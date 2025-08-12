SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Pablo Echeverría: “La primera meta del próximo gobierno debe ser hacer que el Estado efectivamente haga su pega”

“¿Hacia dónde debe apuntar el próximo gobierno? La historia económica ofrece una respuesta clara: necesitamos un Estado que funcione y un Estado que permita prosperar”, afirmó el ejecutivo en el marco del XXI Seminario Internacional de Inversiones de Moneda Patria Investments.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
PABLO VASQUEZ R

El presidente y socio de Moneda Patria Investments, Pablo Echeverría, subrayó la oportunidad que significa para Chile las próximas elecciones presidenciales y el camino que debe delimitarse para “salir de la mediocridad”.

En el marco del XXI Seminario Internacional de Inversiones de Moneda Patria Investments, las palabras de bienvenida del ejecutivo estuvieron marcadas por un tono que él mismo denominó “pesimista”. Sin embargo, destacó esto como una estrategia y declaró su optimismo respecto del futuro del mercado y del país.

“En Chile, hoy tenemos la última oportunidad de enmendar el rumbo y salir de la mediocridad, está a la vuelta de la esquina, está en nuestras manos y tenemos que aprovecharla ahora”, dijo Echeverría.

Su análisis comenzó con una descripción del panorama económico y social del país. “Desde 2014, la economía chilena ha sufrido un serio retroceso. Si en el decenio previo habíamos crecido a un promedio de 4,8% anual, desde entonces crecemos a apenas al 2,0%. Las causas son fundamentalmente internas. Desde hace más de una década, las políticas públicas han tendido a erosionar la confianza, la inversión y el crecimiento”, señaló.

En ese contexto, Echeverría enumeró una serie de políticas públicas que, a su juicio, han dañado el porvenir de Chile:“Reformas tributarias que desincentivaron la acumulación de capital; una explosión de permisos y trabas para nuevos proyectos; medidas que agravaron la rigidez y baja productividad del mercado laboral y retiros de fondos previsionales que mermaron el ahorro”, son algunas de las que mencionó.

“Hoy estamos sufriendo las consecuencias”, concluyó a propósito Echeverría.

Malas políticas públicas

En este mismo sentido, lamentó el apoyo transversal hacia estas políticas, “desde la izquierda a la centroderecha chilena”, y lo atribuyó, en parte, a la fragmentación de la política.

“A lo anterior, sumamos la primera propuesta constitucional que, de haber sido aprobada, nos habría lanzado al abismo; y la renuncia del Estado a ejercer su rol básico de garantizar la seguridad ante el avance de la violencia, la delincuencia y el crimen organizado”, agregó el ejecutivo.

Echeverría describió un panorama nacional alicaído por las bajas cifras de empleo y de crecimiento, la penetración del crimen organizado y el narcotráfico, y casos judiciales que han deslegitimado a las instituciones públicas.

Sin embargo, resaltó que “la buena noticia, es que la elección de un nuevo gobierno nos da la oportunidad única de enmendar el mal rumbo que emprendió Chile desde el año 2014″.

Un Estado que funcione

“¿Hacia dónde debe apuntar el próximo gobierno? La historia económica ofrece una respuesta clara: necesitamos un Estado que funcione y un Estado que permita prosperar”, afirmó.

Y explicó: “Un Estado que funciona es aquel que logra hacer cumplir la ley en todo su territorio. Que ejerce el monopolio legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad, que recauda eficazmente los impuestos establecidos, que administra bien los recursos públicos y hace cumplir contratos y normas”, añadió Echeverría.

“Lamentablemente, ese no es el Estado de derecho que tenemos hoy en Chile. La primera meta del próximo gobierno debe ser, entonces, hacer que el Estado efectivamente haga su pega”, indicó.

En este sentido, concluyó: “No pretendo ofrecer yo el programa, para eso están los candidatos presidenciales y sus equipos. Solo insistiré en lo que ya dije el año pasado: la prioridad es aprobar reformas mucho más ambiciosas para recuperar el Estado de Derecho y elevar el crecimiento económico. Para ello requerimos iniciativas con sentido de urgencia y audacia”.

Lee también:

Más sobre:EconomíaMonedaPablo Echeverría

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país

Desbordes valora fallo de la Corte de Apelaciones que inhabilita a Daniel Urrutia y arremete contra el juez: “Es un actor político”

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago

Este miércoles comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas de spam

Tras disturbios en el INBA: UDI pide tramitación de proyecto que veta de gratuidad a alumnos involucrados en actos violentos

Víctimas de Sunflower presentan cuatro querellas por estafa y denuncian lavado de activos

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor

Dato útil: ¿Es buen momento para cumplir el sueño de la casa propia?

Dato útil: ¿Es buen momento para cumplir el sueño de la casa propia?

Dramáticos registros de los masivos incendios que están afectando a España

Dramáticos registros de los masivos incendios que están afectando a España

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

Servicios

Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas

Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas

Rating del lunes 11 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 11 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los montos y requisitos para recibirlo

Aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los montos y requisitos para recibirlo

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país
Chile

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país

Desbordes valora fallo de la Corte de Apelaciones que inhabilita a Daniel Urrutia y arremete contra el juez: “Es un actor político”

Tras disturbios en el INBA: UDI pide tramitación de proyecto que veta de gratuidad a alumnos involucrados en actos violentos

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago
Negocios

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago

Este miércoles comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas de spam

Víctimas de Sunflower presentan cuatro querellas por estafa y denuncian lavado de activos

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Atleta muere tras desplomarse por las altas temperaturas en los Juegos Mundiales
El Deportivo

Atleta muere tras desplomarse por las altas temperaturas en los Juegos Mundiales

Golpe de autoridad: Luis Enrique sorprende y deja fuera de la Supercopa al portero del PSG Gianluigi Donnarumma

“El saldo es negativo”: en Peñarol se inquietan por Brayan Cortés de cara al duelo frente a Racing por la Copa Libertadores

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco
Cultura y entretención

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

Un Beatle con resaca y un romance incipiente: las curiosidades de A Hard Day’s Night, la primera película de The Beatles

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay
Mundo

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay

Comisión Europea denuncia obstáculos a la ayuda humanitaria en Gaza y considera “insuficiente” la mejora

Radiografía a la seguridad de Washington D.C.: ¿Por qué Trump desplegó soldados de la Guardia Nacional?

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista