    La proyección del CEO global de BHP que mantendría los precios altos del cobre por los próximos años

    Mike Henry dijo que el mercado del metal rojo mueve entre US$ 300 mil y US$ 400 mil al año y que es mucho más grande que el de tierras raras.

    David Nogales 
    David Nogales
    Mike Henry

    El cobre enfrenta un escenario de precios elevados que no parece tener una corrección a la vista en el corto plazo.

    Así lo planteó Mike Henry, CEO de BHP, la mayor productora mundial del metal rojo y controladora de Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, al advertir que las restricciones de oferta, sumadas a una demanda en fuerte expansión, están configurando un mercado estructuralmente ajustado.

    En declaraciones a CNBC durante la Conference de Paris, organizada por el International Economic Forum of the Americas, Henry subrayó el rol estratégico del cobre en la economía global. Lo definió como un insumo de importancia crítica, tanto para el funcionamiento cotidiano de la economía como para las tecnologías de descarbonización y digitalización, con usos en equipos eléctricos, construcción y maquinaria industrial.

    “Es un mercado de US$ 300.000 millones a US$ 400.000 millones al año, frente a las tierras raras, que rondan los US$ 20.000 millones”, señaló.

    El ejecutivo explicó que, al igual que otros minerales estratégicos, la oferta de cobre está siendo superada por una demanda en rápido crecimiento. De hecho, anticipó que la demanda aumentará en torno a 70% entre ahora y 2050, mientras que la incorporación de nueva oferta se vuelve cada vez más compleja.

    Qué dijo el CEO de BHP Mike Henry sobre el cobre Oliver Llaneza Hesse

    Se están descubriendo menos minas. Las que se encuentran suelen ser más pequeñas, de menor ley y en jurisdicciones más difíciles, por lo que es complicado ponerlas en producción rápidamente”, afirmó.

    En el mercado neoyorquino, los futuros acumulan un alza cercana al 34% en lo que va del año, encaminándose a su mejor desempeño desde 2009. En la Bolsa de Metales de Londres el salto ha sido similar y el pasado 12 de diciembre llegó a un máximo histórico nominal de US$ 5,36.

    Henry recordó que hace apenas 12 a 18 meses el mercado proyectaba un 2025 “algo débil” para el cobre. Sin embargo, “bastaron algunas disrupciones en unas pocas minas alrededor del mundo para que el mercado pasara a déficit y los precios alcanzaran máximos históricos”.

    Mike Henry y Máximo Pacheco se dan la mano en el marco del acuerdo para la exploración de su pertenencia “Anillo”

    Hay que recordar que los precios del cobre aceleraron su alza tras la paralización de Grasberg, en Indonesia, el segundo mayor yacimiento de cobre del mundo. Y en ese problemas de oferta también influyó El Teniente, la división de Codelco que más cobre produce y que aún no vuelve a la normalidad tras el fatal accidente de fines de julio pasado.

    En ese contexto, Henry sostuvo que la estrechez del suministro podría intensificarse hacia el final de la década.

    Si bien evitó hacer proyecciones precisas de precios, el CEO de BHP enfatizó que no se vislumbra una solución inmediata a los problemas de oferta.

    “Con un alto grado de confianza, puedo decir que el mercado está ajustado ahora mismo y que no se necesita mucho para que los precios sigan subiendo”, señaló, agregando que el buen desempeño de otros metales, como el oro y la plata, también podría respaldar las cotizaciones del cobre.

    Proyecciones para el precio

    Las declaraciones del ejecutivo se producen luego que el Banco Central se sumara a una larga lista de estimaciones para el precio de la materia prima.

    En el marco del Informe de Política Monetaria (IPoM), el emisor dijo que el precio promedio del cobre se proyecta en US$ 4,7 la libra en 2026 y US$ 4,6 la libra en 2027, por sobre lo estimado en el informe de septiembre, cuando se ubicaba en US$ 4,3 para ambos años.

    El instituto emisor señala que esta revisión se da luego de que el precio del cobre superara los US$5 la libra, acumulando un aumento cercano a 17% respecto del IPoM anterior, lo que ha tenido un impacto positivo en los términos de intercambio del país.

    El alza de los cálculos del emisor es coherente con los de Citi y/o Bank of América, que han situado a la libra incluso sobre la barrera de los US$ 6 por libra.

