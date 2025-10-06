OpenAI, la matriz de ChatGPT, extiende sus alianzas con AMD y la acción de la firma de chips se dispara

OpenAI anunció una nueva alianza que fue bien vista por el mercado. La matriz de ChatGPT acordó la compra de chips con AMD para seguir impulsando la inteligencia artificial (IA).

En detalle, anunciaron hoy un acuerdo de 6 gigavatios para impulsar la infraestructura de IA de próxima generación de OpenAI con varias generaciones de GPU AMD Instinct. El primer despliegue de 1 gigavatio de GPU AMD Instinct MI450 está previsto para el segundo semestre de 2026.

"OpenAI trabajará con AMD como socio estratégico clave en computación para impulsar implementaciones a gran escala de la tecnología AMD“, dijo en su comunicado.

Sobre el acuerdo, AMD explicó que ha emitido a OpenAI un warrant por hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, estructurado para ser devengado conforme se alcancen hitos específicos. Esto quiere decir que OpenAI puede comprar esa cantidad de acciones a futuro y en ciertas condiciones.

“El primer tramo se devenga con el despliegue inicial de 1 gigavatio, y los tramos adicionales se devengan conforme las compras alcancen los 6 gigavatios. La devengación está además vinculada a que AMD alcance ciertos objetivos de precio de las acciones y a que OpenAI alcance los hitos técnicos y comerciales necesarios para permitir los despliegues de AMD a gran escala”, detalló.

Ante este contexto, la acción de AMD subía 29,99%.

“Estamos encantados de asociarnos con OpenAI para ofrecer computación de IA a gran escala”, afirmó la Dra. Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de AMD. “Esta alianza aúna lo mejor de AMD y OpenAI para crear una verdadera situación beneficiosa para ambas partes, que permitirá el desarrollo de IA más ambicioso del mundo y el avance de todo el ecosistema de IA”.

Mientras que, Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, dijo que “esta alianza es un paso fundamental en el desarrollo de la capacidad computacional necesaria para alcanzar el máximo potencial de la IA”.