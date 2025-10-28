SUSCRÍBETE
Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia de inteligencia artificial que busca competir con Wikipedia

El servicio usa el modelo de lenguaje creado por xAI, y ha sido presentado por Musk como una alternativa “mejorada” y “menos sesgada” frente a la popular Wikipedia.

David Nogales 
David Nogales
La enciclopedia de Elon Musk para competir con Wikipedia. Imagen creada en base a IA.

Suman y siguen los anuncios relativos a avances o negocios en materia de inteligencia artificial. Luego del acuerdo entre PayPal con OpenAI, se informó sobre el lanzamiento de la versión preliminar de Grokipedia, una enciclopedia impulsada por inteligencia artificial desarrollada por xAI, la empresa ligada a Elon Musk.

El sitio, que inicialmente colapsó tras su lanzamiento, volvió a estar en línea horas más tarde.

El servicio lleva el nombre de Grok, el modelo de lenguaje creado por xAI, y ha sido presentado por Musk como una alternativa “mejorada” y “menos sesgada” frente a la popular Wikipedia.

El empresario, CEO de Tesla y SpaceX, ya había adelantado el mes pasado que trabajaba en un proyecto de este tipo tras una sugerencia de David Sacks, magnate tecnológico y actual zar de inteligencia artificial y criptomonedas del gobierno de Donald Trump.

Musk ha sido un crítico habitual de Wikipedia, a la que ha acusado de tener un sesgo “despierto” y de apoyarse en medios como The New York Times o NPR como fuentes. En publicaciones en X, el empresario afirmó que el lanzamiento de Grokipedia corresponde a su versión 0.1, aunque aseguró que la versión 1.0 será “diez veces mejor”.

Durante su debut, el sitio Grokipedia.com estuvo inactivo por varias horas, según registros del archivo web The Way Back Machine. En su interfaz, presenta una barra de búsqueda sobre un fondo oscuro y declara contener 885.279 artículos, con un formato visual similar al de Wikipedia.

La enciclopedia de Elon Musk para competir con Wikipedia. Imgaen generada a partir de IA.

Por contraste, Wikipedia cuenta actualmente con más de siete millones de artículos solo en inglés, redactados y editados por una comunidad de voluntarios. Grokipedia, en cambio, parece generar todo su contenido mediante inteligencia artificial.

El lanzamiento se enmarca en la cruzada de Musk contra lo que él considera un sesgo ideológico en la inteligencia artificial. Grokipedia es el proyecto más reciente de xAI tras la integración de su chatbot Grok en la red social X, también propiedad del magnate.

Musk ha promocionado ambas herramientas como alternativas “anti-woke” a sistemas como ChatGPT, de OpenAI.

Pese a esta promesa, varios medios y usuarios han notado que tanto Grok como Grokipedia suelen citar artículos de Wikipedia como fuente, consignó CNBC.

Wikipedia y el valor del modelo colaborativo humano

Desde la Fundación Wikimedia, entidad detrás de Wikipedia, señalaron a CNBC que aún estaban “en el proceso de comprender cómo funciona Grokipedia”, aunque recordaron que iniciativas similares han surgido antes sin afectar su misión. “A diferencia de los proyectos más nuevos, las fortalezas de Wikipedia son claras: tiene políticas transparentes, una rigurosa supervisión voluntaria y una sólida cultura de mejora continua”, indicó un portavoz.

La enciclopedia de Elon Musk para competir con Wikipedia.

En esa línea, la fundación defendió el valor de su modelo colaborativo: “El conocimiento de Wikipedia es, y siempre será, humano. Este conocimiento creado por humanos es en lo que se basan las empresas de IA para generar contenido; incluso Grokipedia necesita a Wikipedia para existir”.

El cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, también se refirió al lanzamiento y dijo al Washington Post que no tenía grandes expectativas sobre el proyecto, argumentando que los modelos de lenguaje actuales “no son lo suficientemente sofisticados” y “habrá muchos errores”.

Por su parte, Larry Sanger, cofundador de Wikipedia y crítico de su actual dirección editorial, había expresado previamente interés por nuevas alternativas al sitio. Sin embargo, tras el debut de Grokipedia, publicó un extenso hilo en el que destacó diversas imprecisiones detectadas en la nueva enciclopedia de Musk.

