SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

José Antonio Kast promete ajuste fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses y baja de impuestos a grandes empresas al 23%

El candidato presidencial del Partido Republicano dijo que en caso de no pasar a segunda vuelta apoyará a quien sea de oposición al gobierno actual.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Kast promete ajuste fiscal y bajar impuestos JAVIER SALVO/ATON CHILE

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, entregó algunas luces de lo que será su programa con énfasis en lo económico y en seguridad.

El lugar escogido para fijar sus prioridades fue en un seminario organizados por Moneda Patria donde también participarán la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara y de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Entre sus principales planteamientos afirmó que se reducirá el impuesto a las grandes empresas del 27% 23% de manera pareja y un extra llegando al 20% para aquellas empresas que den mayor empleo. En este caso se entregará como crédito. Junto a ello, se integrará el sistema tributario para las grandes empresas.

También mencionó que en lo fiscal se hará un ajuste fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses y afirmó que si bien es difícil crecer al 4% se está trabajando para lograrlo.

En este contexto, crítico al actual gobierno en materia económica y lo calificó como " uno de los peores de la historia" y resaltó las malas cifras de creación de empleo y la alta tasa de desempleo.

En materia de seguridad dijo que “estamos en una emergencia. Vivimos en un Estado de alerta. Para llegar o salir de las casas estamos en alertas. Estamos ocupados en salir de esta emergencia. Y para ello salir con medidas concretas”.

En ese sentido mencionó en la necesidad de terminar con las regularización masiva de inmigrantes. “No vamos a regular masivamente a nadie. Vamos a cerrar las fronteras. Tenemos que cortar el flujo migratorio” , expresó.

En materia más política afirmó que en caso de que él no pase a segunda vuelta presidencial apoyará al candidato que logre ganar la primera vuelta y que sea oposición al gobierno actual.

Lee también:

Más sobre:EleccionesImpuestosJosé Antonio KastMonedaDeuda pública

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país

Desbordes valora fallo de la Corte de Apelaciones que inhabilita a Daniel Urrutia y arremete contra el juez: “Es un actor político”

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago

Este miércoles comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas de spam

Tras disturbios en el INBA: UDI pide tramitación de proyecto que veta de gratuidad a alumnos involucrados en actos violentos

Víctimas de Sunflower presentan cuatro querellas por estafa y denuncian lavado de activos

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor

Dato útil: ¿Es buen momento para cumplir el sueño de la casa propia?

Dato útil: ¿Es buen momento para cumplir el sueño de la casa propia?

Dramáticos registros de los masivos incendios que están afectando a España

Dramáticos registros de los masivos incendios que están afectando a España

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

Servicios

Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas

Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas

Rating del lunes 11 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 11 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los montos y requisitos para recibirlo

Aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los montos y requisitos para recibirlo

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país
Chile

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país

Desbordes valora fallo de la Corte de Apelaciones que inhabilita a Daniel Urrutia y arremete contra el juez: “Es un actor político”

Tras disturbios en el INBA: UDI pide tramitación de proyecto que veta de gratuidad a alumnos involucrados en actos violentos

Cuando el crimen hiere de muerte
Negocios

Cuando el crimen hiere de muerte

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago

Este miércoles comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas de spam

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Exjugador de la UC sorprende al revelar las razones de su retiro: “Sentí que estaba dañando a mi hija”
El Deportivo

Exjugador de la UC sorprende al revelar las razones de su retiro: “Sentí que estaba dañando a mi hija”

Atleta muere tras desplomarse por las altas temperaturas en los Juegos Mundiales

Golpe de autoridad: Luis Enrique sorprende y deja fuera de la Supercopa al portero del PSG Gianluigi Donnarumma

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco
Cultura y entretención

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

Un Beatle con resaca y un romance incipiente: las curiosidades de A Hard Day’s Night, la primera película de The Beatles

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay
Mundo

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay

Comisión Europea denuncia obstáculos a la ayuda humanitaria en Gaza y considera “insuficiente” la mejora

Radiografía a la seguridad de Washington D.C.: ¿Por qué Trump desplegó soldados de la Guardia Nacional?

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista