La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

Este 9 de diciembre el Senado de Argentina aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto minero de cobre de US$559 millones. Se trata de la iniciativa PSJ Cobre Mendocino, localizado en Uspallata en el departamento de Las Heras, Argentina. La iniciativa, propiedad de Zonda Metals GmBH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina), producirá, según dicen del proyecto, concentrado de cobre a través del proceso de flotación mecánica con reactivos biodegradables.

“Ahora comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad, donde seguiremos construyendo el proyecto junto a la comunidad, las instituciones y los actores productivos. Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, diálogo permanente y la convicción de que el desarrollo debe ser compartido por todos”, precisó el CEO de PSJ, Fabián Gregorio, tras la aprobación.

El propio presidente de Argentina, Javier Milei, indicó previo a la aprobación de la iniciativa que “esta nueva Argentina crecerá de la mano de los tres principales vectores de la economía, el campo, la energía y la minería. Mendoza es una provincia altamente competitiva que ha posicionado sus emblemáticos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera”, dando cuenta de la relevancia que se le da a este proyecto.

CEO de PSJ, Fabián Gregorio.

La producción anual estimada de cobre del proyecto es de 40 mil toneladas, lo que, comparativamente, estaría al nivel productivo de la faena Carmen de Andacollo de Teck, que en 2024 produjo 39,7 mil toneladas métricas de cobre fino, según datos de Cochilco.

El Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto -elaborado por GT Ingeniería SA para la Minera San Jorge SA, disponible en la página web de la iniciativa- muestra que PSJ extraerá minerales por minado a cielo abierto para procesarlos y elaborar concentrado de cobre bajo los procesos de trituración, molienda, concentración por flotación, filtración y secado.

El archivo técnico revela que el depósito San Jorge cuenta con una ley media de 0.47% de cobre y 0.191 g/t de oro. Con ello, el concentrado que resultará será de un promedio de 25% de Cu y trazas de Au.

El proyecto San Jorge, que actualmente tiene la intención de integrarse al Rigi argentino (régimen de incentivo para grandes inversiones), estima una vida operativa de 16 años con factibilidad de prolongarse a 27 años. En la etapa de construcción, que durará entre 18 y 24 meses, se requerirá de unos 3.900 trabajadores, mientras que para la operación 2.400 personas, entre trabajos directos e indirectos.

Una historia de exploración minera

El proyecto data de la década de los 60. En esos años, el explorador Valeziano Martínez cavó diferentes pozos en San Jorge, en lo que sería la primera exploración registrada en el sector del proyecto. Ya para el año 1964, la Minera Aguilar se hizo de propiedades mineras en San Jorge, realizando allí muestras de superficie, geofísica y perforación diamantina, entre otros procesos.

Posteriormente, en 1973 Exploraciones Falconbridge Argentina S.A. tomó una opción de compra de las propiedades mineras de San Jorge, desarrollando diferentes acciones de exploración. En 1992 Recursos Americanos Argentinas (RAA) hizo lo propio, efectuando desde 1996 un programa de exploración. Aunque en 1995 el Grupo Minero Aconcagua S.A. (GMA), filial de Northern Orion, compró RAA. Después, Northern Orion creó Minera San Jorge (MSJ), que fue comprada por Lumina Copper Corporation en 2005.

Con los años, y luego de varias transacciones financieras, en 2024 Zonda Metals GmBH de Suiza y el Grupo Alberdi de Argentina se asociaron para tomar posesión de la titularidad de las concesiones mineras de PSJ.

El IIA detalla que las concesiones mineras del proyecto cuentan con una superficie total de 9.987 hectáreas, abarcando ocho manifestaciones de descubrimiento: Delfín I, Mero II, Surubí, Salmoncito, Salmon II, Delfín II, Algarrobo I y Salmon I.

Además, el proyecto considera dos cuencas hidrográficas: la cuenca Ciénaga de Yalguaraz y Barreal de la Pampa Seca, y cuenca de Uspallata.

El primer eslabón y Chile como posible puerto

El jefe del área minera de Plusmining, Andrés González, analiza el proyecto argentino. “Aportaría en régimen unas 40.000 toneladas anuales de cobre y unas 40.000 onzas de oro contenidas en concentrado, lo cual en Chile se clasificaría como un proyecto en el límite superior de la mediana minería”, señala. “A escala global, no movería sustancialmente la aguja, aportando solo un 0.2% de la producción de cobre mina”.

Sin embargo, precisa, “podría ser el primer eslabón de un robusto portafolio de proyectos de cobre de Argentina que ya ha atraído a empresas como BHP y Lundin en Vicuña, Glencore en MARA y El Pachón, First Quantum Minerals en Taca Taca, Aldebaran Resources en Altar y McEwen Mining en Los Azules, entre otras”.

Mapa de ubicación del proyecto PSJ.

A su turno, el director ejecutivo de Núcleo Minero y exgerente de estudio de Sonami, Álvaro Merino, desliza que “la aprobación de este proyecto es una señal muy importante para impulsar el desarrollo minero en Mendoza”.

González destaca que “si Argentina logra desarrollar esta cartera de proyectos, podría superar las 1,2 millones de toneladas de cobre al año, posicionándose como uno de los mayores productores a nivel global”.

El experto, al ser consultado respecto a las necesidades operativas del proyecto argentino con Chile, asegura que “si bien es un punto sensible en Argentina, en la etapa de construcción y operación se podría eventualmente requerir de empresas proveedoras y trabajadores chilenos, considerando la proximidad geográfica y la amplia experiencia que tiene Chile en minería”.

Agrega que “desde un punto de vista logístico, si la empresa decide vender a China u otro país del este asiático, se volvería conveniente exportar por el Pacífico ante lo cual Chile surge como un punto de salida natural. Esto demandaría el uso de carreteras y puertos de la zona central del país para el transporte y embarque de concentrados de cobre”.

Merino, por su lado, coincide con el punto y proyecta que “si el destino final del cobre producido por San Jorge es Asia, lo natural y más eficiente es que dicho producto se embarque en puertos chilenos. Asimismo, considerando el alto nivel de competencias de los profesionales y técnicos chilenos es muy probable que la minería argentina demande estos servicios”.