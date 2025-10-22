SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El oro extiende su corrección y ahora la onza se acerca al piso de los US$ 4.000

El metal precioso sufrió ayer su mayor caída diaria desde 2013, tendencia que mantiene en la sesión de hoy.

David NogalesPor 
David Nogales
Cuánto vale la onza de oro

Continúa la corrección del oro. Luego que la semana pasada alcanzara sucesivos máximos históricos, el precio del metal precioso sufrió ayer su mayor caída diaria desde 2013, tendencia que mantiene en la sesión de hoy.

El precio del metal se transa en US$ 4.034 la onza troy en este minuto, lo que representa una caída de 2,33% respecto a la sesión previa.

Así, en cinco días, la onza acumula una caída de 7,18%, aunque en el año el alza es de 53,39%, uno de los activos más rentables del año.

Cabe recordar que la semana pasada, el precio del oro superó los US$ 4.371 en medio de algunas proyecciones que apuntaban a que podría llegar a los US$ 5.000.

Cuánto vale la onza de oro DAVID GRAY

El banco suizo Julius Baer mantiene su cálculo respecto a que es mucho más probable que se produzca una consolidación que una corrección. Los fundamentos, dijo la entidad, siguen siendo favorables, en particular para el oro y la plata.

“Dicho esto, parece que se ha exagerado el debate sobre el oro y la plata como «operaciones de devaluación», lo que ha alimentado un repunte basado mucho más en esperanzas que en realidades, al menos por ahora. La venta masiva debería abrir otra oportunidad de compra”, afirmó la institución.

Lee también:

Más sobre:Materias primasMercadosOro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministra Vallejo por error en cobros de luz: “Cualquier cobro injusto, se tiene que devolver, sea cual sea este monto”

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

OpenAI “desafía” a Google con ChatGPT Atlas, su nuevo navegador basado en IA

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Fiscal peruano que investigó a Keiko Fujimori la acusa de organizar una “persecución” en su contra

Acciones de L’Oreal sufren una dura caída en bolsa tras decepción por sus resultados

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

4.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

5.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Ministra Vallejo por error en cobros de luz: “Cualquier cobro injusto, se tiene que devolver, sea cual sea este monto”
Chile

Ministra Vallejo por error en cobros de luz: “Cualquier cobro injusto, se tiene que devolver, sea cual sea este monto”

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

Violento turbazo en El Bosque: sujetos intimidaron a las víctimas y dispararon en su huida

El oro extiende su corrección y ahora la onza se acerca al piso de los US$ 4.000
Negocios

El oro extiende su corrección y ahora la onza se acerca al piso de los US$ 4.000

Acciones de L’Oreal sufren una dura caída en bolsa tras decepción por sus resultados

Sinergias del 30% y gastos de más de $12.000 millones: las cifras de la fusión de Bice y Security

OpenAI “desafía” a Google con ChatGPT Atlas, su nuevo navegador basado en IA
Tendencias

OpenAI “desafía” a Google con ChatGPT Atlas, su nuevo navegador basado en IA

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

Con un fuerte contraste entre Valparaíso y Talca: los detalles de cómo se vivió el Mundial Sub 20 en las regiones
El Deportivo

Con un fuerte contraste entre Valparaíso y Talca: los detalles de cómo se vivió el Mundial Sub 20 en las regiones

El duro mensaje de Mauricio Pinilla al técnico de Colo Colo: “Se lo digo en su cara, no sea vendehumo”

Las confesiones de Humberto Suazo: “A Bielsa lo quiero un montón; me llevó lesionado a un Mundial y eso no lo hace cualquiera”

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile
Cultura y entretención

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Fiscal peruano que investigó a Keiko Fujimori la acusa de organizar una “persecución” en su contra
Mundo

Fiscal peruano que investigó a Keiko Fujimori la acusa de organizar una “persecución” en su contra

Corea del Norte lanza misiles balísticos por primera vez en cinco meses, a días de una cumbre en Corea del Sur

El museo del Louvre reabre sus puertas por primera vez tras el robo de joyas del domingo

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales