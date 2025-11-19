Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) incrementó la proyección del precio del cobre para el 2026 a US$4,55 la libra. Esto representa un alza respecto a la estimación anterior que proyectaba un precio promedio de US$4,45 la libra.

Así lo informó Cochilco este miércoles en su Informe de Tendencias del Mercado del Cobre del tercer trimestre del año. A la fecha, el promedio anual 2025 del cobre registra US$4,41 la libra.

La ministra de Minería, Aurora Williams, señaló al respecto que “estos ajustes al alza en la proyección de precio del cobre para este y el próximo año se deben a que hay una menor oferta de cobre en el mercado, a expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, a un dólar con tendencia a la depreciación y a la persistente incertidumbre geopolítica y comercial”.

Por su lado, la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, declaró que “para el año 2025 se prevé un mercado mundial de cobre en equilibrio y para 2026 con un leve déficit, lo que, sumado a una disminución de la oferta de chatarra, configura un escenario estructuralmente más tensionado que en ciclos anteriores y, por ende, con un sesgo persistente al alza en el precio del metal”.

Producción y demanda

El informe de Cochilco estima que la producción chilena de cobre durante este año alcanzará 5,5 millones de toneladas (mt). Esto por “menores volúmenes de producción en Collahuasi y en las operaciones de Anglo American Sur, además del impacto de incidentes operacionales en faenas estructurales como El Teniente”.

Para 2026 el organismo estima una producción nacional de 5,6 mt, lo que representará un 2,5% más respecto a lo previsto para este año, principalmente por la normalización parcial de operaciones afectadas durante el año.

Cochilco explica el estancamiento de la producción de cobre de 2025 por la baja productiva de Collahuasi y el conjunto de operaciones de Anglo American. “Si se excluyera Collahuasi, la producción del resto de las operaciones se incrementaría en torno a 136 mil toneladas, equivalente a un crecimiento cercano al 3,5%”, explica el estudio.

En tanto, para 2025 la producción de cobre llegaría a 22,9 mt a nivel mundial. “Disrupciones en Grasberg, El Teniente y Kamoa-Kakula, más recortes en guías de Quebrada Blanca y Highland Valley, limitaron concentrados y tensionaron el mercado”, analiza el organismo técnico.

El próximo año la producción mundial de cobre mina llegaría a 23,8 mt por la normalización de Grasberg, El Teniente y Kamoa-Kakula.

Por otro lado, la demanda mundial de cobre refinado seguirá creciendo, pero con menos dinamismo, reportando un alza proyectada de 26,8 a 28,2 mt entre 2024 y 2026.

China seguirá siendo un actor clave, pues aumentará su consumo de 15,8 a 16,2 mt de cobre, empujado por la electromovilidad, energías renovables y redes eléctricas.

Por su lado, la demanda de Estados Unidos crecerá de forma estable, “aunque los aranceles moderan sectores claves como la construcción, en Europa, el aumento sería acotado, con industria y construcción débiles”, dice el informe de Cochilco.