El “super rally” alcista de fin de año de los metales: oro, plata, platino y el cobre en máximos históricos

El alza del precio del oro plata platino y cobre. Todos están en niveles históricos. Imagen creada por IA.

El mercado de materias primas está viviendo una jornada para los libros de historia.

En un cierre de año marcado por el reposicionamiento de carteras y la búsqueda de refugio, los principales metales preciosos e industriales han quebrado simultáneamente sus techos históricos, configurando un escenario que algunos ya califica como un “súper rally” de fin de año.

El brillo del refugio: oro y plata en niveles nunca vistos

El oro, el activo de refugio por excelencia, lidera la carga. En el mercado al contado (spot), el metal dorado subía esta mañana un 1,01%, situándose en US$ 4.524,08 la onza. Sin embargo, la volatilidad de la sesión permitió que minutos antes tocara un máximo histórico de US$ 4.530,60.

El optimismo se extiende a los contratos a futuro en Estados Unidos para entrega en febrero, que avanzan un 0,9%, transándose en torno a los US$ 4.545,10.

Con este resultado, el metal precioso acumula un salto de 72,78% en lo que va del año .

Los acontecimientos geopolíticos fueron un factor clave en el alza del oro. Según Investing, la demanda de activos refugio aumentó después de que Estados Unidos intensificara la presión sobre las exportaciones petroleras de Venezuela, una medida que generó preocupación por las interrupciones del suministro y una mayor inestabilidad regional.

Para aumentar la inquietud del mercado, el presidente Donald Trump dijo en las redes sociales que las fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo ataques contra objetivos militantes en Nigeria, destacando la voluntad de Washington de utilizar la fuerza militar en múltiples regiones.

Oro y plata. Imagen elaborada con inteligencia artificial.

La plata siguió la tendencia del oro y anotó un salto más agresivo aún. El metal subió un 3,8% hasta los US$ 74,68 la onza, tras haber rozado los US$ 75,14 más temprano, un nivel jamás visto en los mercados internacionales.

Así, el metal que combina su valor como activo financiero y su alta demanda industrial acumula extraordinario incremento de 150% en el balance de 2025.

Metales blancos e industriales: el salto del Platino

No solo los metales convencionales están al alza. El platino registró un avance significativo de 8,04%, alcanzando los US$ 2.428,5 la onza, habiendo tocado un récord intradía de US$ 2.471.

Y en el balance del año sube incluso más que la plata: 166% de acuerdo a Tradingview.

“Los precios del platino se ven respaldados por la fuerte demanda industrial, y los almacenistas estadounidenses han estado cubriendo posiciones ante la preocupación por las sanciones, lo que contribuye a mantener altos los precios”, dijo Jigar Trivedi, analista de Reliance Securities, con sede en Bombay, informó Reuters.

En su estela, el paladio escaló un 7% para situarse en US$ 1.801,25, su nivel más alto en tres años, impulsado por las proyecciones de demanda en el sector automotriz y tecnológico.

El alza del paladio llega a 93,45% en este ejercicio.

Cobre: el “sueldo de Chile” en las nubes

Para la economía local, la noticia más relevante viene de la mano del metal rojo. Pese a que la Bolsa de Metales de Londres (LME) permaneció cerrada por festivos, los indicadores alternativos confirman la racha alcista.

Según datos de Cochilco, el pasado 24 de diciembre la libra de cobre trepó hasta los US$ 5,56 , estableciendo un nuevo máximo histórico que entrega un respiro adicional a las arcas fiscales chilenas.

Esta tendencia se vio ratificada hoy en la Bolsa de Shanghai, donde el metal volvió a anotar un récord, consolidando la tesis de una demanda asiática que no cede a pesar de los ruidos económicos globales.

El metal rojo se encamina a cerrar su mejor desempeño anual desde 2009, con un alza en torno a 39% en este 2025.

Los metales en máximos históricos. Oliver Llaneza Hesse

Y casi todas las perspectivas son alcistas. Morgan Stanley estima que el mercado global del metal sufrirá en 2026 su mayor déficit de suministro de los últimos 20 ejercicios.

De acuerdo a CincoDías, el banco estadounidense calcula que la demanda rebasará en unas 600.000 toneladas la oferta en 2026 y prevé aún mayor desajuste en los años siguientes.

Por su parte, Citi calcula que el precio del cobre podría llegar a dispararse a los US$ 15.000 la tonelada en un escenario de mayor debilidad del dólar y de más bajadas de tipos de la Fed, que alimentarían la demanda de los inversionistas.

Metales en máximos históricos Oliver Llaneza Hesse

La semana pasada, el CEO de BHP, Mike Henry, dijo que no espera una corrección de los precios en el corto plazo. El ejecutivo del mayor grupo minero del mundo advirtió que las restricciones de oferta, sumadas a una demanda en fuerte expansión, están configurando un mercado estructuralmente ajustado.

El ejecutivo explicó que, al igual que otros minerales estratégicos, la oferta de cobre está siendo superada por una demanda en rápido crecimiento. De hecho, anticipó que la demanda aumentará en torno a 70% entre ahora y 2050, mientras que la incorporación de nueva oferta se vuelve cada vez más compleja.