El oro extiende su corrección y ahora la onza se acerca al piso de los US$ 4.000

Continúa la corrección del oro. Luego que la semana pasada alcanzara sucesivos máximos históricos, el precio del metal precioso sufrió ayer su mayor caída diaria desde 2013, tendencia que mantiene en la sesión de hoy.

El precio del metal se transa en US$ 4.034 la onza troy en este minuto, lo que representa una caída de 2,33% respecto a la sesión previa.

Así, en cinco días, la onza acumula una caída de 7,18%, aunque en el año el alza es de 53,39%, uno de los activos más rentables del año.

Cabe recordar que la semana pasada, el precio del oro superó los US$ 4.371 en medio de algunas proyecciones que apuntaban a que podría llegar a los US$ 5.000.

Cuánto vale la onza de oro DAVID GRAY

El banco suizo Julius Baer mantiene su cálculo respecto a que es mucho más probable que se produzca una consolidación que una corrección. Los fundamentos, dijo la entidad, siguen siendo favorables, en particular para el oro y la plata.

“Dicho esto, parece que se ha exagerado el debate sobre el oro y la plata como «operaciones de devaluación», lo que ha alimentado un repunte basado mucho más en esperanzas que en realidades, al menos por ahora. La venta masiva debería abrir otra oportunidad de compra”, afirmó la institución.