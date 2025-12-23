SUSCRÍBETE POR $1100
    La nueva marca que rompió el cobre

    El precio de mayor producto de exportación del país no detiene su rally alcista y el precio promedio de la libra en el año roza los US$ 4,5.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cuánto vale el cobre Oliver Llaneza Hesse

    El rally del cobre no se detiene y hoy anotó un nuevo hito toda vez que el precio de la tonelada rompió la barrera de los US$ 12.000 en la Bolsa de Metales de Londres.

    De acuerdo a Codelco, la tonelada se transó exactamente en US$ 12.070, equivalente a US$ 5,47 por libra, lo que supone un nuevo máximo histórico.

    Con este resultado, el principal producto de exportación del país acumula un salto de 38,6% en lo que va de 2025, mientras que el precio promedio roza los US$ 4,5. Esta cifra se compara con los US$ 4,149 del ejercicio 2024.

    Así las cosas, el metal rojo se encamina a cerrar su mejor desempeño anual desde 2009.

    En el mercado de futuros Comex, de Nueva York, la libra experimentaba un alza de 0,65%, hasta los US$ 5,48.

    Cuánto vale el cobre Oliver Llaneza Hesse

    Pablo Pérez, economista del Instituto Libertad, dijo que el salto del cobre se explica por un ajuste en las condiciones de oferta a nivel mundial, menores inventarios disponibles y una mayor demanda financiera por el metal, lo que ha sostenido su valorización.

    “Este mix de cobre fuerte y dólar internacional más débil explica el retroceso del tipo de cambio en Chile en las últimas jornadas”, afirmó.

    Más allá de los problemas en la oferta ante la fuerte demanda presente y futura del metal, algunos expertos creen que el catalizador del precio del cobre en lo inmediato está asociada a una distorsión de flujos globales provocada por la agenda arancelaria de Donald Trump.

    “Ante el riesgo de que Estados Unidos termine aplicando tarifas al cobre, el mercado ha acelerado el pre-posicionamiento de inventarios en territorio estadounidense. Este movimiento tensiona la oferta disponible para el resto del mundo y abre una puja por unidades físicas fuera de EE.UU., elevando el precio incluso en ausencia de un repunte claro del ciclo manufacturero global”, explicó Emanoelle Santos, analista de XTB Latam.

    Cuánto vale el cobre Oliver Llaneza Hesse

    En ese contexto, Morgan Stanley estima que el mercado global del metal sufrirá en 2026 su mayor déficit de suministro de los últimos 20 ejercicios. De acuerdo a CincoDías, el banco estadounidense calcula que la demanda rebasará en unas 600.000 toneladas la oferta en 2026 y prevé aún mayor desajuste en los años siguientes.

    Por su parte, Citi calcula que el precio del cobre podría llegar a dispararse a los US$ 15.000 la tonelada en un escenario de mayor debilidad del dólar y de más bajadas de tipos de la Fed, que alimentarían la demanda de los inversionistas.

    CobreMetalesCommoditiesmaterias primas

