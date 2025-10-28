Wall Street y la Bolsa de Santiago cierran en niveles históricos: estas son las acciones que más suben en la plaza local en 2025

La Bolsa de Santiago también mantiene su ímpetu y hoy logró una nueva marca histórica, tal como los principales indicadores de Wall Street y algunas plazas de Europa.

El principal índice de la bolsa chilena, el IPSA, se despidió de la sesión con un avance de 0,27% para situarse en unos inéditos 9.232,17 puntos. Con este resultado, el indicador acumula un alza de 2,91% en octubre, llevando la rentabilidad acumulada en 2025 hasta el 37,59%.

Se trata de uno de los índices que más ha trepado en el mundo este año.

El IPSA alcanzó hoy un nuevo máximo impulsado por un escenario internacional más favorable, donde la mejora en las perspectivas de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se tradujo en un repunte de los precios de los metales y un mayor apetito por el riesgo en los mercados globales.

A nivel local, la economía chilena ha mostrado resiliencia, con flujos más dinámicos que respaldan el optimismo de los inversionistas.

“En la jornada de hoy, el índice se vio apoyado por el buen desempeño de acciones como CAP (+2,83%), beneficiada por el alza del mineral de hierro, y de compañías ligadas al consumo interno como Cencosud (+2,03%) y Entel (+2,21%), lo que reforzó la tendencia positiva del mercado accionario chileno”, dijo Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

Ad portas de cerrar el mes, estas son las 10 acciones de la plaza local que más suben en lo que va de 2025:

ILC 104,15 SALFACORP 88,71 BCI 75,6 FALABELLA 70,74 ITAUCL 69,03 RIPLEY 66,81 MALLPLAZA 66,01 PARAUCO 65,39 ENTEL 58,31 CHILE 54,83 ECL 54,82 LTM 54,26 BSANTANDER 48,52 ANDINA-B 45,96 CENCOMALLS 45,67 QUINENCO 38,66

Wall Street en máximos históricos también

Las bolsas estadounidenses no han parado de subir y los principales indicadores también han tocado récords en medio de expectativas de baja de tasas y los positivos resultados de empresas.

El S&P, de hecho, subió 0,23% y completó su tercer máximo histórico consecutivo, alcanzando unos inéditos 6.890,89 puntos.Y podría subir más.

El mercado está elevando sus proyecciones a niveles como 7.000 o incluso 7.250 para el S&P 500, apoyadas tanto en fundamentos como en patrones históricos de comportamiento del mercado.

“Desde una perspectiva técnica, la estacionalidad se alinea con un punto de inflexión relevante: históricamente, el 27 de octubre marca el suelo promedio del año, lo que refuerza la tesis de un rebote sostenido desde esta fecha hasta fin de año”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.