presidente las ha vetado. Hoy no podemos detener esos vetos solamente con votos, al tener 1/3 sí lo vas a poder hacer”.

