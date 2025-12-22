SUSCRÍBETE POR $1100
    El oro y la plata anotan otro fuerte salto y alcanzan nuevos máximos históricos

    El precio de la onza registra un alza de 1,7% en medio de nuevas tensiones geopolíticas.

    David Nogales 
    David Nogales
    Por qué sube tanto el oro DAVID GRAY

    El oro una vez más acapara la mirada de los inversionistas. Claro, porque el valor del lingote anota otro fuerte salto para instalarse en nuevos máximos históricos.

    Al cierre de esta edición, el precio de la onza se transa en unos inéditos US$ 4.413, lo que supone un incremento de 1,72% respecto al sesión anterior, consolidando su posición como activo refugio.

    Con este resultado, el oro acumula un alza de 68,17% en lo que va del año y de 8,23% solo en lo que va de diciembre.

    Por qué sube el oro y la plata JINGMING PAN

    El alza del metal precioso se produce en medio de las preocupaciones que genera el aumento de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, especialmente luego que se haya intensificado el bloqueo al petróleo del país venezolano.

    A esto se suma la ofensiva de Ucrania que por primera vez atacó un petrolero ruso.

    El oro se ha recuperado rápidamente tras un retroceso desde su máximo en octubre, informa CincoDías. Goldman Sachs se encuentra entre los bancos que predicen que los precios seguirán subiendo en 2026, planteando un escenario base de 4.900 dólares por onza.

    Según la firma, los inversores de ETF están empezando a competir con los bancos centrales por el limitado suministro físico.

    Oro y plata. Imagen elaborada con inteligencia artificial.

    Los fundamentos que impulsaron al oro en 2025 estuvieron asociados a la compra sostenida por parte de bancos centrales, interesados en diversificar reservas y reducir dependencia de divisas.

    A esto habría que agregar las expectativas de recortes de tasas de interés, lo que disminuyó el costo de oportunidad de mantener oro, y un contexto geopolítico inestable que incentivó la búsqueda de refugio.

    “El valor del oro como posible cobertura monetaria ha resurgido”, dijo Matthew McLennan, director del equipo de valor global de First Eagle Investments en el programa “The Exchange” de la CNBC el 17 de diciembre.

    “El oro pasó de estar deprimido en relación con los activos nominales que se querrían usar como posible cobertura contra él, a tener un valor más racional. Y creo que los demás complejos de metales preciosos siguieron su ejemplo al alza con cierto apalancamiento”, sostuvo.

    La plata sigue al oro

    La plata suele seguir la estela del oro y también se instala en máximos históricos al superar la barrera de los US$ 69 por onza. Se trata de un salto de 3,93% en relación a la jornada previa.

    Con este resultado, el valor del metal acumula un incremento de 132% en el balance de 2025 y 38% únicamente en lo que va del mes de diciembre.

