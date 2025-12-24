SUSCRÍBETE POR $1100
    Consejo Minero cree que precio promedio del cobre estaría más cerca de los US$ 5 en 2026 y plantea crear hub con Perú, Bolivia y Argentina

    El dirigente gremial advirtió que en Chile la producción no repunta porque los yacimientos son viejos y las leyes del mineral son cada vez más bajas. Por lo mismo, planteó la idea de posicionar al país como un exportador de minería (y no minerales),integrándose con los países vecinos.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo el Consejo Minero sobre el precio del cobre. En la imagen, Joaquín Villarino. MARIO TELLEZ

    “Extraordinario”. Así definió el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, el precio que ha alcanzado el cobre en 2025 y que lo ha llevado a batir récords históricos de manera sucesiva en las últimas semanas.

    Hoy, de hecho, la tonelada alcanzó una nueva marca y empieza a instalarse por sobre los US$ 12.000.

    “Yo creo que debemos estar un 10% arriba” del último súper ciclo que experimentó el metal rojo, comentó Villarino.

    En conversación con T13 Radio, el dirigente gremial destacó especialmente el efecto que el precio de la materia prima tendrá en las arcas fiscales del país que a partir del otro año será gobernado por José Antonio Kast.

    En esa línea, recordó el último royalty minero aprobado en el gobierno de Boric, en el que los cálculos apuntaban que el país recaudaría en torno a US$ 1.500 millones con un precio futuro promedio entre US$ 4,02 y US$ 4,03.

    Qué dijo el Consejo Minero sobre el precio del cobre Oliver Llaneza Hesse

    “Hoy día tenemos US$ 4,5 (la libra) y probablemente si esto se mantiene el próximo año podríamos estar más cerca de US$ 5”, agregó Villarino.

    Y aunque reconoció que no ha hecho los cálculos específicos, estimó que el nuevo gobierno podría tener entre US$ 500 millones y US$ 1.000 millones adicionales “sobre la mesa” durante todo el año 2026.

    Villarino también abordó el tema de la producción de cobre del país, la cual está prácticamente estancada desde hace varios años. Esto se explica porque Chile tiene yacimientos viejos, no hay nuevas minas y las leyes del mineral son cada vez menores.

    Qué dijo el Consejo Minero sobre el precio del cobre Oliver Llaneza Hesse

    “Cuando uno ve esta cartera de proyectos, más del 80%, el 85% son lo que se denominan brownfield, es decir, ampliaciones de los yacimientos que ya existen hoy día. No nuevos yacimientos”, sostuvo.

    “Leyes del mineral del 2%, el 2,5% ya prácticamente no existen en Chile. El promedio de leyes de mineral de Chile es 0,7. La República Democrática del Congo indonesia tiene yacimientos de mineros con leyes de mineral del 4%, del 5%”, agregó.

    Hub minero con Argentina, Perú y Bolivia

    El presidente del Consejo Minero afirmó que en la actualidad estamos explotando yacimientos que hace una década “eran despreciables” y que esto solo es posible por las tecnologías aplicadas a la extracción y procesamiento y al conocimiento que ha adquirido el país.

    Qué dijo el Consejo Minero sobre el precio del cobre MARIO TELLEZ

    En esa línea, Villarino planteó la idea de generar un hub minero regional integrado por Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

    “Esto podría hacer que Chile tenga una oportunidad para exportar minería y no solo minerales. Eso es exportar conocimientos, nosotros nos podríamos transformar (...) en el hub educacional de minería (...) Podríamos exportar ese servicio que la gente se viniera a preparar aquí, a educar acá, a formar técnicamente aquí. Aquí existe una capacidad tremenda”, afirmó.

