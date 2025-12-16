Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

El precio del cobre experimentó un nuevo retroceso en la Bolsa de Metales de Londres. De acuerdo a Cochilco, el metal rojo se transó en US$ 5,27 por libra, lo que representa una baja de 1,18% en relación a la jornada previa.

La baja, no obstante, sería puntual ya que la mayoría o todas las proyecciones apuntan a que el precio de la materia prima continuará subiendo el próximo año y en 2027.

El cobre es el principal producto de exportación del país y solamente durante este ejercicio ha subido casi 34%, mientras el precio tocó máximos históricos la semana pasada, desde el punto de vista nominal.

En ese contexto, Citi espera que la tonelada de cobre promediará US$ 13.000 en el segundo trimestre de 2026, lo que equivale a unos US$ 5,89 por libra. Y en su escenario alcista, la institución financiera subió su pronóstico desde US$ 14.000 a US$ 15.000 por tonelada.

A fines de septiembre, Bank of America actualizó sus proyecciones para el precio y calculó US$ 5,13 promedio la libra en 2026 y hasta US$ 6,12 en 2027 .

Las estimaciones parecen demasiado optimistas si se las compara con las que hizo Cochilco. La repartición elevó el precio promedio del cobre a US$ 4,55 la libra para 2026, por encima de la proyección del informe anterior, que anticipaba una cotización de US$ 4,3.

A cuánto llegará el precio del cobre Oliver Llaneza Hesse

La cotización del metal rojo se produce en una coyuntura especial, marcada por las escasez de oferta debido a la paralización de Grasberg, la segunda mina de cobre más grande del mundo, y también problemas de operación en otros importantes yacimientos como El Teniente, que aún no retoma el 100% de sus funciones tras el fatal accidente de fines de julio.

La producción de cobre se enfrenta al desafío que supone una mayor demanda proyectada, la cual descansa en la mayor necesidad de metal para la industria de la electromovilidad, la transición energética y los esfuerzos para reducir las emisiones de CO2.

Proyección “estratosférica”

Pero hay más. El director ejecutivo de Avatar Commodities, Andrew Glass, cree que los precios del cobre alcanzarán “nuevos máximos estratosféricos” , especialmente porque el acaparamiento físico en Estados Unidos continúa erosionando la disponibilidad internacional.

En declaraciones que reproduce CNBC, el ejecutivo de la empresa -especializada en gestión de riesgos y estrategias para negocios dependientes de materias primas- dijo que el repunte actual refleja una “distorsión altamente irregular”, impulsada principalmente por la anticipación de los aranceles en lugar de los fundamentos tradicionales de la oferta y la demanda.

Glass agregó que la demanda china de cobre ha decepcionado en los últimos meses.

A cuánto llegará el precio del cobre Roberto Candia

Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING, espera que los precios suban hasta US$ 12.000 por tonelada (US$ 5,44) en el segundo trimestre del año próximo. La experta dijo que los precios más altos del cobre reducirán los márgenes en los sectores con uso intensivo de energía.

La última etapa del repunte ha sido impulsada por preocupaciones arancelarias, dijeron expertos a CNBC, con temores de que Washington pueda imponer aranceles a las importaciones de cobre refinado a partir de 2027, lo que provocaría un aumento en la demanda.

“Una gran cantidad de restricción tiene que ver con las preocupaciones arancelarias de EE. UU. con las entradas de cobre refinado a ese país”, dijo Natalie Scott-Gray, analista senior de metales de StoneX, en referencia a los suministros de cobre fuera de EE. UU.

Según datos proporcionados por la firma global de servicios financieros, las entradas de cobre refinado a Estados Unidos han aumentado en alrededor de 650.000 toneladas durante este año, lo que ha elevado los inventarios en el país a aproximadamente 750.000 toneladas.