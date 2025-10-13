SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Cómo invertir en los ciclos alcistas del cobre y el oro desde Chile

El cobre salta del orden de 23% en el año y el oro se empina por sobre el 50%. Pero a pesar de que Chile es uno de los principales productores del metal rojo, la bolsa no cuenta con compañías a las cuales un inversionista puede entrar. La opción para invertir, según los expertos: los ETF.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

A niveles nominales nunca antes vistos han llegado los precios del cobre y del oro a nivel global en la jornadas recientes, impulsados, en el caso del primero, por eventos particulares y la demanda estructural a nivel mundial, y por la necesidad de buscar refugio por parte de los inversionistas, en el caso del segundo.

Chile, a pesar de ser uno de los mayores exportadores de cobre en el mundo, no cuenta con compañías del sector que coticen en bolsa, a diferencia de mercados como el peruano. Sin embargo, es posible exponerse al ciclo del metal, invirtiendo, mediante una serie de alternativas.

Comprar metal rojo

El cobre rompió el viernes pasado su racha alcista y terminó con una caída de 1,21%, hasta los US$ 4,869 por libra. A pesar de esa variación, en la semana acumuló un alza de 1,87%, y en el año se empina 23,31%.

Jaime La Paz, analista de mercados de Zesty, explica que para invertir en el cobre existe el ETF CPER. El vehículo - señala-, “invierte a través de futuros del cobre (tiene la misma variación porcentual prácticamente)”, y su evolución depende “exclusivamente del precio de cotización de los futuros del cobre“.

Omar Larré, chief Investment Officer de Fintual AGF, añade que para exponerse al metal rojo “lo más habitual es invertir en ETFs de compañías mineras de cobre, como COPX o COPP, que reúnen a grandes productores -como BHP, Southern Copper y Antofagasta Minerals, entre otros- y que se benefician directamente del alza del precio del metal”.

Si bien las grandes mineras chilenas no cotizan en la bolsa local - Codelco no está abierta y Antofagasta PLC transa en Londres-, Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, señala que en Chile transa Pucobre, empresa minera enfocada en cobre, y que tiene dos grandes proyectos en construcción.

La acción de la compañía sube 56% en lo que va del ejercicio, y en su análisis razonado al primer semestre, detalló que “los ingresos operacionales en el primer fueron de US$ 232 millones, un 29,5% mayor que los US$ 179 millones obtenidos en el mismo periodo del año 2024. Este aumento de los ingresos se explica principalmente por un aumento en el precio del cobre y una mayor venta física de cobre fino, además de un incremento en la producción y precio de los subproductos oro y plata“.

Para los primeros seis meses del año, la empresa reportó una utilidad de US$56,4 millones, por sobre los US$30 millones del periodo previo.

El caso del oro

Los futuros del oro transan en torno a los US$4.000 por onza y en el año acumula un alza de más de 50%.

Jaime La Paz indica que “para exponerse directamente al mineral es mejor el ETF, porque las empresas dependen de otras variables”.

En esa línea, apunta que, por ejemplo el ETF Gold invierte directamente en oro físico, mientras que el ETF GDX invierte en mineras de oro, “pero se afecta por otras variables y no tiene relación 100% directa con el oro, como el caso de GLD”.

Según Larré, “lo más común para exponerse al precio del oro es comprar un ETF o fondo que -a su vez- compre oro en forma física. Ejemplos de esto son: GLD, IAU, IAUM o SGOL, que entre otros mantienen lingotes de oro reales y físicos almacenados en bóvedas y que replican de cerca el precio spot”.

Pero a pesar de las fuertes subidas del oro, existen señales de fatiga. Según un reporte de Bank of America, “una variedad de señales técnicas en múltiples marcos temporales y condiciones advierten sobre un posible agotamiento de la tendencia alcista”.

En su análisis, estudió las anteriores fases expansivas y ejemplificó con que el boom del oro de 1862-1864 ganó un 156%, seguido de un desplome que recuperó esa ganancia, mientas que el boom de 1933-1950 subió un 110%, con una corrección posterior de 20%. Entre 1970 y 1975, el oro aumentó en 428%, y en 1975-1976 sufrió una corrección fuerte de 40%. El último fue el avance 1999-2011, e implicó un alza de aproximadamente 640%, con una corrección intermedia. Posteriormente, hubo un mercado bajista de 38% hasta 2015.

“Desde los mínimos de 2015, el oro subió aproximadamente un 85% hasta 2020, corrigió un 15% hasta 2022 y luego subió otro 130%. El boom actual es más pequeño que los dos anteriores (años 70 y 2000)”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que si este ciclo se correlaciona más con los booms previos, una mayor alza en los próximos años sigue siendo posible. “Sin embargo, la disminución del porcentaje de ganancia y las correcciones intermedias (2020-2022, 2007-2008, 1975-1976) muestran patrones similares. Esto aconseja cautela ante la resistencia en números redondos de $4.000″, concluyó.

Más sobre:MercadoOrocobreETFAcciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comando de Jara acusa a Kast de mentir sobre cifras de funcionarios públicos y arremete contra Valenzuela por dichos de “parásitos”

Presupuesto 2026: Asociación de gobernadores regionales pide recuperar 3% destinado a emergencias

Miguel Bosé vuelve por partida doble al Movistar Arena de Santiago

Sartor acusa a Toesca de “conflicto de interés” y cuestiona gestión de interventor

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

La cadena de gimnasios Dmoov busca crecer con tres locales por año y asegurar un metro cuadrado por cliente

Lo más leído

1.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

2.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

3.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

4.
Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

5.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Servicios

Publican Sorteo General del Servicio Militar 2026: revisa con el RUT

Publican Sorteo General del Servicio Militar 2026: revisa con el RUT

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por TV y streaming

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comando de Jara acusa a Kast de mentir sobre cifras de funcionarios públicos y arremete contra Valenzuela por dichos de “parásitos”
Chile

Comando de Jara acusa a Kast de mentir sobre cifras de funcionarios públicos y arremete contra Valenzuela por dichos de “parásitos”

Presupuesto 2026: Asociación de gobernadores regionales pide recuperar 3% destinado a emergencias

Kast comparte postura de Valenzuela sobre “parásitos” en el Estado: “Qué bueno que se pongan nerviosos”

Presupuesto 2026: Estrechez de corazón
Negocios

Presupuesto 2026: Estrechez de corazón

Sartor acusa a Toesca de “conflicto de interés” y cuestiona gestión de interventor

La cadena de gimnasios Dmoov busca crecer con tres locales por año y asegurar un metro cuadrado por cliente

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood
Tendencias

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el regreso de miles de palestinos a Gaza tras el alto al fuego entre Israel y Hamas

“Lo clásico siempre vuelve”: la referencia a los Guns N’ Roses de Alexis Sánchez para explicar su renacer en el Sevilla
El Deportivo

“Lo clásico siempre vuelve”: la referencia a los Guns N’ Roses de Alexis Sánchez para explicar su renacer en el Sevilla

Joaquín Niemann apunta al reemplazo de Mito Pereira en Torque y se ilusiona con tener el LIV Golf en Chile

El importante salto de Tomás Barrios en el ranking ATP tras ganar el Challenger de Cali

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC
Finde

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Miguel Bosé vuelve por partida doble al Movistar Arena de Santiago
Cultura y entretención

Miguel Bosé vuelve por partida doble al Movistar Arena de Santiago

Bridgerton regresa: Netflix presenta primer teaser oficial de la cuarta temporada

Ruidosa Fest día 2: la fortaleza de la música femenina con Francisca Valenzuela y Mon Laferte

Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio
Mundo

Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio

Llegan a Egipto los 154 presos palestinos deportados por Israel tras el acuerdo con Hamas

Primera radiografía de la salud pospandémica: Las tasas de mortalidad disminuyen en todo el mundo, excepto entre los jóvenes

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa