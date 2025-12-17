Banco Central fija en 2,4% el crecimiento para 2025 y mejora las proyecciones de PIB para el próximo año

En el último Informe de Política Monetaria (Ipom) del año, el Banco Central centró su crecimiento para este año en 2,4%, pero elevó la proyección que tiene para el 2026. Si en septiembre el rango era entre 1,75% y 2,75%, ahora lo sitúa entre 2% y 3%.

“El escenario central del Ipom de diciembre es algo más favorable respecto del informe anterior”, señala el BC.

Para 2027, el rango se mantiene entre 1,5 y 2,5%, en línea con el crecimiento de tendencia de la economía.

En el detalle del análisis el BC menciona que “el último Informe del año señala que, en general, la actividad económica nacional se ha comportado según lo previsto, particularmente el PIB no minero”. Sin embargo, resaltan que por el lado de la demanda se observó más dinamismo.

Resalta que el desempeño de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que creció por encima de lo proyectado especialmente en maquinaria y equipos, siendo los grandes proyectos mineros y energéticos los que continúan como el principal impulsor en la expansión de este componente. En el escenario central, se prevé que la inversión crecería 7% en 2025 y 4,9% en 2026 (5,5 y 4,3% en septiembre). Para 2027, se sigue estimando un crecimiento de 3,1%.

El consumo privado, en tanto, ha evolucionado en línea con lo esperado, con mejoras en algunos de sus fundamentos como el hecho de que las expectativas de los consumidores han aumentado. Asimismo, el mercado laboral muestra mejoras, aunque persisten desafíos relevantes.

Si bien resaltan que la tasa de desocupación bajó desde el Ipom de septiembre, pero permanece por sobre promedios históricos.

Así, el BC proyecta que el consumo privado registre un crecimiento anual de 2,5% en 2025 y 2026, y 2% en 2027, apoyado por el incremento sostenido de la confianza de los consumidores y de la masa salarial.

En el plano externo, la economía mundial ha mostrado mayor resiliencia que lo previsto. “En el tercer trimestre, el crecimiento de la actividad en Estados Unidos habría superado las expectativas, aunque el mercado laboral continúa debilitándose”.

Mientras que para la Eurozona, también hubo sorpresas positivas en la actividad, en parte asociadas al mayor gasto en defensa en un conjunto de economías. América Latina presentó un desempeño favorable, mientras en China las cifras se mantuvieron en línea con el objetivo de crecimiento fijado por sus autoridades".

Inflación en 3%

En este informe se resalta también lo que se había anticipado: la inflación llegará al 3% durante el primer trimestre del 2026. “Esto ocurre en un contexto económico global y local algo mejor que lo esperado, donde algunos factores de costos han tenido un comportamiento más favorable y los riesgos para la convergencia de la inflación se han moderado”.

Respecto de la inflación sin volátiles, el informe indica que ésta llegaría a 3% hacia mediados del próximo año.

De acuerdo al Banco Central, la inflación acumulada en los últimos cuatro meses fue menor que lo previsto en el Ipom anterior, incidida por un comportamiento más favorable de algunos factores de costos. “La diferencia se concentró en los bienes, en la que influyó la apreciación del peso —de más de 4% desde el Ipom anterior— y el efecto que habrían tenido los desvíos de comercio sobre los precios de algunos bienes importados", indican.

Asimismo, mencionan que también incidió el comportamiento atípico del precio de algunos alimentos. Todo esto ocurre en un contexto en que la volatilidad mensual de la inflación de bienes ha mostrado un aumento relevante en los últimos años.

Resaltan que “el crecimiento de los costos laborales se ha ralentizado, aunque sigue por sobre sus promedios históricos en términos nominales”.

Destaca la apreciación observada del tipo de cambio real y una reducción de las tarifas eléctricas a inicios de 2026, conforme a lo que ha sido informado por la autoridad en esa materia.

El documento añade que las presiones inflacionarias serán acotadas por el lado de la demanda, dado que la mayor inversión se concentra en transables y algunos indicadores sugieren un incremento de la productividad.

Así, en términos de proyecciones se redujo de 4% a 3,6% la inflación anual 2025 y para el 2026 se sube levemente de 3% a 3,2%.

Nueva TPM neutral

Sobre la Tasa de Política Monetaria, el ente rector, estableció un nuevo nivel de TPM neutral. En este informe TPM neutral se ubica en un rango entre 3,75% y 4,75% y que, para efectos de los escenarios de proyección, se utiliza un supuesto metodológico que equivale al punto medio del rango, es decir 4,25%.