El cobre ha sido, definitivamente, la mejor noticia para las arcas fiscales este año. La materia prima ha registrado un rally único que la ha llevado a batir incontables precios récord en este 2025.

Y hoy no fue la excepción. De acuerdo a los registros de Cochilco, la libra experimentó un salto de 0,80% en la Bolsa de Metales de Londres hasta los US$ 5,415, un nivel nominal jamás antes registrado.

Con este resultado, el precio promedio anual del cobre llega a unos inéditos US$ 4,489 por libra, cifra muy superior a los US$ 4,149 del ejercicio 2024.

Este aumento coincide con la disminución que mostraron los inventarios de cobre en Londres. De acuerdo a Cochilco, las reservas cayeron en 2.650 toneladas métricas, hasta las 157.750 (TM).

El cobre ha tenido un 2025 excepcional en el que ha subido casi 40% en medio de de algunos shocks de oferta. Hay que recordar que los precios del cobre aceleraron su alza tras la paralización de Grasberg, en Indonesia, el segundo mayor yacimiento de cobre del mundo.

Y en ese problemas de oferta también influyó El Teniente, la división de Codelco que más cobre produce y que aún no vuelve a la normalidad tras el fatal accidente de fines de julio pasado.

Por qué sube tanto el cobre Oliver Llaneza Hesse

A esto se suman las mejores perspectivas para la demanda de cobre en los próximos años debido a la electromovilidad, la transición energética y la construcción de data center para sostener el boom de la inteligencia artificial.

Más cobre en los próximos años

Mike Henry, CEO de BHP, la mayor productora mundial del metal rojo y controladora de Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, al advertir que las restricciones de oferta, sumadas a una demanda en fuerte expansión, están configurando un mercado estructuralmente ajustado.

Por qué sube tanto el cobre Oliver Llaneza Hesse

Las declaraciones del ejecutivo se producen luego que el Banco Central se sumara a una larga lista de estimaciones para el precio de la materia prima.

En el marco del Informe de Política Monetaria (IPoM), el emisor dijo que el precio promedio del cobre se proyecta en US$ 4,7 la libra en 2026 y US$ 4,6 la libra en 2027, por sobre lo estimado en el informe de septiembre, cuando se ubicaba en US$ 4,3 para ambos años.

Por qué sube tanto el cobre Oliver Llaneza Hesse

El instituto emisor señala que esta revisión se da luego de que el precio del cobre superara los US$5 la libra, acumulando un aumento cercano a 17% respecto del IPoM anterior, lo que ha tenido un impacto positivo en los términos de intercambio del país.

El alza de los cálculos del emisor es coherente con los de Citi y/o Bank of América, que han situado a la libra incluso sobre la barrera de los US$ 6 por libra.