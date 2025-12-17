SUSCRÍBETE POR $1100
    El Banco Central se suma a la tendencia y eleva el cálculo para el precio del cobre 2026 y 2027

    El instituto emisor señala que esta revisión se da luego de que el precio del cobre superara los US$5 la libra, acumulando un aumento cercano a 17% respecto del IPoM anterior.

    David Nogales 
    David Nogales
    Roberto Candia

    El Banco Central actualizó sus proyecciones para la economía chilena con el Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente a diciembre. En su reporte, el emisor cree que el PIB de Chile crecerá entre un 2% y 3% el próximo año frente al rango de 1,75% y 2,75% que estimó en septiembre.

    Pero entre las muchas proyecciones que hizo, la entidad dirigida por Rosanna Costa también analizó el cobre, la materia prima que este año ha tenido un desempeño sobresaliente, situándose en máximos históricos desde el punto de vista nominal.

    El metal rojo ha tenido un desempeño sobresaliente en 2025, acumulando un salto de 34% en la Bolsa de Metales de Londres.

    Según el escenario central, el precio promedio del cobre se proyecta en US$ 4,7 la libra en 2026 y US$ 4,6 la libra en 2027, por sobre lo estimado en el informe de septiembre, cuando se ubicaba en US$ 4,3 para ambos años.

    El instituto emisor señala que esta revisión se da luego de que el precio del cobre superara los US$5 la libra, acumulando un aumento cercano a 17% respecto del IPoM anterior, lo que ha tenido un impacto positivo en los términos de intercambio del país.}

    Oliver Llaneza Hesse

    El alza de los cálculos del emisor es coherente con los de Citi y/o Bank of América, que han situado a la libra incluso sobre la barrera de los US$ 6 por libra.

    En el informe, el Banco Central explica que el mayor precio del metal ha estado impulsado por una demanda sólida, vinculada a la inversión en inteligencia artificial, la transición energética y el aumento del gasto en defensa, junto con restricciones de oferta en algunos países productores.

    “El precio del cobre superó los US$5 la libra, impulsado por problemas de oferta y una mayor demanda”, consigna el documento

    Hacia adelante, el Consejo indica que el mayor nivel proyectado del cobre se incorpora en todo el horizonte de proyección del IPoM, contribuyendo a una mejora de los términos de intercambio y a un menor déficit de cuenta corriente previsto para 2026.

    Oliver Llaneza Hesse

    “El precio del cobre se revisa al alza en todo el horizonte de proyección”, señala el informe.

    Riesgos para el precio

    No obstante, el Banco Central advierte que persisten riesgos relevantes para la trayectoria futura del metal, asociados principalmente al escenario internacional.

    Entre ellos, menciona una eventual reversión de las condiciones financieras globales o una corrección de los precios de los activos, lo que podría afectar la actividad mundial y los precios de las materias primas, “en especial el del cobre”.

