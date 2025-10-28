SUSCRÍBETE
Wall Street y la Bolsa de Santiago cierran en niveles históricos: estas son las acciones que más suben en la plaza local en 2025

El principal índice de la bolsa chilena, el IPSA, se despidió de la sesión con un avance de 0,27% para situarse en unos inéditos 9.232,17 puntos.

David NogalesPor 
David Nogales
Bolsas y acciones en máximos históricos Brendan McDermid

La Bolsa de Santiago también mantiene su ímpetu y hoy logró una nueva marca histórica, tal como los principales indicadores de Wall Street y algunas plazas de Europa.

El principal índice de la bolsa chilena, el IPSA, se despidió de la sesión con un avance de 0,27% para situarse en unos inéditos 9.232,17 puntos. Con este resultado, el indicador acumula un alza de 2,91% en octubre, llevando la rentabilidad acumulada en 2025 hasta el 37,59%.

Se trata de uno de los índices que más ha trepado en el mundo este año.

El IPSA alcanzó hoy un nuevo máximo impulsado por un escenario internacional más favorable, donde la mejora en las perspectivas de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se tradujo en un repunte de los precios de los metales y un mayor apetito por el riesgo en los mercados globales.

A nivel local, la economía chilena ha mostrado resiliencia, con flujos más dinámicos que respaldan el optimismo de los inversionistas.

“En la jornada de hoy, el índice se vio apoyado por el buen desempeño de acciones como CAP (+2,83%), beneficiada por el alza del mineral de hierro, y de compañías ligadas al consumo interno como Cencosud (+2,03%) y Entel (+2,21%), lo que reforzó la tendencia positiva del mercado accionario chileno”, dijo Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

Bolsas y acciones en máximos históricos JAVIER SALVO/ATON CHILE

Ad portas de cerrar el mes, estas son las 10 acciones de la plaza local que más suben en lo que va de 2025:

ILC104,15
SALFACORP88,71
BCI75,6
FALABELLA70,74
ITAUCL69,03
RIPLEY66,81
MALLPLAZA66,01
PARAUCO65,39
ENTEL58,31
CHILE54,83
ECL54,82
LTM54,26
BSANTANDER48,52
ANDINA-B45,96
CENCOMALLS45,67
QUINENCO38,66

Wall Street en máximos históricos también

Las bolsas estadounidenses no han parado de subir y los principales indicadores también han tocado récords en medio de expectativas de baja de tasas y los positivos resultados de empresas.

El S&P, de hecho, subió 0,23% y completó su tercer máximo histórico consecutivo, alcanzando unos inéditos 6.890,89 puntos.Y podría subir más.

Bolsas y acciones en máximos históricos Andrew Kelly

El mercado está elevando sus proyecciones a niveles como 7.000 o incluso 7.250 para el S&P 500, apoyadas tanto en fundamentos como en patrones históricos de comportamiento del mercado.

“Desde una perspectiva técnica, la estacionalidad se alinea con un punto de inflexión relevante: históricamente, el 27 de octubre marca el suelo promedio del año, lo que refuerza la tesis de un rebote sostenido desde esta fecha hasta fin de año”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

