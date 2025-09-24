SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Freeport declara fuerza mayor sobre suministros de cobre en mina Grasberg de Indonesia

Tras conocerse la noticia los futuros a tres meses del mineral avanzaban 2,5% a US$4,64 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Por 
Patricia San Juan
Ernest Scheyder

Los precios del cobre anotaban fuertes alzas este miércoles luego que la minera Freeport McMoRan publicara una actualización sobre el estado del accidente provocado por una avalancha ocurrida a inicios de septiembre en la mina Grasberg Block Cave (GBC) en Indonesia y declarara fuerza mayor sobre los suministro de cobre contratados desde el yacimiento.

“Como resultado del incidente y los impactos en las operaciones, Freeport Indonesia está notificando a las contrapartes comerciales una fuerza mayor de acuerdo con las disposiciones de sus contratos”, dijo la minera en un comunicado.

Los futuros a tres meses del cobre avanzaban 2,5% a US$4,64 la libra en la Bolsa de Metales de Londres según datos de Bloomberg. En tanto, en el mercado Comex de Estados Unidos los precios subían 3,72% a US$4,75 la libra.

Más temprano la cotización al contado del metal cerró con una caída de 0,38% a US$4,473 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con lo que en lo que va del año acumula un alza de 13,28%, de acuerdo a datos de Cochilco.

Roberto Candia

Impacto en ventas y producción

La minera dijo que prevé que en el tercer trimestre las ventas consolidadas de cobre sean aproximadamente un 4% inferiores y 6% más bajas para el oro, en comparación con las estimaciones de julio de 2025.

El yacimiento de Grasberg representa aproximadamente un 70% de la producción de cobre y oro de Freeport Indonesia previamente pronosticada hasta 2029.

El incidente ocurrió en uno de los cinco bloques de producción de Grasberg, pero causó daños a la infraestructura necesaria para dar soporte a otras áreas de producción por lo que la compañía está evaluando el impacto del incidente en los planes de producción futuros.

La minera indicó que las previsiones de producción se revisarán para incorporar la programación de las reparaciones necesarias y el reinicio y aumento gradual de la producción, pero aclaró que actualmente no se dispone de suficiente información para realizar proyecciones concretas.

Precisó que las evaluaciones preliminares indican que es probable que los impactos provoquen el aplazamiento de una parte significativa de la producción a corto plazo (cuarto trimestre de 2025 y año 2026) a medida que se completen las reparaciones y comience el reinicio y aumento gradual de las operaciones y que es posible que se pueda volver a los niveles operativos previos al incidente recién en 2027.

Sin embargo, señaló que el escenario de reinicio y aumento gradual por fases, que está sujeto a una serie de factores y podría cambiar, la producción de Freeport Indonesia en 2026 podría ser potencialmente un 35% menor que las estimaciones previas al incidente las que se proyectaban en 1.700 millones de libras de cobre y 1,6 millones de onzas de oro.

“No nos sorprende una revisión a la baja de las proyecciones, pero este recorte es más significativo de lo que habíamos previsto”, dijeron analistas de Jefferies de acuerdo a Reuters.

El accidente

El 20 de septiembre Freeport Indonesia localizó a dos fallecidos en el accidente ocurrido el 8 de septiembre, mientras se realiza la búsqueda de otros cinco trabajadores desaparecidos, dijo la compañía en el comunicado.

Agregó que la avalancha repentina de aproximadamente 800.000 toneladas métricas de material húmedo ingresó a la mina y se desplazó rápidamente a varios niveles de ésta, incluido el de servicio donde los miembros del equipo desaparecidos realizaban actividades de desarrollo.

Para priorizar la búsqueda, las operaciones mineras en Grasberg están suspendidas desde el 8 de septiembre mientras la compañía realiza una investigación para identificar la causa del accidente, la que se espera termine a fines de este año.

Más sobre:MineríaFreeportGrasbergCobre

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Milei criticó a la ONU, elogió la política interna de Trump y reclamó por la soberanía de las Malvinas

Ministro Sergio Troncoso condena a cinco militares en retiro por homicidio calificado de exintendente de Antofagasta

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”

“No la socializó”: candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

5.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Ministro Sergio Troncoso condena a cinco militares en retiro por homicidio calificado de exintendente de Antofagasta
Chile

Ministro Sergio Troncoso condena a cinco militares en retiro por homicidio calificado de exintendente de Antofagasta

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”

“No la socializó”: candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Freeport declara fuerza mayor sobre suministros de cobre en mina Grasberg de Indonesia
Negocios

Freeport declara fuerza mayor sobre suministros de cobre en mina Grasberg de Indonesia

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Multigremial Nacional se suma al llamado de formalizar a inmigrantes irregulares en Chile

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP
El Deportivo

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup

La increíble recuperación de Lucas Di Yorio que lo tiene peleando por un puesto para la revancha de la U con Alianza Lima

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Milei criticó a la ONU, elogió la política interna de Trump y reclamó por la soberanía de las Malvinas
Mundo

Milei criticó a la ONU, elogió la política interna de Trump y reclamó por la soberanía de las Malvinas

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?