BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    Para el próximo año, Cochilco estima un precio promedio del cobre de US$4,55 la libra y una producción de 5,6 millones de toneladas. Además, el próximo año la producción mundial del metal rojo alcanzaría 23,8 millones de toneladas mientras que la demanda también crecería a 28,2 millones de toneladas.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Faenas en Chuquicamata, Calama, 27 de noviembre de 2012. Fotos para CODELCO / ROBERTO CANDIA Roberto Candia

    La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) incrementó la proyección del precio del cobre para el 2026 a US$4,55 la libra. Esto representa un alza respecto a la estimación anterior que proyectaba un precio promedio de US$4,45 la libra.

    Así lo informó Cochilco este miércoles en su Informe de Tendencias del Mercado del Cobre del tercer trimestre del año. A la fecha, el promedio anual 2025 del cobre registra US$4,41 la libra.

    La ministra de Minería, Aurora Williams, señaló al respecto que “estos ajustes al alza en la proyección de precio del cobre para este y el próximo año se deben a que hay una menor oferta de cobre en el mercado, a expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, a un dólar con tendencia a la depreciación y a la persistente incertidumbre geopolítica y comercial”.

    Por su lado, la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, declaró que “para el año 2025 se prevé un mercado mundial de cobre en equilibrio y para 2026 con un leve déficit, lo que, sumado a una disminución de la oferta de chatarra, configura un escenario estructuralmente más tensionado que en ciclos anteriores y, por ende, con un sesgo persistente al alza en el precio del metal”.

    Producción y demanda

    El informe de Cochilco estima que la producción chilena de cobre durante este año alcanzará 5,5 millones de toneladas (mt). Esto por “menores volúmenes de producción en Collahuasi y en las operaciones de Anglo American Sur, además del impacto de incidentes operacionales en faenas estructurales como El Teniente”.

    Para 2026 el organismo estima una producción nacional de 5,6 mt, lo que representará un 2,5% más respecto a lo previsto para este año, principalmente por la normalización parcial de operaciones afectadas durante el año.

    Cochilco explica el estancamiento de la producción de cobre de 2025 por la baja productiva de Collahuasi y el conjunto de operaciones de Anglo American. “Si se excluyera Collahuasi, la producción del resto de las operaciones se incrementaría en torno a 136 mil toneladas, equivalente a un crecimiento cercano al 3,5%”, explica el estudio.

    En tanto, para 2025 la producción de cobre llegaría a 22,9 mt a nivel mundial. “Disrupciones en Grasberg, El Teniente y Kamoa-Kakula, más recortes en guías de Quebrada Blanca y Highland Valley, limitaron concentrados y tensionaron el mercado”, analiza el organismo técnico.

    El próximo año la producción mundial de cobre mina llegaría a 23,8 mt por la normalización de Grasberg, El Teniente y Kamoa-Kakula.

    Por otro lado, la demanda mundial de cobre refinado seguirá creciendo, pero con menos dinamismo, reportando un alza proyectada de 26,8 a 28,2 mt entre 2024 y 2026.

    China seguirá siendo un actor clave, pues aumentará su consumo de 15,8 a 16,2 mt de cobre, empujado por la electromovilidad, energías renovables y redes eléctricas.

    Por su lado, la demanda de Estados Unidos crecerá de forma estable, “aunque los aranceles moderan sectores claves como la construcción, en Europa, el aumento sería acotado, con industria y construcción débiles”, dice el informe de Cochilco.

    Más sobre:CobreCochilcoProyecciónPrecio del cobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    La pelea ambiental del empresario Jonás Gómez contra el gobierno por el mayor humedal urbano del país

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue
    Chile

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Cantante urbano Jere Klein queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por microtráfico de drogas

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género
    Negocios

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    La pelea ambiental del empresario Jonás Gómez contra el gobierno por el mayor humedal urbano del país

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad
    El Deportivo

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad

    “Hoy se ve la magnitud de lo que pasó”: a 20 años del día que el Bernabéu aplaudió de pie a Ronaldinho en el Barcelona

    El día en que el líder de Oasis celebró un título del Manchester City abriendo un bar en Santiago en plena mañana

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Miguel Bosé llega a Gran Arena Monticello con “Importante Tour”

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano
    Mundo

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?